Orsi marcó su postura sobre la LUC y volvió a desmarcarse del Frente Amplio

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, lleva tiempo mostrándose conciliador en ciertos temas. Su estilo directo, no siempre en línea con lo que piensa el resto del Frente Amplio, le valió elogios de la izquierda –donde es considerado una de las figuras de mayor proyección a futuro– y también de representantes de otras tiendas políticas.

Sin embargo, esta semana el dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) se refirió a la campaña de recolección de firmas que lleva adelante el Frente Amplio –junto a la Intersocial y el PIT-CNT, entre otros– para derogar parte de la ley de urgente consideración (LUC) y su postura tropezó con el sentir de muchos frenteamplistas.

Consultado sobre su postura con respecto a la campaña en una entrevista con Doble Click de Del Sol, Orsi dijo que sería más fácil hacer "campaña" para derogar parte de la LUC "si impactara en la vida cotidiana" de la gente. "Tiene más que ver con la política", declaró.

El intendente de Canelones dijo que firmó para que se haga el referéndum pero que no hará campaña para recoger adhesiones. "No tengo tiempo. Quienes tenemos responsabilidad de gobierno... Si salgo a juntar firmas, soy un irresponsable. No estoy saliendo a buscar firmas porque no tengo tiempo", agregó el lunes.

No obstante, reafirmó que su principal discrepancia con la ley es el "estilo de llevarse puesto todo" y el hecho de que el gobierno anulara el "debate público" con un tratamiento urgente.

Una vez que trascendieron las declaraciones de Orsi, simpatizantes frenteamplistas criticaron su postura en las redes sociales y, según supo El Observador, la posición del intendente generó molestia entre dirigentes del Frente Amplio, sobre todo en aquellos sectores que defendieron con mayor ímpetu la idea de convocar a un referéndum. Sin embargo, los dirigentes consultados pidieron mantener sus nombres en reserva.

En los festejos por los 50 años del Frente Amplio este 5 de febrero se instalaron unos mil puestos de recolección de firmas contra la ley de urgente consideración. Al cabo de las jornadas, la izquierda anunció que llegó a las primeras 100 mil adhesiones para derogar 135 artículos de la ley.

Ya firmé.A no confundirse, y paren de confundir,ya me di cuenta.Que por la tarea que cumplo no tenga el tiempo para militar juntando firmas no significa que esté a favor de la LUC.Y apoyo porque esta movida va más allá de una ley:es contra el debilitamiento del debate democrático — yamandu orsi (@OrsiYamandu) February 8, 2021

Este martes Orsi volvió a referirse al tema. Durante una entrevista con Informativo Sarandí el dirigente canario reconoció que sus declaraciones despertaron "una serie de dudas" sobre su apoyo al referéndum.

"No me saqué ninguna foto firmando porque no consideré que fuera importante y entendí la necesidad de ir hacia un referéndum pero generó todo un rebote en las redes y después en los medios. Después de que se resolvió juntar firmas: ahí, vamo' y vamo' desde dónde cada uno pueda hacerlo", insistió.

En setiembre de 2020 Orsi dijo en una entrevista con Caras y Caretas que creía que convocar a un referéndum no era "conveniente".

"Hoy me parece que no sería conveniente. No es el tema fundamental. Estos temas tienen que acercarse a la gente, no solo en la fuerza política. Hay que esperar a ver cómo siguen las cosas, quizás me convenzan de lo contrario. Sostengo que no sería lo más conveniente generar un desgaste con eso", afirmó entonces.

Esa postura primó en varios sectores de la izquierda, donde se cuestionó la oportunidad de que el Frente Amplio se embarque en una campaña de ese tipo. Los sectores seregnistas –como Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, Vertiente Artiguista y el Partido Demócrata Cristiano– , por ejemplo, defendieron en un Plenario Nacional de octubre de 2020 no convocar a un referéndum.

La moción de acompañar al movimiento social y sindical en la campaña de recolección de firmas finalmente prosperó con el apoyo del MPP, el Partido Comunista, el Socialista, el Nuevo Espacio, el Partido por la Victoria del Pueblo, las bases y otros sectores.

Consultado sobre su postura inicial, Orsi respondió este martes que una vez que una fuerza política "toma una decisión, los matices pasan a un segundo plano".

La movilidad

Orsi también se desmarcó de gran parte del Frente Amplio cuando en las últimas semanas dijo que no era el momento de reducir la movilidad. "Si en algún momento manejaste o te imaginaste medidas más restrictivas, este es el peor de los momentos", sostuvo y agregó en una entrevista con Las cosas en su sitio que "la gente está cansada y la plata ya escasea".

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, había pedido en diciembre que el Estado pusiera "límites a la pandemia" y exigió medidas para "disminuir la movilidad". Este planteo también fue realizado por la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, quien se mostró en varias oportunidades partidaria de disminuir la movilidad.

Por ejemplo, el pasado 14 de enero, cuando en una conferencia de prensa sugirió a la población que reduzca la circulación en lugares públicos.