Para Cabildo, Manini Ríos “merece una reparación política” tras acusación de ser colono

El presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, expresó que el senador de ese partido Guido Manini Ríos “merece una reparación política” luego de que sus fueros se vieran “violados” cuando fue acusado de ser colono.

"Los fueros de Manini también habían sido violados cuando se había realizado una campaña persecutoria contra él que comenzó antes de las elecciones y que culminó con este desgraciado incidente de intentar adjudicarle a Manini la calidad de colono, cuando durante 50 años las familia Moreira Manini fue propietaria de esos inmuebles sin que a Colonización se le ocurriera en ningún momento adjudicarle la calidad de colono", señaló Domenech en entrevista con Canal 5.

No obstante, el senador dijo que aún no saben qué van a decidir sobre el tema “porque el país tiene problemas importantes que hay que asumir”. Cabildo no quiere, además, “que el Senado le robe tiempo a las soluciones que la gente necesita”, añadió Domenech.

El pasado 2 de diciembre se conoció el fallo del Instituto Nacional de Colonización (INC) que determinó, finalmente, que Manini no es colono. Una vez se conoció esta noticia, Manini declaró que los informes de jurídica del instituto “tenían un claro sesgo político”.

El cabildante era acusado de tener un predio en Artigas en sociedad con su esposa Irene Moreira (ministra de Vivienda) y su suegro Roque Moreira.

Domenech, en tal sentido, tildó a este caso de “desgraciado incidente” y dijo que se realizó una “campaña persecutoria” en contra del senador.