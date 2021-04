Cosse presentó a Lacalle Pou propuesta metropolitana sin hablarlo con intendentes involucrados

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se enteró en la misma reunión en Torre Ejecutiva de la propuesta formulada por la jefa comunal capitalina, Carolina Cosse, de trabajar sobre corredores metropolitanos para favorecer la mano de obra y la infraestructura. La iniciativa requeriría trabajar sobre tres ejes canarios bajo su jurisdicción. Pero tampoco estaba enterada la intendenta nacionalista de San José, Ana Bentaberri, según confirmaron fuentes políticas a El Observador.

La jerarca nacionalista tiene bajo su jurisdicción el eje por Ruta 1 que abarca a Ciudad del Plata y conecta con la capital del país. En el caso de Orsi hay tres: el primera parte desde la Estación Central de Montevideo y pasa por Las Piedras; el segundo desde 8 de Octubre hasta Pando, y un tercero por avenida Italia hasta El Pinar.

"Estamos de acuerdo con que la salida es con mano de obra y la obra pública tiene que estar arriba de la mesa. Esa fue una idea de Carolina Cosse y del equipo de Montevideo. Pero no, no la habíamos coordinado y quedó en que me va a mandar la carpeta para que yo analice esa propuesta. Está buena porque involucra a mucha gente, pero no lo coordinamos y no sé cómo involucra a San José", declaró Orsi en entrevista con Informativo Sarandí.

"Yo, igual que el presidente, tomé contacto con la propuesta en la propia reunión", manifestó horas más tarde en diálogo con Radio 41. "Estoy seguro que todo lo que es obra pública nos va a encontrar siempre alineados. Pero no fue una propuesta ni articulada, ni consensuada ni elaborada por las dos intendencias frenteamplistas", acotó el jerarca.

Bentaberri también supo de la iniciativa luego de la reunión de los tres jefes comunales frenteamplistas con el presidente Luis Lacalle Pou. Consultada por El Observador, la intendenta maragata declinó hacer declaraciones. No obstante, la repartición encargada del Tránsito del departamento no había recibido hasta este jueves ninguna propuesta, así como tampoco se conversó el tema en el ámbito del Consorcio Metropolitano de Transporte que preside el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), según confirmó El Observador.

"El sistema de movilidad en el área Metropolitana se ha visto impactado por la expansión de la mancha urbana y núcleos poblacionales aislados, el aumento del parque automotor y la pérdida de usuarios del sistema de transporte público", detalló la Intendencia de Montevideo (IMM) en el documento que entregó al mandatario.

La comuna propone como componentes principales "una estructura de troncales y sistemas alimentados basados en vehículos de alta capacidad eléctricos y la incorporación del tren de pasajeros entre Montevideo y Progreso previsto en el contrato de la obra del Ferrocarril Central", que esté integrado al STM.

"En el caso del eje 8 de Octubre se estima una reducción del 30% en los tiempos de viaje; en el eje Av. Italia la mejora de tiempo de viaje no es tan importante pero con el nuevo sistema se mejorará sustancialmente la oferta de servicios, lo que implica un importante potencial de ganar pasajeros del modo automóvil privado", sostuvo. Para el caso de la incorporación del tren de pasajeros previsto a partir de las obras del Ferrocarril Central, la comuna estimó que los traslados de Montevideo a Las Piedras pasen a tomar media hora, en lugar de los 75 minutos que lleva el viaje en ómnibus.

La IMM consideró que un proyecto de esta magnitud conllevaría una inversión equivalente a un punto del PIB. Sugirió financiar las obras con recursos públicos futuros y distribuir riesgo entre los sectores público y privado, así como crear un mecanismo basado en un fideicomiso con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).

La administración de Carolina Cosse proyectó un comienzo de obras para junio de 2022 con un plazo de ejecución en todos los módulos del entorno de los cuatro años. Con base en las derivaciones que pueda tener la inversión en infraestructura, calculó una creación de 16 mil puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos.

La intendencia capitalina quiere negociar con el gobierno nacional la concreción de sus propuestas, de modo de definir cómo quedan incluidas en el Presupuesto quinquenal que ingresará a la Junta Departamental el 25 de mayo.