Otormin deja Nacional y se lleva el regalo de Luis Suárez; mirá dónde jugará

El delantero de Nacional, Leandro Otromin, continuará su carrera en el fútbol argentino, más precisamente en Defensa y Justicia, club al que irá a préstamo con opción a compra hasta junio de 2023.

Las negociaciones que estaban abiertas en los últimos días se concretaron este domingo a la noche.

Así lo anunció el jugador. "Estoy contento por la chance aunque un poco triste por dejar mi casa (Nacional). Me voy en busca de minutos, ya que en Nacional no los estaba teniendo, no arranqué bien el año. Hablé con el entrenador y entendí que esto es lo mejor", dijo a La hora de los deportes de Canal 5.

Otormin en su paso por Nacional

Otormin, volante ofensivo y delantero de 26 años que regresó a Nacional este año tras jugar en Cerro Largo FC a gran nivel el año pasado, jugará en Defensa y Justicia, equipo que es dirigido por el enérgico entrenador Sebastián Beccacece.

El pasado viernes, luego del triunfo de Nacional ante Rentistas por el Torneo Clausura, el delantero compartió una foto con la camiseta de 9 de Luis Suárez, con quien se dio el gusto de jugar unos minutos el pasado martes ante Goianiense cuando entró en el minuto 74’.

"Hoy es un día perfecto para estar muy feliz", escribió con la camiseta del salteño.

El delantero ya le había comunicado el viernes al entrenador Pablo Repetto que era difícil que siguiera en Nacional. "Cuando le comenté a Pablo (Repetto) la posibilidad de irme a Argentina me pidió que me quedara. Lo más fuerte es lo de Defensa y Justicia, se tiene que definir este fin de semana”, señaló en Fútbol a Sol y Sombra de radio Nacional.

Finalmente, el atacante se irá al fútbol argentino, tras participar en 18 partidos de Nacional, acumular 395 minutos y no marcar goles.

Otromin y Agüero

Otormin debutó en Nacional en 2015, cuando el técnico era Gustavo Munúa. Luego jugó en Racing, Venados de México, retornó a los albos en 2017, pasó a City Torque y el año pasado fue el goleador de Cerro Largo con 13 goles.