Orsi sobre el Puerto: "A ningún uruguayo le gusta ver cómo se entregan valores para el país recibiendo a cambio tan poca cosa"

El intendente canario Yamandú Orsi redactó una nueva carta en la que arremetió contra la extensión de la concesión a Katoen Natie —por 50 años a partir de 2031— para operar en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) del Puerto de Montevideo. A seis meses de una primera misiva —publicada cinco días después de que el presidente Luis Lacalle Pou anunciara el 2 de marzo el acuerdo con la empresa belga—, el frenteamplista expresó que "la situación es más grave de lo que suponía".

Su primera carta había versado sobre la necesidad de profundizar en el acuerdo. “Tratándose de un tema de vital importancia no solo para la actualidad, sino para los próximos 12 gobiernos nacionales y sobre todo para la salida de nuestra producción, deberíamos todos poder conocer el texto del acuerdo, para poder hacer aportes”, había escrito el pasado 7 de marzo.

En una nueva declaración, Orsi expuso que "todas las respuestas" brindadas en la interpelación al ministro interino de Transporte Luis Alberto Heber, documentos, decretos y contratos dados a conocer "son poco alentadoras para la logística y el comercio exterior, para la soberanía nacional y para el futuro de nuestro país". El intendente, del MPP, manifestó que "las confirmaciones más contundentes" tuvieron lugar desde la órbita de los legisladores de la coalición y el directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP), que no estaban al tanto de los detalles del acuerdo.

El jefe comunal apuntó contra la resolución del Senado tras la interpelación a Heber, que prevé la creación de un nuevo organismo asesor para el tema de las tarifas y una adenda "nada menos para que el Estado uruguayo pueda intervenir en caso de que se quiera vender a otro operador el 80% de las acciones" de la terminal especializada, de la que la ANP es socio minoritario con un 20% de las acciones, dijo Orsi. "¿Es admisible que se hayan olvidado nada menos que de eso en la negociación y la firma del contrato?", lanzó.

Orsi consideró que "es sin duda una buena noticia" que el gobierno haya accedido a la propuesta de Cabildo Abierto, autor de la iniciativa que terminó con la negociación de incorporación de la cláusula al contrato con la compañía belga.

Lacalle Pou dijo días atrás que "es un gobierno de coalición integrado por cinco partidos" y consideró "oportuna" la propuesta de Cabildo Abierto.

El intendente frenteamplista opinó en su carta que el cambio "confirma" una "clara deficiencia en el contrato original firmado por el gobierno".

Con una cita al abogado Edison González Lapeyre —colorado y expresidente de la ANP—, Orsi detalló que el contrato con Katoen Natie supone la entrega por 60 años de un manejo "monopólico" del tráfico de contenendores, y conceder "la última palabra en el Reglamento de Atraques", que "debe ser de total competencia" de la ANP. Cuestionó también la entrega de terrenos en Puntas de Sayago para la construcción de molinos eólicos.

"A ningún uruguayo, independiente del partido al que pertenezca o incluso sin definición política, creo que le gusta ver cómo se entregan valores y bienes que son fundamentales para el país y que a lo largo de la historia han sido de todos los uruguayos, recibiendo a cambio tan poca cosa", declaró el intendente de Canelones, quien consideró que el contrato sellado es "un gran negocio para la empresa extranjera".

Fotos Diego Battiste

Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou en un acto oficial

Orsi manifestó que "ha pasado casi al olvido" el argumento del oficialismo respecto a que el acuerdo significó evitar un juicio internacional por US$ 1.500 millones. Esgrimió además que "se cae" el fundamento del gobierno respecto a la necesidad de competir "con puertos del exterior" una vez que se analizan las tarifas aplicadas por TCP en los últimos años.

"Siendo las más elevadas del país y de la región, ponen en evidencia que esa competencia regional nunca ha sido su estrategia. Por cierto, no le ha ido tan mal, si obtuvo anualmente ganancias de US$ 20 millones durante los 15 años de operaciones y pidió US$ 300 millones para vender su parte, cuando en el remate compró por US$17 millones y en total reconoce haber invertido US$ 97 millones. Aún el cálculo económico más elemental demuestra que la empresa estuvo muy lejos de sufrir perjuicios, tuvo excelentes beneficios que ahora parecería que quiere 'redondear'", escribió.

"Tengo mis dudas si este acuerdo y los decretos no son anticonstitucionales y estoy convencido que, para firmar ese nuevo contrato, que establece un monopolio, se requiere una ley con mayoría especial en el Parlamento", planteó el emepepista. "Supongo que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá algo para decir en este caso o, de acuerdo a cómo evolucione este debate, quizás la propia justicia deba intervenir para la tranquilidad de todos", añadió.

El jerarca recalcó la importancia del Puerto de Montevideo en la "identidad" nacional, por anteceder "al nacimiento de nuestra nación". Orsi apuntó que "se está concretando una acción imperdonable de cesión de soberanía", aunque aclaró que aún "se está a tiempo de corregir".

"En mis años de política y de gobierno asumí una experiencia que considero fundamental: una de las cosas más difíciles e importantes es aprender de los errores. Y que hay que ser riguroso cuando esos errores se acercan o lindan con las desviaciones. No se puede tropezar dos veces con la misma montaña, en particular con aquella que refiere a la ética y la transparencia", relató Orsi en la carta, que dirigió "al gobierno nacional y a la ciudadanía".

"Lamento profundamente, desde el fondo de mi condición de oriental, tener que escribir esta nota, pero no quiero de ninguna manera callarme ante esta página tan confusa, tan entreverada, de nuestra historia política", redactó. "Las grietas no se cavan solamente por las palabras, sino también por los hechos. Y este es un hecho muy grave", remató.