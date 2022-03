Oposición en Antel denuncia "estancamiento del ente" con "caída de ingresos y falta de proyectos"

La oposición en el Directorio de la compañía telefónica estatal Antel criticó el balance “récord” que informó este lunes el presidente de la empresa, Gabriel Gurméndez, y denunció un estancamiento del ente con una fuerte caída de ingresos en telefonía móvil y falta de proyectos.

Antel cerró el 2021 con una ganancia neta de US$ 247 millones, lo que significó un crecimiento del 38% en comparación con el año anterior cuando había registrado una ganancia de US$ 179 millones. “Antel cerró el ejercicio del año 2021 con los mejores resultados económicos de por lo menos los últimos 17 años”, dijo Gurméndez a El País.

A su vez, según el balance de la compañía estatal, las inversiones alcanzaron los US$ 145 millones, mientras que en 2020 habían sido de US$ 126 millones y en 2019 de US$ 125 millones. De cara a la ejecución presupuestal de este año, Gurméndez indicó que será de unos US$ 176 millones.

Daniel Larrosa, integrante del Directorio de Antel en representación del Frente Amplio (FA), compartió un informe cerrado a febrero de 2022 en el que se detalla que los ingresos de Antel en 2021 totalizaron $ 45,6 millones (unos US$ 1.029 millones a cotización diciembre de 2021).

En el mismo, se señala que “en valores reales los ingresos de la empresa se estancaron” y en 2021 se registran niveles “similares a 2019, con un crecimiento cercano al 1% en comparación con el año prepandemia”.

Por otra parte, el informe sostiene que las inversiones totalizaron en 2021 unos $ 7,1 millones (unos US$ 162 millones). En los dos últimos años registró un descenso de 13% en 2020 y 17% en 2021, en comparación con 2019, explica.

Gabriel Molina, presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), también fue crítico con el desempeño de la compañía a nivel de inversiones. El sindicalista dijo a El Observador que el gremio “no comparte” hablar de balance “histórico” ya que no existió en el período 2020–2021 “ningún tipo de inversión del tamaño de las que hubieron antes”.

En ese sentido, ejemplificó con el cable submarino, el data center de Antel, la fibra óptica y hasta el Antel Arena, que fueron parte de “una estrategia clara que Antel llevó hacia adelante”.

“Nos parece que decir que es un récord histórico cuando no se conoce la estrategia de la empresa no condice con la realidad. Inaugurar 14 antenas no me parece que sea un proceso de inversión tan grande como las que se vieron en épocas anteriores, no solamente en los gobiernos frenteamplistas sino en gobiernos colorados”, cuestionó Molina.

En lo que refiere a ingresos por negocios, del informe del director del FA se desprende que los ingresos operativos por telefonía móvil cayeron 4% en 2021 en comparación con 2020 y 13% en relación a 2019. Asimismo, los datos fijos se mantuvieron estables en relación a 2020 y crecieron un 11 % en comparación con 2019. Estos datos surgen de un informe interno de Antel.

La preocupación de la oposición

Según el informe de Larrosa, los resultados económicos de Antel son “preocupantes”. “Los ingresos están estancados y continúa la caída de la inversión. Aumentan los aportes al Estado por transferencias e impuestos pero la empresa no muestra signos de reactivación en base al desarrollo nuevos negocios”, alertó.

Para la oposición, son “necesarias las inversiones que se efectúan para completar la expansión de la fibra óptica y el mejoramiento de la red de telefonía celular prevista en el plan estratégico de la empresa”, pero “preocupa” la falta de proyectos de futuro, en particular la falta de apoyo al desarrollo de servicios digitales.

Otra de las críticas de la oposición es a lo que consideran un “rumbo estratégico de la empresa incierto” con “varios proyectos que están frenados”. En esa línea, se señaló que la tecnología 5G —de la que Antel fue pionero en América Latina— aún no se ha implementado.

“Todo nos indica que los tiempos han sido manejados desde fuera de la empresa y se está planificando un arranque coordinado entre todos los operadores”, denuncia el informe de Larrosa.

El presidente de Sutel había criticado también este punto. “No hay una estrategia clara. ¿Por qué no se pone en práctica la aplicación de la red 5G? ¿Qué está esperando Antel para hacerlo si lo puede hacer sin ningún problema? Como lo dijo el presidente de Antel, está esperando que las multinacionales lo empiecen a hacer para después hacerlo nosotros. Si Antel lo puede hacer, eso sería estrategia de la empresa que no se está tomando en cuenta, no se está considerando y no se está llevando adelante”, cuestionó Molina.