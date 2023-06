Orsi y jerarca de la IM criticaron al gobierno por no consultarles por el tren tranvía: "No es la mejor forma cómo esto trascendió"

El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, dio más detalles sobre la iniciativa privada para tren tranvía entre Plaza Independencia y El Pinar que aceptó el Poder Ejecutivo. El gobierno encomendó ahora a los privados a comenzar con los estudios de factibilidad. Además, según Falero, ahora se comenzará a trabajar con los equipos de las intendencias de Montevideo y Canelones.

Sin embargo, el director de Movilidad Urbana de la comuna capitalina, Pablo Inthamoussu, criticó que no fue "muy serio" por parte del gobierno dar "un aval a una iniciativa privada" sin conversar antes con el gobierno departamental de Montevideo.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, coincidió en que quizás no fue "la mejor forma como esto trascendió", dijo que hay que ser "cautos", pero tampoco ponerse "el balde".

"Nos parece sorprendente"

"Para trabajar en serio creemos que hay que hablar en serio", afirmó en diálogo con Así nos va de Radio Carve. "Nos parece realmente sorprendente que esto se presente de esta manera", sostuvo.

"Nos gustaría por lo menos ponernos a estudiar el proyecto", dijo Inthamoussu. El jerarca apuntó contra el gobierno, que a su criterio no se relaciona como sus predecesores, incluso en tiempos de Luis Lacalle Herrera, respecto a las intendencias. Esa "desconsideración" supone "no respetar algunos valores republicanos".

El jerarca recordó la propuesta que le llevó la intendenta Carolina Cosse al presidente Luis Lacalle Pou en abril de 2021 trabajar en corredores metropolitanos con Canelones y San José. Cosse llevó el proyecto a una reunión en Torre Ejecutiva. Orsi, que también estaba en el encuentro se sorprendió, según supo El Observador, porque se enteró al mismo tiempo que el presidente.

"En abril de 2021, presentamos un proyecto y hasta el día de hoy no hemos tenido ni un sí ni un no", dijo Inthamoussu. "Entre la propuesta de los corredores estaba Av. Italia, 8 de Octubre, Ruta 5 y Ruta 1. Después se nos pidió que nos enfocáramos en Av. Italia y 8 de Octubre. Presentamos un proyecto con fInanciamiento que cuidadaba mucho los aspectos fiscales. Hasta el día de hoy estamos esperando", afirmó.

Orsi: hay que ser "cautos", pero tampoco ponerse "el balde”

El intendente de Canelones habló este viernes sobre el proyecto que aceptó el Poder Ejecutivo respecto al tren tranvía.

"No hubo vínculo de conversación ni de análisis junto con los gobiernos departamentales. Hasta tal punto que supongo que es la misma propuesta que alguna vez me presentaron. Quizás no lo sea", dijo Orsi a Telemundo.

De todas formas, indicó que después de la decisión del gobierno ante la propuesta del "Consorcio 3 Eses", el director de Tránsito de Canelones, Marcelo Metediera "estuvo en contacto con gente del Ministerio (de Transporte y Obras Públicas)". "Se va a reunir el lunes", añadió.

El intendente evaluó que "capaz no es la mejor forma cómo esto trascendió". "Quizás debimos haber hecho la reunión antes, pero, bueno, es así y hay que analizarlo, no me expido porque todavía no analicé el contenido", sostuvo.

En octubre de 2022, Orsi llegó a decir en entrevista con Desayunos informales (canal 12), que el Sistema de Transporte Metropolitano (STM) es "un fracaso absoluto".

"Hasta la modalidad" del transporte público "tenemos que pensar cambiarla", retomó este viernes. "No lo resolvés solo con infraestructura, ensanchando Avenida Italia y Giannatassio. Cuando se habla de cambios de modalidad o la utilización de energía eléctrica para la modalidad, creo que por lo menos hay que sentarse a conversar y ver. Después vendrán todos los detalles", dijo el intendente.

"En la idea coincidimos", aseguró, pero recordó que "han habido montones de ideas". "El tema es que no podemos tampoco generar expectativas como ha pasado otras veces y somos responsables de eso. Tenemos que ser cautos y tampoco ponernos el balde", concluyó.

Reducción de CO2 y complementariedad con empresas de transporte

También este viernes, el ministro José Luis Falero se refirió a varios puntos del proyecto para el tren cuyo trazado conectará el peaje sobre El Pinar con Plaza Independencia.

"Ayuda a la preocupación que tenían las intendencias que es mejorar la movilidad y evitar la sobrecarga", aseguró en rueda de prensa, según compartió el periodista Leo Sarro.

Falero destacó "por sobre todas las cosas" que este proyecto "genera una reducción importante de CO2 en lo que hace a la movilidad". Se reducirían "casi 9 mil toneladas de CO2".

El ministro dijo que el trayecto del tren se extenderá "unos 35 kilómetros", con "altos y bajos" pero "la mayoría a nivel de superficie".

Falero aseguró además que "hay una complementariedad" entre la operativa del tren y las empresas de transporte.

"No hay nada rígido de que venga alguien a proponer y a empoderarse de la operativa. La operativa puede estar interactuando con las actuales empresas de transporte urbano. No hay nada que esté comprometiendo el estado uruguayo. Es uno de los temas que tenemos que analizar con las empresas de transporte, con las intendencias, para ver de qué manera podemos interactuar; que sean parte de la operativa, porque la operativa al fin y al cabo es tener allí sobre un nuevo sistema de transporte complementariedad", explicó Falero.

Para Falero es "indispensable" que estén las empresas de transporte "porque hay una complementariedad de que si hay una línea que se hace de un extremo al otro en toda su extensión". "Cada pasaje de esto va a llevar 174 personas. Son más de tres ómnibus que van a estar circulando en uno solo; eso es lo que permite reducción de costos. Y a su vez, para que esas 174 personas se trasladen tienen que haber estaciones donde uno puede traspasar el pasaje del transporte tradicional al transporte de este tren", sostuvo.

El asesor del ministro, el ingeniero Carlos González, señaló que la propuesta privada plantea "la necesidad de áreas terminales y áreas de transferencia".

"En la Ciudad Vieja lo que se plantea es áreas y se plantean dos o tres alternativas en predios algunos públicos, que podríamos entrar a discutir en la etapa que sigue ahora", continuó también en rueda de prensa.

"Tenemos espacios, por ejemplo como hemos planteado nosotros, la zona de la recuperación de la terminal de AFE o alguno de los otros espacios que sabemos públicos que hoy estamos necesitados de revalorizar en la Ciudad Vieja".

Falero dijo que en el gobierno son "optimistas de que va quedar un producto terminado que va a permitir que las administraciones tomen decisiones". "O en esta administración o la que viene".