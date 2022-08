Parada técnica en la refinería y el reclamo por comedores: el sobrecosto millonario que puede tener Ancap

El viernes durante la presentación de los resultados contables del primer semestre, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, anunció que en la segunda quincena de setiembre se realizará una parada técnica de mantenimiento en la refinería de La Teja. El plan inicial es que ese paro para reparaciones se extienda por 14 días. En esas dos semanas se realizará trabajos de sustitución y recalibración de dispositivos de seguridad, además de otras reparaciones menores.

Stipanicic explicó que para “preparar” el paro se maximizan los inventarios y en función de la demanda y la duración de las tareas se evalúa si se necesita importar. La primera conclusión es que para un paro de dos semanas no es necesario salir a comprar productos.

La detención de la refinería supone algunos riesgos, como una mayor exposición a caída de precios internos y la pérdida de margen de refinación por no producir. Pero a esto se suma un extra que es el anuncio de posibles acciones sindicales por parte de Fancap.

La advertencia partió del consejo de sector mantenimiento y logística de Ancap. El reclamo está vinculado a la eliminación de los comedores con elaboración propia de alimentos en las plantas de la empresa, y la sustitución por un nuevo sistema de bandejas que proporciona una empresa privada de catering. Esa fue una decisión que el Directorio de Ancap adoptó en 2020.

Los trabajadores plantearon textualmente “utilizar el próximo paro de unidades como elemento de presión”. Esa posibilidad fue ratificada por el Consejo Federal, que es el órgano ejecutivo máximo del sindicato, relató Stipanicic.

Si la parada se extendiera por más de dos semanas el impacto económico será doble. Esto por la pérdida del margen de refinación en los días que no se procese crudo en La Teja (calculado en US$ 1 millón por día) , y además por la importación adicional que se tendría que hacer para no correr riesgo de desabastecimiento en el mercado interno.

“Hemos tenido la advertencia de algún tema sindical. Hemos recibido una carta del sindicato que puede haber una afectación en los trabajos del paro de refinería. Eso quiere decir que va a haber medidas”, dijo el titular de Ancap.

“Razonablemente podemos pensar en una extensión de 10 días más La parada está prevista para hacerse en tres turnos. Si nos cortan las horas extras, en vez de trabajar de lunes a domingos 24 horas, pasamos a trabajar con suerte de lunes a viernes 8 horas por día. Estamos previendo ese escenario. El problema es la consecuencia de ese escenario que es tremenda, millonaria”, añadió.

Por lo pronto, el Directorio del ente ya dispuso la importación de 6.000 m3 (metros cúbicos) de GLP (supergás) y de 10.000 m3 de gasolina. Eso ya implica un gasto de US$ 13,3 millones más por encima de lo previsto.

Hay también otro escenario proyectado. Ante la posibilidad de que el conflicto escalara entra a jugar un escenario de 20 días más de parada técnica. Eso obligaría a tener que importar 12.000 m3 de GLP, 20.000 m3 de gasolina, y también 20.000 m3 de gasoil, con un sobrecosto total de unos US$ 46,7 millones por compras no planificadas con antelación. A esos números se sumaría la pérdida del margen de refinación durante el período que no se produzca.

Un escenario extremo supone una parada de 30 días más que obligaría a tener que importar todos estos productos, además de fueloil, por un volumen total de 96.000 m3, y con un costo extra de US$ 86,8 millones.

Fuente: Ancap

La parada prevista para 2023

En 2023 habrá una parada de magnitud en la refinería de La Teja que se empezará en setiembre y se extenderá por unos cuatro meses. En esa ocasión se sustituirá parte del equipamiento crítico de la planta. “En los próximos 10 años creo que va a ser la obra más grande que se necesite en la refinería. Se va a cambiar el casquete superior del reactor de cracking con los ciclones. Es una obra de ingeniería muy desafiante, tanto en tiempo como en costo. Pero eso va a dejar el cracking 0 km para seguir funcionando muchos años más”, había dicho Stipanicic en una entrevista con El Observador en octubre pasado.