Javier Burgos y Leodán González no fueron sancionados por la AUF: la razón por la que descansan tras el polémico Nacional vs Central, y lo que dijo Ruglio
La dirigencia de Nacional reclamó que Burgos no cobró dos penales claros para el tricolor en la derrota ante Central, lo que llevó a una respuesta de Audaf
8 de abril de 2026 10:47 hs
Javier Burgos en el partido entre Nacional y Central Español
Foto: Enzo Santos / FocoUy
El Colegio de Árbitros publicó las designaciones para la fecha 11 del Torneo Apertura con las ausencias de Javier Burgos y Leodán González, jueces responsables del polémico partido entre Nacional y Central Español en el que el tricolor reclamó dos penales no cobrados.
Burgos, árbitro principal del encuentro disputado el pasado viernes en el Gran Parque Central, y González, encargado del VAR, quedaron en la mira después que Nacional no le supo ganar a Central.
Sin embargo, según pudo conocer Referí, la razón de la ausencia de ambos no obedece a una sanción del Colegio de Árbitros por su actuación en el partido de la fecha 10 sino porque Burgos y Leodán González llegarán a Montevideo el sábado de madrugada.
Cinco minutos después, un centro desde la banda izquierda al área de Central impactó en el hombro/brazo izquierdo de Rodrigo Muniz, lo que llevó a una nueva protesta tricolor.
Desde el VAR le indicaron rápidamente a Burgos que la pelota golpeó en una "zona permitida" del brazo, marcada según el reglamento por el punto inferior de la axila. Sin embargo, en la repetición se puede observar que la pelota pega por debajo de esa zona permitida, y que Muniz baja el balón mientras estaba en una posición antinatural, separada del radio del cuerpo y buscando obtener la posesión del balón.
Burgos no lo cobró en cancha y el VAR no llamó a revisar la jugada porque entendió que no había elementos para ello.
Por qué no dirigen Burgos y Leodán González
Este miércoles el Colegio decidió que Burgos y González no arbitren en la próxima fecha porque dirigen en los torneos de Conmebol y retornan el fin de semana a Montevideo.
Ambos se encuentran en Venezuela, ya que el martes el primero arbitró y el segundo fue encargado del VAR en el partido entre Deportivo La Guaria y Fluminense por la Copa Sudamericana, y también trabajarán allí el jueves en Carabobo vs Bragantino (Burgos como cuarto árbitro y Leodán otra vez en el VAR). En este partido arbitrará Hernán Heras, cuarto en el Parque el viernes, que tampoco está designado.
Se acostumbra que los árbitros con esta actividad tan cerca del fin de semana descansen, aunque Horacio Ferreiro y Pablo Llarena, asistentes de Heras el jueves, tendrán actividad. Richard Trinidad, AVAR del partido de la polémica que determinó que la mano de Muniz estaba en zona permitida, sí está designado en el mismo rol para el partido entre Wanderers y Racing del domingo.
Los que no están en las designaciones y no tienen ningún partido internacional son Santiago Motta y Jonathan Fuentes, árbitro central y VAR del partido entre Liverpool y Deportivo Maldonado en el que no mostraron una tarjeta roja para Hernán Menosse por una dura falta contra Rubén Bentancourt.
Ruglio criticó la ausencia de Burgos y Leodán
Luego de que el Colegio difundiera las designaciones, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, criticó a través de uno de sus tradicionales estados de WhatsApp la ausencia de Burgos y González, y aseguró que se debió a su arbitraje en el partido de Nacional.
"No arbitran esta fecha Burgos y Leodán porque no los favorecieron contra Central Español. Cobraron lo justo, pero no los favorecieron", expresó el mandatario carbonero, que también se opuso a los árbitros designados para el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional: Gustavo Tejera como juez principal y Christian Ferreyra en el VAR.
"En el campus este fin de semana en un partido bravo contra Deportivo Maldonado les ponen a Tejera y Ferreyra. Sublime lo grosero y evidente que es todo", continuó Ruglio, quien afirmó que "después tenés que escuchar a algunos empleados de AUF TV diciendo que no creen que haya 'tal sistema'". "Viva siempre Peñarol contra todos ellos", sentenció.
Las designaciones de árbitros para la fecha 11 del Torneo Apertura
FECHA
HORA
PARTIDO
CANCHA
ÁRBITRO
ASISTENTES
CUARTO ÁRBITRO
VAR
Viernes 10 de abril
20:00
Cerro Largo vs Cerro
Ubilla (Melo)
Felipe Vikonis
Martín Soppi y Luis Lassaga
Federico Modernell
Andrés Cunha y Franco Mieres
Sábado 11 de abril
10:00
City Torque vs Albion
Charrúa
Javier Feres
Andrés Nievas y Javier Irazoqui
Andrés Martínez
Daniel Fedorczuk y Federico Piccardo
Sábado 11 de abril
15:30
Defensor Sporting vs Boston River
Franzini
Esteban Ostojich
Carlos Barreiro y Sebastián Schroeder
Lucas Andrade
Antonio García y Yimmy Álvarez
Sábado 11 de abril
19:00
Deportivo Maldonado vs Nacional
Burgueño Miguel (Maldonado)
Gustavo Tejera
Agustín Berisso y Carlos Roca
Eduardo Varela
Christian Ferreyra y Daniel Rodríguez
Domingo 12 de abril
10:00
Central Español vs Danubio
Palermo
Pablo Silveira
Nicolás Tarán y Ernesto Hartwig
Leandro Lasso
Diego Dunajec y Daniel Fedorczuk
Domingo 12 de abril
15:30
Juventud vs Progreso
Artigas (Las Piedras)
Esteban Guerra
Pablo Llarena y Federico Piccardo
Marcelo García
Christian Ferreyra y Santiago Fernández
Domingo 12 de abril
18:30
Wanderers vs Racing
Viera
Bruno Sacarelo
Sebastián Silvera y Juan Álvarez
Anahí Fernández
Yimmy Álvarez y Richard Trinidad
Lunes 13 de abril
20:00
Peñarol vs Liverpool
Campeón del Siglo
Andrés Matonte
Horacio Ferreiro y Alberto Píriz
Daniel Rodríguez
Antonio García y Pablo Llarena
La polémica por el arbitraje en Nacional vs Central Español
Tras el final del encuentro entre Nacional y Central, la actuación del árbitro principal fue criticada por el público tricolor en redes sociales, así como por el DT Jorge Bava.
"No la consideraría como polémica. Polémica es cuando nos podemos sentar a debatir. Creo que es categórico, pero tenemos que trabajar para mejorar nosotros, y acercarnos a ganar que es lo que queremos en cada partido", afirmó respecto a la mano en el área palermitana en la conferencia de prensa posterior al encuentro.
El polémico arbitraje también tuvo su repercusión en la cúpula tricolor, ya que el dirigente Federico Britos fue suspendido por 45 días por una "agresión" que denunció Burgos luego del encuentro. "Que hablamos en un tono no correcto, sí, lo acepto, es parte de juego, pero agresión no lo voy a aceptar bajo ningún concepto", afirmó el directivo a Referí.