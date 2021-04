Orsi planteó cerrar fronteras con Brasil y Lacalle dijo que la medida "es no conocer el país"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, rechazó el planteo realizado días atrás por el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, de que el gobierno decretara un "toque de queda o estado de excepción" con el respaldo de todo el sistema político.

El presidente se preguntó en la conferencia de prensa de este miércoles si cualquier persona que saliera de noche tenía que ser sancionada. “¿Un delito desacato? ¿Una multa? ¿Cuando se habla toque de queda qué es lo que se quiere prevenir? Imagino que es que no hagan fiestas, no que un hombre no vaya al tambo, salga a trabajar en el taxi o angustiado a caminar”.

Lacalle Pou también polemizó sobre otros de los planteos realizados días atrás por Orsi, respecto a la posibilidad de "blindar" la frontera seca con Brasil, debido a la situación sanitaria que vive el país gobernado por Jair Bolsonaro.

El mandatario dijo que pretender cerrar la frontera con Brasil era desconocer el funcionamiento de la vida binacional en esa zona y señaló que “otros” podían tirar “titulares” pero ellos debían “gobernar”.

"La frontera con Brasil tiene algunos puntos que son frontera seca y hay vida binacional. Yo he escuchado algún planteo de cerrar las fronteras con Brasil; es no conocer el país, es no conocer la vida diaria de las personas. Lo que hicimos fue retroceder la defensa y tratar de hacer un círculo sanitario a la salida de esas ciudades", dijo el presidente.

Orsi se había preguntado si el gobierno se planteó cerrar la frontera, una medida que "no implica cuarentena obligatoria" y es "mucho más eficiente, concreto, más ahora con el Ejército desplegado en la frontera".

Para el dirigente canario, esta medida "se debió haber hecho cuando en febrero los científicos nos decían 'acá está pasando algo', y veíamos que de los primeros departamentos en rojo era Rivera, y eso no era casualidad. No es que los riverenses tengan menos conducta que nosotros o responsabilidad, es que ahí se nos había perforado la frontera".

Por su parte, en la conferencia de prensa de este miércoles, ante una pregunta sobre posibles aumentos en las restricciones a la movilidad, Lacalle Pou dijo que para decretar un toque de queda se debe votar una ley porque se estaría coartando la libertad.

En una entrevista en radio Universal Orsi había señalado que la propuesta tenía como intención "robarle tiempo al virus". "Si vos ponés eso y en realidad el que te lo pide es el sistema político en su conjunto, es bastante más fácil para el gobierno y se va a sentir más acompañado. Si el mensaje de todos nosotros es: ‘Bueno, muchachos, no se junten. A las 22.00, como algo hipotético, tratemos de no movernos más'", dijo.

El jerarca municipal, una de los dirigentes con más proyección dentro del Frente Amplio, agregó que debía surgir de un "gran acuerdo nacional" y que los patrullajes no debían ser únicamente de policías y militares. "Si los uniformes que ves no son solo los de la policía, si no que también ves uniformes de gente de la salud yendo a hablar con gente que está aglomerada, las señales son totalmente distintas", expresó.