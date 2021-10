Pandora Papers revelan que Salgado tiene acciones en Nuevocentro aunque había dicho que no

La filtración de casi 12 millones de documentos en el marco de los Pandora Papers –una investigación de más de 600 medios de comunicación de todo el mundo– puso el foco en líderes mundiales, políticos, empresarios y figuras internacionales de la música y el deporte, que apelaron a empresas offshore para operaciones financieras de distinto tipo.

Pero también incluyeron revelaciones sobre los verdaderos propietarios de empresas en todo el mundo, incluyendo algunos casos en Uruguay.

Según informó este jueves el semanario Búsqueda, que participó de la investigación internacional, los documentos confirman que Juan Salgado, presidente de Cutcsa, es accionista del Nuevocentro Shopping, algo que en su momento negó públicamente.

A través de la empresa offshore panameña Landcroft Overseas S.A., tanto Salgado como Carlos Lecueder y Edgardo Novick formaron parte del paquete accionario del shopping.

El estudio que se encargó de la tramitación de la empresa offshore en 2012 fue Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal). En un mail enviado a Alcogal en agosto de 2012, un contador del estudio Luis E. Lecueder planteó que querían comprar una offshore para fijar un directorio y accionistas “antes de la vigencia de la ley de transparencia”.

La alusión era a la ley de Convergencia Técnica en Materia de Transparencia Fiscal Internacional, que obligó a registrar a los accionistas de sociedades anónimas. “Con la vigencia de la ley referida, muchos registraron las acciones a su nombre. Pero otros usaron vehículos societarios, jurídicamente legítimos, para mantener una suerte de razonable anonimato”, respondieron desde el estudio uruguayo a Búsqueda.

Juan Salgado y el gerente de Cutcsa, Fernando Barcia, tenían 3.000 acciones nominativas cada uno de las 10.000 acciones de la offshore, mientras que Edgardo Novick y Carlos Lecueder tenían 2.000 cada uno.

En mayo de 2015, entrevistado por En Perspectiva, Salgado dijo que el paquete accionario era un tercio de Lecueder, un tercio del grupo de Novick y que el tercio restante era propiedad de Cutcsa.

"Cutcsa termina teniendo la tercera parte del shopping porque era la dueña del 100% del predio; hoy es dueña del 30%, pero no solo del predio, sino del predio y del centro comercial", dijo en la entrevista.

Consultado ahora por Búsqueda, Salgo dijo que no recordaba “haber dicho si tenía o no tenía” acciones en el shopping Nuevocentro y luego agregó que si lo dijo fue “quizás por la formación” recibida en su casa “de no andar diciendo lo que uno tiene”.

“Si lo dije en alguna nota o en algo, es ese tipo de formación… No soy de andar… fanfarroneando ni diciendo nada. Hay que decir las cosas donde hay que decirlas, pagarlas donde hay que pagar y punto”.

En 2017, cuando empezó a regir una nueva ley que obligaba a declarar los beneficiarios finales de las offshore, el estudio Lecueder ordenó a Alcogal que disolviera Landcroft Overseas. Las acciones de la offshore panameña pasaron a estar en manos de una sociedad anónima uruguaya a nombre Salgado, Barcia, Novick y Lecueder.