Paramount+ se relanza en Uruguay con una mejor oferta: precio y qué puede verse en este servicio de streaming

El streaming hace años que ya no es un concepto ajeno a los hogares y espectadores uruguayos, pero 2021 se perfila como el año más feroz de la actual “guerra” entre los gigantes del entretenimiento en ese campo, y será también el año en el que los usuarios tendrán que empezar a elegir con más atención a quién le entregan sus billetes, porque la oferta de servicios y plataformas se ampliará de aquí a los próximos meses, con varios jugadores pesados entrando a la cancha. A las ya establecidas Netflix y Amazon Prime Video se les sumó en noviembre Disney+. Esa misma empresa lanzará a mitad de este año una segunda plataforma, Star+, con el contenido adulto de Disney y lo que era Fox que no está contemplado en la primera, de corte familiar, más deportes en vivo y series de ESPN. En junio llegará HBO Max (propiedad de AT&T), que contendrá programas de HBO, Warner y series creadas específicamente para la plataforma. Este jueves es el turno de Paramount+, con un relanzamiento que promete ampliar el catálogo a un precio bajo en comparación con sus competidores.

Paramount+ pertenece a la empresa ViacomCBS, dueña de uno de los principales canales de la televisión estadounidense, CBS, de Telefé en Argentina y que desde marzo de 2020 tiene en la región al servicio gratuito de streaming Pluto TV. El catálogo de Paramount+ incluye series, películas, dibujos animados y reality shows, con producciones tanto regionales como internacionales, además de creaciones originales para el servicio. Entre otros, distribuye en América Latina los contenidos de la cadena estadounidense prémium Showtime, además de las películas de Paramount Pictures.

Se trata de una renovación de la plataforma Paramount Más –ahora se pronuncia "Paramount Plus"–, que ya estaba disponible en Uruguay y la región (se podía contratar directamente a través de la web www.paramountmas.com por US$ 4,99 al mes o mediante Claro Video, por $ 159 mensuales). Aunque con esta nueva identidad llegan estrenos de series y películas exclusivas para el servicio.

El precio de Paramount+ en Uruguay es a partir de este jueves de $ 159 por mes, dijeron a El Observador desde la compañía, y cuenta con la opción, como en el caso de varias de sus competidoras, de acceder a una prueba gratis durante una semana.

Series clásicas y éxitos actuales

Bryan Cranston protagoniza Your Honor

En los últimos tiempos se ha hecho cada vez más habitual que series y películas que estaban disponibles en una plataforma de streaming se fueran del catálogo sin demasiada ceremonia. El nuevo panorama, en el que cada empresa busca tener su propia plataforma ha hecho que se anulen contratos y cada quien se quede con sus gallinas de los huevos de oro.

En el caso de Paramount+, hay varias series clásicas que estarán disponibles desde el primer día. La misteriosa Twin Peaks, creada por David Lynch, es una de ellas. También estarán Criminal Minds, Dexter, la serie sobre el asesino serial que tendrá una nueva temporada a ocho años de su final y Ray Donovan, el policial que terminó en 2020 pero tendrá una película que dará cierre a la historia de su protagonista.

Por otra parte, se incluyen algunas de las series más premiadas y populares de los últimos años, que en varios casos no estaban disponibles de forma legal en Uruguay, o a las que solo podían acceder los clientes de DirecTV, Cablevisión Flow o TCC, que contaban en su grilla de canales con Paramount Channel. Entre las más destacadas están The Handmaid’s Tale, que este año estrenará su cuarta temporada, y que por lo que se vio en el primer avance, tendrá un tono más bélico, y Killing Eve, que narra el enfrentamiento entre una espía británica y una asesina a sueldo, con la acción salpicada de humor.

La plataforma también tiene entre sus series destacadas algunos estrenos recientes, que estuvieron nominados en los últimos premios Emmy y en los Globos de Oro del pasado domingo 28 de febrero: la miniserie Your Honor, protagonizada por el mismísimo Walter White, Bryan Cranston, que cuenta la historia de un juez cuyo hijo se ve involucrado en un caso de omisión de asistencia luego de atropellar a un peatón o Black Monday, la historia de un grupo de corredores de bolsa de Wall Street ante un crash económico en 1987. También está Schitt's Creek, que arrasó en los últimos Emmys.

Ethan Hawke y Benicio del Toro son otros de los nombres que tienen presencia en Paramount+. El primero protagoniza la serie The Good Lord Bird, un wéstern sobre un abolicionista que conforma un ejército para luchar contra la esclavitud en Estados Unidos, y el segundo está en la serie Escape at Dannemora, la historia real de una fuga de prisión.

Primeras damas, cómics y videojuegos

En camino, a su vez, hay otras producciones atractivas, como The first lady, una serie de episodios unitarios sobre las vidas de las primeras damas estadounidenses, que ya fichó a Viola Davis para interpretar a Michelle Obama, a Michelle Pfeiffer para encarnar a Betty Ford, y a Gillian Anderson, que viene de ganar el Globo de Oro por su Margaret Thatcher en The Crown, para ponerse en la piel de Eleanor Roosevelt.

Otro proyecto en camino es un remake de The man who fell to Earth, la novela de Walter Tevis que fue llevada al cine en la década de los 70 con David Bowie en el rol principal, y que ahora será una serie protagonizada por Chiwetel Ejiofor (12 años de esclavitud).

Ethan Hawke en The good lord bird, una de las series originales de Paramount+

También se anunció The offer, una serie sobre El Padrino (las tres películas están en Paramount+), y otras que adaptarán el videojuego Halo y el cómic Y: the last man, una historia posapocalíptica sobre un joven que se convierte en el único sobreviviente de una enfermedad misteriosa que mata repentinamente a todos los mamíferos machos del planeta.

Películas en Paramount+

Además de la ya mencionada trilogía de El Padrino, la saga Misión Imposible, Shrek, todas las versiones de la saga Star Trek (tanto series como películas), Forrest Gump y Matrix son algunas de las películas que están en la plataforma.

En cuanto a estrenos, una de las más destacadas en el catálogo es The Father, protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman, que tuvo nominaciones a los Globos de Oro y se presenta como una posible contendiente en la actual temporada de premios de Hollywood.

Como sucede con otras empresas, Paramount realizará producciones regionales y ya anunció dos de ellas. El cineasta argentino Juan José Campanella, responsable de El secreto de sus ojos, guionará y dirigirá el thriller sobrenatural Los enviados, mientras que el también argentino Daniel Burman será el guionista de Cecilia, una serie que tendrá a directoras latinoamericanas detrás de cámaras y a la mexicana Mariana Treviño como protagonista.

Contenido para niños (y adultos nostálgicos)

La plataforma tiene como uno de sus grandes pilares a las series y demás producciones de Nickelodeon. Bob Esponja, Las Tortugas Ninja, Paw Patrol y Dora la exploradora son algunos de los contenidos que estarán disponibles desde el primer momento.

Los adultos que fueron niños hace dos o tres décadas podrán revisitar series como Hey, Arnold!, Rugrats (que tendrá una nueva versión, con animación 3D), y La vida moderna de Rocko, mientras que se anunció que la serie Avatar: la leyenda de Aang, tendrá nuevas continuaciones y películas en esta nueva plataforma, aunque por ahora la original está disponible en Netflix.

Música y reality shows

Aunque los años en los que MTV era la referencia musical para una generación, el canal sigue teniendo una pata en ese rubro, con la vuelta de los Unplugged, que estarán disponibles en la plataforma. También estarán los reality shows por los que el canal se hizo más conocido de los 2000 en adelante, como Jersey Shore o Catfish.