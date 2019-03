Otra pelea de Suárez, ahora con Reguilón que le dijo: “Tú sí que eres feo”

Alguna vez dijo Gustavo Poyet a Referí: “Si pretendemos cambiarlo, lo vamos a perder”. Una clara alusión al espíritu indomable de Luis Suárez. El 9 de Barcelona sigue demostrando que el carácter forma parte de su personalidad. Y no hay partido donde no discuta o se cruce con los defensas rivales que apelan a todo tipo de mañas para controlarlo.

El pasado fin de semana Suárez jugó el clásico contra Real Madrid y el salteño tuvo un cruce con el lateral de los merengues Reguilón.

El programa español “Vamos” mostró imágenes inéditas de algunos de los cruces del partido.

Semana de doble ración de #ElPartidazoDeVamos. La secuencia íntegra y mucho más a las 22:30 en #Vamos. pic.twitter.com/IRWKSUQC4W — #Vamos de Movistar+ (@vamos) March 3, 2019

Todo comenzó cuando Suárez se cruzó con Reguilón, el lateral izquierdo del Real, diciéndole: “Llora, llora”, al tiempo que le hacía claras muecas de llanto. ¿A qué hacía referencia Luis? A que unos días antes Reguilón había terminado el partido de vuelta por la Copa del Rey, ante los catalanes, con lágrimas en sus ojos después de la derrota y eliminación de su equipo.

Enseguida Luis se le arrimó al defensa merengue, le tocó el hombro y la espalda lo que generó la reacción de Reguilón.

Messi y Sergio Ramos, saltaron chispas. Aún nos quedan muchas imágenes por ver del Clásico. A las 22:30 en #ElPartidazoDeVamos la secuencia completa. pic.twitter.com/1PYUyNeDM7 — #Vamos de Movistar+ (@vamos) March 3, 2019

“A mí no me toques. No me toques. Tú sí que eres feo, tú sí que eres feo”, le dijo el juvenil, mientras Suárez trataba de acariciarlo y calmarlo. Ante esa situación se arrimó el argentino Lionel Messi. Y Reguilón no se achicó y, con aires de superioridad, lo menospreció: "¿Qué dices tú? ¿Qué te pica a ti? Pulga”.