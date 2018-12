Para la FUN el campeón nacional de natación es Olimpia; Biguá apelará el fallo

El resultado del Campeonato Nacional de natación ganado por Olimpia el pasado 25 de noviembre en el Campus de Maldonado fue oficializado por la Federación Uruguaya de Natación (FUN) el martes 11 de diciembre en el último Consejo Superior del año. Sin embargo, Biguá buscará apelar esa decisión ante otro organismo.

"Puede ser ante la Secretaría Nacional del Deporte, ante la FINA o ante el Ministerio de Educación y Cultura, lo vamos a resolver esta semana con nuestros asesores legales", dijo a Referí el delegado de la natación de Biguá, Federico Mutilva.

¿Qué protesta Biguá? La inclusión en el plantel de Olimpia de una nadadora de doble nacionalidad, la uruguayo-brasileña Rafaela Raurich, que venía de competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires y en el Sudamericano de Lima por Brasil y que el club de Villa Biarritz entiende que es extranjera. Cada club puede presentar un máximo de tres extranjeros (Biguá y Olimpia así lo hicieron) pero con Raurich, Olimpia presentó cuatro según la posición de Biguá, sustentada jurídicamente en normas FINA ante lo que entienden es un vacío legal del reglamento de la FUN.

El jueves 6 de diciembre se realizó un Consejo Superior en la FUN donde fue tratado el tema por primera vez. ¿Qué es un Consejo Superior? La reunión de los neutrales de la FUN con los delegados de los clubes. En dicha reunión, el tema no fue sometido a votación, pero la FUN le presentó a Biguá las respuestas que le solicitó a su abogado y al asesor jurídico de la Consanat, el ente rector de la natación sudamericana. Ambas posiciones llegaron a una interpretación diferente a la hecha por Biguá y respaldaban la participación de Raurich en Olimpia sin entender que la misma fuera antirreglamentaria.

"En esa última reunión la FUN aclaró que ya se había expedido en la reunión anterior aunque tal vez no había sido muy claro para las partes que ya era una decisión tomada, por eso mandó una carta ratificando a Olimpia como ganador del Nacional y como que hizo todo en regla", contó a Referí Susana García, delegada de Olimpia.

A ese Consejo asistieron las autoridades de la FUN con los delegados de Olimpia e Intendencia de Maldonado. "El abogado de la FUN que fue consultado estuvo presente y explicó su informe y el de Consanat, quedó todo dentro de los reglamentos y sin inconvenientes", agregó García.

¿Por qué no fue Biguá?

"Porque estábamos a la espera de una respuesta oficial de la FUN porque nunca se había expedido de manera oficial. El día del Consejo me comuniqué para expresar que se tenía que hablar de eso porque no se habían expedido en el anterior consejo y me contestaron que entendían que sí lo habían hecho porque estaba en las actas del día. Nosotros entendíamos que como el reclamo lo habíamos hecho a nivel institucional el club debía recibir esa comunicación y así lo hicieron, vía mail", contó Mutilva.

"Enseguida me mandaron el expedido oficial dirigido a Biguá. En el mismo declaran campeón a Olimpia basados en el informe de su abogado y el de Consanat", agregó.

"En lo que estuvimos todos de acuerdo en el primer Consejo es que ante este vacío legal hay que modificar el reglamento, sea cual sea el resultado de nuestro reclamo, y es algo en lo que se estuvo de acuerdo", manifestó el delegado de Biguá. "Seguramente el reclamo va a quedar para el año próximo. Esta semana nos reuniremos para ver dónde lo presentamos para apelar esta decisión", concluyó Mutilva.