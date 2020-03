De qué se trata Pluto TV, el nuevo servicio de "tv cable" gratuito que llegó a Uruguay

La compañía de medios estadounidense ViacomCBS lanzó este viernes en Uruguay y el resto de América Latina el servicio Pluto TV, que se ve de forma gratuita por internet e incluye 24 canales de televisión con películas, series, dibujos animados, reality shows y documentales.

El servicio emula a la televisión por cable tradicional, con un menú similar al de un decodificador de los sistemas pagos, y divide sus canales en cinco categorías: películas, entretenimiento, curiosidad, estilo de vida y kids. Para financiarse, la programación incluye publicidad.

El listado de canales, que fueron creados específicamente para este servicio, son: Telefé Clásico, MTV Vintage, Nick Clásico, Nick Jr. Club, Pluto TV Cine Estelar, Pluto TV Cine Acción, Pluto TV Cine Terror, Pluto TV Cine Comedia, Pluto TV Cine Drama, Pluto TV Cine, Pluto TV Reality, Pluto TV Animé, Pluto TV Investiga, Pluto TV Naturaleza, Pluto TV Junior, Pluto TV Kids, Pluto TV Competencia, Pluto TV Series, Pluto TV Series Retro, Pluto TV Deportes, Pluto TV Novelas, Pluto TV Cocina, Pluto TV Series Latinas y Pluto TV Viajes.

Captura de pantalla

La telenovela Montecristo, protagonizada por Pablo Echarri, está en Telefé Clásico

En la programación –alternativa a la de servicios pagos– se incluyen contenidos de MTV, Nickelodeon, BBC, Sony, Endemol, Paramount, Fremantle y TV Azteca, con programas como The Wall Uruguay, The Wall Argentina, MasterChef Argentina y MasterChef México, Fear Factor MTV, Enchúlame la máquina y Anthony Bourdain: No Reservations, series como Broadchurch, The Honourable Woman, Steven Spielberg Presents Taken, Daria y Naruto, la telenovela argentina Montecristo –protagonizada por Pablo Echarri–, e infantiles como La vida moderna de Rocko, Los castores cascarrabias, Babar, Caillou, Bob el constructor, CatDog y Rugrats All Grown Up.

Captura de pantalla

The Wall Uruguay, conducido por Rafael Cotelo, está disponible en Pluto TV

Además de la programación de los canales, Pluto TV tiene buena parte de su contenido disponible para ver on demand, también gratis. Para fin de año, la compañía espera tener entre 80 y 100 canales, según informó semanas atrás en un comunicado. Para ver Pluto TV hay que entrar al sitio web www.pluto.tv o descargarse las apps para celulares y tablets.

ViacomCBS es propietaria en América Latina de los canales MTV, Nickelodeon, VH1, Telefé, Comedy Central, Paramount Channel y señales derivadas. En Estados Unidos, donde ya funcionaba Pluto TV y tiene actualmente 250 canales, es dueña además de la cadena CBS, una de las principales del país.