Pandemias, tapabocas y paranoia: ¿qué hay detrás del miedo al contagio del coronavirus?

Se reproducen a ritmo bacteriano. Los tapabocas ya no cubren narices asiáticas; son ojos occidentales, uruguayos, los que encabezan esos tapones de cartón blanco. Es julio del 2009, la Influenza H1N1 se expande por el mundo desde su epicentro chino y en las ciudades de este país, bastante lejano y cercano a la vez, cada tos, cada estornudo es una señal de alerta. Las reglas sanitarias piden evitar las grandes concentraciones de personas, pero hay casos en los que eso es inevitable, hay fenómenos que ni siquiera la gripe porcina puede frenar, y uno de ellos es Harry Potter y el príncipe mestizo, la sexta parte de la saga. El estreno de la esperada película es simultáneo en todo el país –miento: en varios países– y la sala, la alicaída sala de Paysandú, está llena. Y entre el terciopelo rojo de los asientos y el olor a pop medio viejo aparecen ellas, las manchas blancas de los tapabocas, el miedo al contagio que ni el joven mago inglés puede aplacar. Hay un grupo de adolescentes, entre los que se encuentra quien escribe, que hace caso omiso a las advertencias y se piensan inmunes; los tapabocas, dicen, son para viejas. Viejas y paranoicos. Pero hay un tema: uno de ellos, que resulta que también es quien escribe, no puede sacarse de encima una tos de perro infernal. No es gripe, es solo una tos seca y molesta, pero explíquenle a ellos, a los que miran con ojos desquiciados desde las filas de más abajo, que no hay peligro. En cada tos se dan vuelta, en cada tos condenan con sus miradas y con esos hocicos artificiales que despersonalizan cualquier emoción. En esa sala de cine del 2009, el que tose es el diablo. El que tose trae el miedo.