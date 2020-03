Pantalla Uruguay ganó en negocios y en solidaridad

A pesar de las circunstancias sanitarias que soporta el país, Pantalla Uruguay concretó un gran remate: colocó el 85% del total de sus ganados y donó US$ 15.000 para combatir el coronavirus en Uruguay, exhortando a los compradores y vendedores a aportar US$ 1 por animal (comprado o vendido), por lo que se estima superar los US$ 30.000.

Federico Jaso, director de Jaso & Jaso, comentó que el 214° remate “fue realmente muy bueno”.

“Una vez más quedó demostrado que el sector ganadero, el productor, cree y apuesta a la ganadería en este país. A pesar de estar viviendo un momento de incertidumbre producto del virus, logramos una colocación cercana al 90% en un mercado con lógicos ajustes, pero redondeamos un muy buen remate”, indicó.

La venta fue realizada el jueves 26 y viernes 27 como siempre desde la Rural Del Prado, aunque dadas las condiciones sanitarias fue un remate 100% virtual en el que sólo asistieron los integrantes del consorcio.



Como siempre, se contó con la asistencia financiera del banco Itaú y los ganados fueron certificados por Estudio 3000.

La siguiente venta de Pantalla Uruguay será realizada el miércoles 29 y jueves 30 de abril y será acompañada por la 43ª Ganadera Hereford.