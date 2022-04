Orsi se toma revancha con fideicomiso y sector blanco sancionará a edil "mercenario" que dio el voto

El proyecto ingresó a comisión en la Junta Departamental sin ningún tipo de publicidad y en 24 horas ya estaba aprobado con mayoría especial. La administración de Yamandú Orsi se tomó revancha en la pulseada política que la coalición le había ganado en julio del año pasado, con una oposición que no tuvo el margen para rearmarse y frenar un voto disidente que desde sus propias filas terminó torciendo el brazo en favor del Frente Amplio.

El edil blanco Juan López –integrante de Alianza Nacional y electo en su banca por ir en el cuarto puesto de la lista 400 del senador Amín Niffouri– prestó el apoyo decisivo para que la comuna canaria pueda endeudarse por hasta US$ 44 millones en un plazo de 20 años, cuatro administraciones más allá de la de Orsi. El desenlace reescribió el escenario del año pasado en que, pese a su voluntad favorable, ediles opositores terminaron sin levantar la mano en sala ante las decisiones partidarias.

En aquella fecha las jerarquías de la comuna canaria denunciaron "presiones" desde Torre Ejecutiva, al tiempo que el dirigente blanco Alejandro Repetto y el colorado Heber Duque afirmaron haber recibido los lineamientos de los altos mandos de su partido. Ahora fue el propio Repetto quien salió al cruce del desmarcamiento de su correligionario: "Es vergonzoso de un hombre que quiere ser presidente (Orsi) y de un edil que se vende no sé a qué precio. Es un mercenario", declaró a El Observador.

El acuerdo entre López y el Frente Amplio ya estaba cocinado cuando el texto ingresó a la Junta y el oficialismo promovió por mayoría votarlo al día siguiente en plenario. El referente sectorial del edil, Richard Charamelo –hoy director nacionalista en Ancap– se deslindó de la decisión. "Estamos en desacuerdo, se concretó una votación contraria a los lineamientos del partido", afirmó a El Observador.

El dirigente confirmó que desde Alianza Nacional se lo va a "condenar como corresponde", mediante la desafectación momentánea de las filas del sector del difunto Jorge Larrañaga. "Lamentablemente, este compañero de muchos años en el partido consideró según su idea que esto le venía bien al departamento. El partido ha estado unido y va en contra de un lineamiento general", arremetió.

Diego Battiste

Yamandú Orsi, uno de los nombres más sonados en el FA para 2024

Charamelo sostuvo que fue "una situación repentina" que los "tomó a todos de improviso". El Observador intentó contactarse con López, pero no obtuvo respuesta. Fuentes políticas del Frente Amplio indicaron que este pacto busca reeditar una vieja alianza que había entre las administraciones de izquierda de Marcos Carámbula y el diputado blanco Alberto Perdomo –hoy fallecido–, también de Alianza Nacional.

La herramienta concede a Orsi mayor espalda financiera para encarar inversiones en su gobierno, que por el momento contaba solo con una línea de crédito de US$ 15 millones aprobada en el anterior período. La directora de Recursos Financieros, Laura Tabárez, había dicho a El Observador que ante el fracaso del fideicomiso del 2021 tendrían que atenerse a una cifra de hasta US$ 20 millones para ejecutar en el quinquenio.

El proyecto aprobado este martes iba en esa línea, en tanto su redacción admitía que se pudiera aprobar solo con la mayoría del Frente Amplio, aunque supeditaba a la comuna a su capacidad de pago, por lo que el margen de maniobra para inversiones iba a ser menor. El visto bueno logrado ahora permite barajar y dar de nuevo en los recursos a disposición.

El dirigente del MPP es uno de los nombres más sonados en filas frenteamplistas para encabezar una candidatura presidencial en 2024, y el año pasado había visto naufragar un proyecto de fideicomiso por hasta US$ 80 millones, al tiempo que no se pudieron destrabar negociaciones cruzadas con las intendencias blancas de Río Negro y Rocha para sus respectivos financiamientos.

Mientras que aquel debate se prolongó por más de un mes en la agenda pública, el de este martes se zanjó en una sola jornada y en pleno llamado a silencio de la primera línea de la intendencia. "Tuvimos meses con todo un circo mediático que hubo, eso le sacó seriedad al asunto y la idea fue aprender de esos errores. Esto no fue secreto pero sí discreto. Antes hubo buena voluntad, pero se terminó prestando para presiones", planteó el edil socialista Sergio Pereyra a El Observador.

Las acusaciones por la "irresponsabilidad" de tratar en tan pocas horas un crédito de esas magnitudes y las críticas al Frente Amplio por el "haz lo que yo digo pero no lo que yo hago" marcaron la tónica de la discusión en sala.

La nueva herramienta se implementará mediante un llamado a licitación para determinar la fuente de financiamiento. La apuesta contempla obras de consolidación barrial por hasta US$ 30 millones, mantenimiento de los espacios públicos por hasta US$ 13 millones y la adquisición de vehículos para el traslado de discapacitados por hasta US$ 1 millón.