Oposición a Cosse acude al BID y colorados quieren votar fondos de saneamiento

Carolina Cosse no prevé abrir el proyecto y la oposición no va a apoyarlo tal cual está planteado. El préstamo por US$ 70 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la Intendencia de Montevideo (IM) no va a prosperar, al menos antes del 17 de febrero. Con ese telón de fondo, oficialismo y oposición delinean dos caminos a seguir previo a que venza el plazo para votar en la Junta Departamental.

Los opositores, a través de una mesa entre los coordinadores de bancadas –uno por el Partido Nacional, otro por los colorados y el representante del Partido de la Gente– resolvieron el lunes acudir al BID para "aclarar" aspectos técnicos y jurídicos, según informó a El Observador el edil blanco Rafael Seijas. Uno de ellos consiste en saber si el crédito puede votarse por componentes, en lugar de aprobarlo o rechazarlo en su conjunto. Porque hay una fracción de US$ 22,49 millones a destinarse para saneamiento y drenaje para la que no hay reparos, que sí surgen en cambio hacia la parte restante del préstamo –US$ 41,72 millones, por ejemplo, para la gestión de residuos–. "Lo que es saneamiento, el Partido Colorado está totalmente de acuerdo con votarlo", declaró a El Observador el coordinador de bancada de esa fuerza política, Matías Barreto. Leé también Tras bloqueo, ediles opositores dan por hecho que Cosse deberá renegociar con BID A fines del año pasado Cosse había propuesto a los blancos destinar unos US$ 12 millones de recursos propios de la IM a obras de saneamiento, aunque no accedía al pedido de abrir el crédito para reservar financiamiento a largo plazo para este tipo de intervenciones, en lugar de dedicarlo a apuestas más rápidamente fungibles como nuevos contenedores y camiones. Este lunes la mesa de la oposición explicitó su rechazo a esa contraoferta: "Nos alegra que la IM manifieste tener capacidad de ahorro de más de US$ 12 millones. Estaría entonces en condiciones de destinarlos a la adquisición de contenedores, camiones y otros bienes fungibles que requiere para su plan de limpieza. De esta manera podría liberar fondos del préstamo del BID para utilizarse donde más se necesitan: obras de saneamiento y pluviales para barrios muy necesitados", redactaron en la misiva a la que accedió El Observador. La posibilidad de debatir por componentes no está clara y es uno de los temas a dilucidar. La duda surgió a instancias del colorado Tulio Tartaglia a fines de diciembre durante la comparecencia de autoridades de la comuna ante la comisión de la Junta Departamental. El director de Desarrollo Ambiental de la IM, Guillermo Moncecchi, contestó entonces que "habría que verlo", aunque apuntó a su entender que "el abordaje tiene que ser multicausal, no como componentes separados". Leé también Préstamo BID: con el foco en los colorados, intendencia "dará pelea" para conseguir los votos que faltan El jerarca de esa repartición, Jorge Alsina, opinó ante los ediles: "No se puede separar; si se separa, se cae toda la operación. No quiere decir que se vuelva a cero, pero la misión de identificación fue en marzo; la de orientación, en mayo; la de análisis, en setiembre. O sea que retrocedemos, no digo que a marzo, pero quizá sí a mayo". Ante ese planteo, el colorado Tartaglia insistió en la separación entre los distintos componentes del crédito, a lo que el director Moncecchi señaló que habría que ver cuál es el procedimiento correcto, más allá de las consideraciones expresadas. Por otro lado, el Frente Amplio en Montevideo –la bancada de ediles, la IM, el coordinador de diputados capitalinos, Daniel Caggiani, y la Departamental liderada por Graciela Villar– decidirá este miércoles los pasos a seguir. Una de las resoluciones pendientes consiste en someter el proyecto a votación pese a no contar con la mayoría especial de 21 votos requerida para sancionarse. Al oficialismo montevideano le faltan tres votos opositores para que tenga el visto bueno de la junta. En la coalición de izquierda predomina la postura de que el texto "sea discutido y que se vote cuando se tenga que votar", indicó el edil Martín Nessi. El Frente Amplio presentará el proyecto tal cual fue validado por el BID en Washington el pasado 17 de noviembre. En ese sentido, la intendenta declaró este lunes en M24: "En aras de una buena política para el Uruguay, esto se tiene que votar. Hasta que no nos digan que no, vamos a seguir defendiendo el proyecto, sin plantearnos por ahora un escenario de que no lo van a votar". La jerarca acusó a la oposición capitalina de "política menor" y lanzó que "los que tienen que ganar acá son los montevideanos".