Paganini se reunió con Netflix y Amazon por inversiones en sector audiovisual

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, integra la delegación uruguaya que participa de la Cumbre de las Américas que se desarrolla en Los Ángeles, Estados Unidos.

En ese marco, Paganini mantuvo en simultáneo “excelentes reuniones”, según definió, con ejecutivos de alto nivel de Netflix y Amazon, entre otros contactos que mantendrá con agentes del sector audiovisual y de la industria de Hollywood. El objetivo es profundizar las inversiones de estas empresas en la producción de contenidos en Uruguay y en la generación de empleos especializados, informó el ministerio.

En 2021 Uruguay triplicó sus exportaciones de servicios de producción audiovisuales con un récord de US$ 84 millones respecto a los US$ 27 millones del año previo. Estas tuvieron como destinatarios plataformas como HBO, Sony, Star+ y Disney, además de Netflix y Amazon, entre otros. “Es objetivo del gobierno continuar apostando al desarrollo del sector”, afirmó Paganini.

Para lograrlo, se continuará consolidando el Programa Uruguay Audiovisual (PUA), que impulsa el crecimiento de esta industria a través de un sistema de cash rebate, es decir, reintegro de impuestos a las empresas que ruedan en Uruguay, se explicó.

Según afirmó el ministerio de Industria, durante la pandemia, el gobierno “fortaleció” este programa. Eso permitió que Uruguay fuera uno de los pocos países del mundo que se mantuvo abierto para la realización de producciones audiovisuales durante 2020 y 2021.

En ese sentido, destacaron que gracias a los incentivos ofrecidos por el PUA y a una serie de condiciones existentes en el país, las más importantes plataformas internacionales eligieron Uruguay para producir, lo que permitió generar empleos de alta especialización y de ingresos altos, además de contribuir a la reconversión de varios sectores afectados por la pandemia. En paralelo, también se continuó y se potenció el desarrollo las producciones nacionales, informó Industria.

Al inicio del gobierno el PUA recibía un aporte de US$ 4 millones anuales. El fondo se aumentó, en primer lugar, hasta US$ 7 millones, y luego, se fortaleció con otros US$ 5 millones, hasta alcanzar US$ 12 millones ejecutados en 2021.

Así como se triplicaron las exportaciones del sector, se multiplicaron por seis las semanas de rodaje respecto a 2019. Mientras que ese año se alcanzaron los 167 días, en 2020 —en plena pandemia a nivel internacional— la cifra escaló a 280. Para 2021, la cifra se cuadruplicó respecto al año previo, con más 1.000 jornadas.