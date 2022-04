Otro uruguayo a Athletico Paranaense: mirá quién es el volante juvenil que sumaron

Athletico Paranaense sumó a un nuevo jugador uruguayo a su plantel, al incorporar al volante juvenil Matías Cabrera, de 20 años, quien será el cuarto futbolista celeste en el club brasileño.

Montevideo City Torque, club dueño de la ficha del mediocampista, anunció la cesión del futbolista hasta el 30 de junio de 2023.

Según se informó en medios especializados en transferencias, el préstamo es sin cargo y con una opción de compra por el 70% de la ficha en US$ 1 millón (US$ 700.000, más US$ 300.000 en bonos).

El futbolista fue observado por Athletico Paranaense en este mes, cuando su sub 20 vino a Uruguay a hacer la pretemporada y realizó varios amistosos, entre ellos uno ante City Torque el 2 de abril.

Cabrera debutó en Primera división el año pasado, en el que jugó nueve partidos, seis de ellos como titular y con un total de 221 minutos, marcando un gol; mientras que en la actual temporada solo tiene una presencia en el equipo de Román Cuello.

Es el segundo juvenil de City Torque que sale cedido a préstamo en pases internacionales, luego de que días atrás se confirmara la cesión de Juan Manuel "Petaca" Martín a Independiente de Avellaneda.

David Terans

Athletico Paranaense, actual campeón de la Copa Sudamericana, vuelve a confiar en futbolistas uruguayos y Cabrera será el cuarto de ellos, en un plantel en el que están los ex Peñarol David Terans y Agustín Canobbio, y el volante central formado en Danubio, Pablo Siles.

Agustín Canobbio