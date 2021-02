Pantalla Uruguay a todo vapor: terneros con suba de 31% promediaron US$ 2,54 por kilo

El incremento de 31% en el precio del ternero con relación a lo que sucedió en el remate de fines de enero fue uno de los datos sobresalientes en la edición Nº 225 de las comercializaciones de Pantalla Uruguay, realizada este jueves 25 de febrero.

En esa categoría, el precio máximo alcanzado fue US$ 3,10 por kilo, el valor de base se ubicó en US$ 1,93 por kilo y el promedio quedó en un destacado US$ 2,54 por kilo.

Valeria Sasso, gerente general de Pantalla Uruguay, informó que se colocó el 93,9% de la oferta y que en el caso de las categorías livianas la dispersión de los lotes ofertados fue del 100%.

"Fue un remate muy demandado, con muchos piques y con muchas preofertas, comenzamos el remate ya con el 80% preofertado, pero con una demanda que empujó los precios e hizo que los lotes se fueran concretando después de varios piques, en porcentajes bastante más elevados de lo que las preofertas habían establecido para el inicio del remate, tanto que en terneros cerramos en un 31% por encima del remate pasado y en terneras un 24% por encima; en general todos los lotes de categorías livianas cerraron por encima de dos cifras respecto al remate anterior", analizó.

Sasso dijo luego a El Observador: "Creo que se consolida un incremento de los precios de la reposición en el mercado y volvemos a poner la vara alta para el resto de las pantallas y del mercado en general".

"Otro lote que se cerró en un 100% fue el de las piezas de cría, al final del remate, con un precio superior en un 10% respecto al del remate pasado. Fue un remate que terminó con un poco de retraso (sobre la hora 23), pero eso se debió a la demanda y a los piques que hubo", detalló.

Por último, dijo que "todo el grupo quedó muy contento", por el volumen de la oferta, el alto nivel de colocación y los valores alcanzados.

Hubo subas de valores en todas las categorías de vacunos.

Los detalles

Esta nueva subasta de Pantalla Uruguay se desarrolló en la nueva casa que desde 2021 tiene el consorcio de escritorio participantes, desde el Parque Tecnológico del LATU, sin presencia de público y en el marco de un estricto protocolo sanitario.

Los negocios, como se dijo 100% de forma virtual, consideraron una oferta inicial de 7.239 vacunos y 1.515 ovinos (hubo un 100% de colocación para los lanares).

Gran jornada de ventas! Les dejamos los promedios finales. Un remate ágil y con destacados precios en todas las categorías! Agradecemos a todos los compradores y vendedores! pic.twitter.com/1SU2MsagKb — Pantalla Uruguay (@PantallaUruguay) February 26, 2021

La oferta de la clásica de fin de mes en febrero se incrementó un 53% respecto al volumen rematado en febrero de 2020.

Todos los ganados fueron asegurados por vida y abigeato por el Banco de Seguros del Estado (BSE), servicio gratuito para los clientes; el 100% de los lotes contaron con la “certificación certificada” de Estudio 3000; y financió banco Itaú.

El viernes 12 de marzo es la fecha de cierre de inscripciones para el remate Nº 226, programado para los días miércoles 24 y jueves 25 de marzo.

Por más detalles sobre esta actividad y las próximas, consultar en pantallauruguay.com.uy.