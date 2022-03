Sutel cuestionó el balance récord de Antel y dice que "no condice con la realidad"

El presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) cuestionó el balance “récord” publicado este lunes por la telefónica estatal Antel y dijo que la compañía no ha realizado grandes inversiones en el último tiempo y que no tiene estrategia definida.

Antel cerró el 2021 con una ganancia neta de US$ 247 millones, lo que significó un crecimiento del 38% en comparación con el año anterior cuando había registrado una ganancia de US$ 179 millones. “Antel cerró el ejercicio del año 2021 con los mejores resultados económicos de por lo menos los últimos 17 años”, dijo a El País su presidente Gabriel Gurméndez.

A su vez, según el balance de la compañía estatal, las inversiones alcanzaron los US$ 145 millones, mientras que en 2020 habían sido de US$ 126 millones y en 2019 de US$ 125 millones. De cara a la ejecución presupuestal de este año, Gurméndez indicó a El País que será de unos US$ 176 millones.

GESTIÓN 2021: Los mejores resultados económicos de ANTEL desde siempre. Crecimiento de usuarios, de tráfico y de participación en el mercado móvil. La reducción de gastos permitió reducir el precio del Gb y postergar ajustes tarifarios.Más Inversion. Asi se la defiende. — Gabriel Gurméndez (@ggurmendez) March 21, 2022

Gabriel Molina, presidente de Sutel, dijo a El Observador que el gremio “no comparte” hablar de balance “histórico” ya que no existió en el período 2020 – 2021 “ningún tipo de inversión del tamaño de las que hubieron antes”. En ese sentido, ejemplificó con el cable submarino, el data center de Antel, la fibra óptica y hasta el Antel Arena, que fueron parte de “una estrategia clara que Antel llevó hacia adelante”.

“Nos parece que decir que es un récord histórico cuando no se conoce la estrategia de la empresa no condice con la realidad. Inaugurar 14 antenas no me parece que sea un proceso de inversión tan grande como las que se vieron en épocas anteriores, no solamente en los gobiernos frenteamplistas sino en gobiernos colorados”, cuestionó Molina.

Molina también criticó la “falta de personal” y las decisiones del gobierno central que “han llevado a tener una rebaja real de ingresos de los trabajadores” que se “nota en el pago de los salarios”.

“No se puede decir que fue el ahorro más grande de la historia cuando no hubo una inversión, no hay una estrategia y no hay realmente una consideración real de lo que tiene que ver con los ingresos de los trabajadores y el ingreso del personal”, explicó.

Camilo dos Santos

Gabriel Molina, presidente de Sutel

En lo que refiere a ingreso de personal, el presidente de Antel dijo que en 2021 la cantidad de vínculos laborales en Antel se redujo en 386, un 5% del total de personal de la compañía (6.778 a diciembre de 2021). En 2020 se habían reducido 240 vacantes.

Gurméndez explicó que la reducción se dio en todos los diferentes tipos de vínculos laborales que tiene la compañía. “No hubo retiros incentivados, fue gente que se fue jubilando, que fue baja por fallecimiento u otros motivos”, añadió.

No obstante, el presidente de Antel señaló que en la compañía estatal no se están llenando las vacantes que se generan. Esto responde a la norma que adoptó el gobierno que permite ocupar una vacante cada tres que se generan.

“Durante este período eso no ha ocurrido pero ahora estamos encarando sí la incorporación de personal en algunos perfiles de cargos donde necesitamos gente con habilidades nuevas -porque el cambio tecnológico así lo requiere-; y también en otros lugares más operativos (se está buscando) gente con la edad adecuada”, indicó el Gurméndez.

Molina, al ser consultado sobre la respuesta que les da el presidente de Antel frente al planteo de que no hay estrategia, sostuvo que “se pone muy molesto porque dice que es la opinión de la intendenta de Montevideo (Carolina Cosse)” y agregó que “no es repetir lo que dice (Cosse)” ya que el sindicato viene sosteniendo su postura desde el inicio de la administración de Gurméndez.

“No hay una estrategia clara. ¿Por qué no se pone en práctica la aplicación de la red 5G? ¿Qué está esperando Antel para hacerlo si lo puede hacer sin ningún problema? Como lo dijo el presidente de Antel, está esperando que las multinacionales lo empiecen a hacer para después hacerlo nosotros. Si Antel lo puede hacer, eso sería estrategia de la empresa que no se está tomando en cuenta, no se está considerando y no se está llevando adelante”, cuestionó el dirigente gremial.