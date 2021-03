Otra frase polémica de Alberto Fernández, que generó tensión diplomática con el gobierno de Ecuador

Una frase del presidente argentino Alberto Fernández suscitó una "enérgica protesta" del gobierno ecuatoriano de Lenín Moreo, que llamó de inmediato a su embajador en Buenos Aires, Juan José Vásconez, a consultas.

Ecuador quiere hacer "un análisis exhaustivo de las relaciones" con Argentina e impartir "las instrucciones correspondientes" al embajador Vásconez.

Pero, ¿qué fue lo que dijo Alberto Fernández? que enfureció a la cancillería ecuatoriana de un gobierno que, ciertamente, está de salida.

Inmerso en una nueva polémica interna en lo referente a sus relaciones con Cristina Fernández, el mandataro argentino fue preguntado en una entrevista sobre su posible distanciamiento con la poderosa vicepresidenta, asunto en el tapete por la anunciada salida de la ministra de Justicia Marcela Losardo.

"Yo no soy Lenín Moreno. Los que imaginaron eso, no me conocen", respondió Fernández, saliendo de un embrollo abriendo otro frente aunque a miles de kilométros de distancia.

El gobierno ecuatoriano "rechazó enfáticamente las expresiones" de Fernández, que consideró, como se estila, "una inaceptable intervención en los asuntos internos de otro Estado".

"Yo puedo tener diferencias con Cristina. Las tengo. Tenemos miradas diferentes en algunas cosas, pero acá llegué con Cristina y de acá me voy con Cristina", argumentó el mandatario argentino al canal CN5 de ese país.

Moreno, fue vicepresidente de Rafael Correa, luego se distanció y mantiene una fuerte pugna con el exmandatario. Correa gobernó Ecuador entre 2007 y 2017 y es aliado de Cristina Fernández y también de Alberto Fernández. Su señalado delfín, Andrés Arauz, un joven político con escaso recorrido en el propio ámbito se impuso en la primera vuelta de las elecciones celebradas en Ecuador el 7 de febrero y es favorito para imponerse en la segunda vuelta prevista para el 11 de abril.

Moreno, que dejará el poder el 24 de mayo, es calificado como "traidor" por Correa.

"Comparaciones insultantes"

En su carta de protesta, dirigida a la cancillería argentina a través de Vásconez, Ecuador indicó que "no acepta que se realicen comparaciones insultantes para con el presidente" Moreno.

El presidente Alberto Fernández, que asumió el poder en Argentina el 10 de dicimbre de 2019, incurrió en abril de 2020 en un impasse similar con Chile, que llevó al gobierno de ese país a citar al embajador argentino en Santiago de Chile, Carlos Mascías, para expresarle su "profunda extrañeza" por otra frase de Fernández.

En esa ocasión, durante una videoconferencia del mandatario argentino con dirigentes de la oposición política al presidente Sebastián Piñera, Fernández hizo un llamado a la unidad de esos sectores contrarios a Piñera para "recuperar el poder", lo que fue calificado, como era de esperarse, como una injerencia en los asuntos internos del país austral.

La videoconferencia formaba parte de las actividades del denominado Grupo de Puebla, una organización fundada en 2019 como un foro político y académico donde se encuentran "sectores de izquierda y del progresismo", al que se han adherido Fernández, Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa y el excandidato presidencial chileno Marco Enríquez-Orminani.

Casi un año después, Fernández visitó a Piñera, en enero de este año, y dejó caer otra frase, de tenor muy distinto.. “Si hubiéramos estado más juntos, seguramente podríamos haber sobrellevado mejor las cosas”, dijo el presidente argentino en alusión a la gestión de la pandemia, y añadió que "tal vez sea la oportunidad de aprovechar la experiencia que nos deja la pandemia para entender la importancia del desarrollo en unidad entre argentinos, chilenos, y también entre latinoamericanos”.

Antes de su elección, en julio de 2019 Fernández visitó a su amigo Lula da Silva, que estaba detenido en la Superintendencia de Policía Federal en Curitiba en cumplimiento de una condena a ocho años de cárcel por corrupción, de la que luego sería liberado y ahora, hace unos días, incluso exonerado de tal sentencia.

Fernández estuvo reunido durante una hora con el expresidente brasileño y luego declaró que esa era una "condena injusta" y abogó por su liberación, un episodio que puede estar en la raíz de la larga y tensa relación con Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil.

