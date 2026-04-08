Javier Burgos y Leodán González no fueron sancionados por la AUF: la razón por la que descansan tras el polémico Nacional vs Central, y lo que dijo Ruglio

El Colegio de Árbitros publicó las designaciones para la fecha 11 del Torneo Apertura con las ausencias de Javier Burgos y Leodán González , jueces responsables del polémico partido entre Nacional y Central Español en el que el tricolor reclamó dos penales no cobrados.

Burgos, árbitro principal del encuentro disputado el pasado viernes en el Gran Parque Central, y González, encargado del VAR, quedaron en la mira después que Nacional no le supo ganar a Central.

Sin embargo, según pudo conocer Referí, la razón de la ausencia de ambos no obedece a una sanción del Colegio de Árbitros por su actuación en el partido de la fecha 10 sino porque Burgos y Leodán González llegarán a Montevideo el sábado de madrugada.

A los 64 minutos Gonzalo Carneiro pidió penal tras caer en el área, pero en el VAR entendieron que el jugador "abusa del contacto del defensa y se lanza" , según se escucha en los audios de la cabina de videoarbitraje difundidos días atrás . Esa posición fue validada por la cúpula arbitral de la AUF.

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Cinco minutos después, un centro desde la banda izquierda al área de Central impactó en el hombro/brazo izquierdo de Rodrigo Muniz, lo que llevó a una nueva protesta tricolor.

Desde el VAR le indicaron rápidamente a Burgos que la pelota golpeó en una "zona permitida" del brazo, marcada según el reglamento por el punto inferior de la axila. Sin embargo, en la repetición se puede observar que la pelota pega por debajo de esa zona permitida, y que Muniz baja el balón mientras estaba en una posición antinatural, separada del radio del cuerpo y buscando obtener la posesión del balón.

Burgos no lo cobró en cancha y el VAR no llamó a revisar la jugada porque entendió que no había elementos para ello.

Por qué no dirigen Burgos y Leodán González

Este miércoles el Colegio decidió que Burgos y González no arbitren en la próxima fecha porque dirigen en los torneos de Conmebol y retornan el fin de semana a Montevideo.

Ambos se encuentran en Venezuela, ya que el martes el primero arbitró y el segundo fue encargado del VAR en el partido entre Deportivo La Guaria y Fluminense por la Copa Sudamericana, y también trabajarán allí el jueves en Carabobo vs Bragantino (Burgos como cuarto árbitro y Leodán otra vez en el VAR). En este partido arbitrará Hernán Heras, cuarto en el Parque el viernes, que tampoco está designado.

Se acostumbra que los árbitros con esta actividad tan cerca del fin de semana descansen, aunque Horacio Ferreiro y Pablo Llarena, asistentes de Heras el jueves, tendrán actividad. Richard Trinidad, AVAR del partido de la polémica que determinó que la mano de Muniz estaba en zona permitida, sí está designado en el mismo rol para el partido entre Wanderers y Racing del domingo.

Los que no están en las designaciones y no tienen ningún partido internacional son Santiago Motta y Jonathan Fuentes, árbitro central y VAR del partido entre Liverpool y Deportivo Maldonado en el que no mostraron una tarjeta roja para Hernán Menosse por una dura falta contra Rubén Bentancourt.

Ruglio criticó la ausencia de Burgos y Leodán

Luego de que el Colegio difundiera las designaciones, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, criticó a través de uno de sus tradicionales estados de WhatsApp la ausencia de Burgos y González, y aseguró que se debió a su arbitraje en el partido de Nacional.

"No arbitran esta fecha Burgos y Leodán porque no los favorecieron contra Central Español. Cobraron lo justo, pero no los favorecieron", expresó el mandatario carbonero, que también se opuso a los árbitros designados para el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional: Gustavo Tejera como juez principal y Christian Ferreyra en el VAR.

"En el campus este fin de semana en un partido bravo contra Deportivo Maldonado les ponen a Tejera y Ferreyra. Sublime lo grosero y evidente que es todo", continuó Ruglio, quien afirmó que "después tenés que escuchar a algunos empleados de AUF TV diciendo que no creen que haya 'tal sistema'". "Viva siempre Peñarol contra todos ellos", sentenció.

Las designaciones de árbitros para la fecha 11 del Torneo Apertura

FECHA HORA PARTIDO CANCHA ÁRBITRO ASISTENTES CUARTO ÁRBITRO VAR Viernes 10 de abril 20:00 Cerro Largo vs Cerro Ubilla (Melo) Felipe Vikonis Martín Soppi y Luis Lassaga Federico Modernell Andrés Cunha y Franco Mieres Sábado 11 de abril 10:00 City Torque vs Albion Charrúa Javier Feres Andrés Nievas y Javier Irazoqui Andrés Martínez Daniel Fedorczuk y Federico Piccardo Sábado 11 de abril 15:30 Defensor Sporting vs Boston River Franzini Esteban Ostojich Carlos Barreiro y Sebastián Schroeder Lucas Andrade Antonio García y Yimmy Álvarez Sábado 11 de abril 19:00 Deportivo Maldonado vs Nacional Burgueño Miguel (Maldonado) Gustavo Tejera Agustín Berisso y Carlos Roca Eduardo Varela Christian Ferreyra y Daniel Rodríguez Domingo 12 de abril 10:00 Central Español vs Danubio Palermo Pablo Silveira Nicolás Tarán y Ernesto Hartwig Leandro Lasso Diego Dunajec y Daniel Fedorczuk Domingo 12 de abril 15:30 Juventud vs Progreso Artigas (Las Piedras) Esteban Guerra Pablo Llarena y Federico Piccardo Marcelo García Christian Ferreyra y Santiago Fernández Domingo 12 de abril 18:30 Wanderers vs Racing Viera Bruno Sacarelo Sebastián Silvera y Juan Álvarez Anahí Fernández Yimmy Álvarez y Richard Trinidad Lunes 13 de abril 20:00 Peñarol vs Liverpool Campeón del Siglo Andrés Matonte Horacio Ferreiro y Alberto Píriz Daniel Rodríguez Antonio García y Pablo Llarena

La polémica por el arbitraje en Nacional vs Central Español

Federico Britos Federico Britos fue suspendido por 45 días por una "agresión" denunciada por Burgos Foto: Leonardo Carreño

Tras el final del encuentro entre Nacional y Central, la actuación del árbitro principal fue criticada por el público tricolor en redes sociales, así como por el DT Jorge Bava.

"No la consideraría como polémica. Polémica es cuando nos podemos sentar a debatir. Creo que es categórico, pero tenemos que trabajar para mejorar nosotros, y acercarnos a ganar que es lo que queremos en cada partido", afirmó respecto a la mano en el área palermitana en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

El polémico arbitraje también tuvo su repercusión en la cúpula tricolor, ya que el dirigente Federico Britos fue suspendido por 45 días por una "agresión" que denunció Burgos luego del encuentro. "Que hablamos en un tono no correcto, sí, lo acepto, es parte de juego, pero agresión no lo voy a aceptar bajo ningún concepto", afirmó el directivo a Referí.

Este domingo, el vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, sostuvo que "el año pasado dije que Burgos fue uno de los mejores en toda la temporada, pero este año lo veo soberbio".

Ricardo Vairo, presidente del club, consideró “vergonzoso” el arbitraje de Burgos, de quien dijo que iba a pedir que no hiciera partidos de Nacional. “Que no nos arbitre por un buen tiempo”, señaló a El Espectador Deportes.

La polémica llevó a una respuesta de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf), que remarcó que " no permitirá que ningún árbitro sea vetado, condicionado o restringido en su actividad laboral por manifestaciones, presiones o intereses ajenos a criterios técnicos, reglamentarios y debidamente fundamentados".