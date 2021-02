Murió Fox, parte de la historia de la televisión en el último cuarto de siglo

Apenas tres letras, efe, o y equis, dieron nombre a una parte muy importante de la televisión en Uruguay y el resto de América Latina en el último cuarto de siglo. Canal Fox, Fox Channel o, como lo llamó todo el mundo, Fox a secas, estuvo en los televisores de cientos de miles de uruguayos desde la llegada misma del cable a Montevideo (en 1995), y prácticamente desde sus inicios en el interior del país, donde la televisión paga había comenzado unos pocos años antes. Veníamos de poder cambiar entre apenas cuatro canales y a veces tener que entretenerse con la señal de ajuste y la música que pasaban de fondo, a más de 30 canales con transmisión las 24 horas. Era la época de HBO Olé en el canal 9, de Cinecanal en el 11, de Cinemax en el 13, de ESPN en el 25. Del Big Channel, de Magic Kids, de Gems Televisión, de CBS Telenoticias, de Mundo Olé, de Telemúsica, de Ruth Infarinato en MTV. De cuando muchos de estos canales mostraban los anuncios de su programación tanto en español como en portugués, con horarios que iban desde Ciudad de México hasta Río de Janeiro, porque con una señal llegaban a toda la región. Ahí ya estaba Fox. Hasta hoy, que deja de existir. La marca Fox desaparece para los uruguayos y el resto de los latinoamericanos.

Este era el logo de Fox a fines de los 90 en América Latina

Había iniciado sus transmisiones el 14 de agosto de 1993 y era el canal que emitía en su pantalla muchas de las mejores series de la televisión hollywoodense. Claro, tenía los derechos de lo que producía su reina madre, el joven canal de aire Fox en Estados Unidos, y entre ellas estaban Los Archivos X (o, como lo llamaban en Fox, Los Expedientes Secretos X), Buffy, la cazavampiros, Ally McBeal, Los practicantes o Chicago Hope. También estaba el programa de backstage cinematográfico Luz, cámara, Fox, y el ciclo Cinefox, que todas las noches daba una película reciente –provista por el amplio catálogo de los estudios 20th Century Fox– en épocas en las que la única forma de ver esos títulos era yendo al videoclub del barrio a alquilarlos. Y, por supuesto, un infaltable en su grilla: Los Simpson.

Fue, incluso, el lugar donde comenzaron a existir Fox Kids y Fox Sports, al inicio como bloques dentro de la programación de Fox, y luego como señales independientes. Fox Kids tuvo una gran relevancia en el cable mientras duró (1996-2004, era la casa de los Power Rangers), mientras que Fox Sports Américas, rebautizado como Fox Sports en 1999, siguió hasta estos días y se convirtió en el grupo de canales más importantes para el deporte sudamericano desde la caída de PSN hasta 2019.

Cuando Fox decidió incorporar una señal de deportes en la región la llamó Fox Sports Américas

Fue el canal que se ponía los domingos para mirar Los reyes de la colina, Los Simpson, Futurama o Padre de familia. Y pese a que su producción original en la región fue escasa, Fox era parte de la televisión latinoamericana. Aunque es cierto que ya había cambiado mucho, las series brillaban por su ausencia y el canal era un continuado de películas que pasaron antes por otros canales.

Fox Kids era un canal infantil muy popular en sus inicios, con series como Power Rangers

Junto con la desaparición de Fox, también se marchan otras marcas asociadas como Fox Life y los canales Fox Premium –son siete: Fox Premium Movies, Series, Action, Comedy, Family, Cinema y Classics–. El primero fue la reencarnación del canal argentino Utilísima después de que lo compró Fox, mientras que los restantes fueron los herederos del paquete Moviecity, con el que también se hizo la compañía tiempo atrás. Por el camino ya había quedado MundoFox, un intento de crear una señal con contenido latino que incluía programas de entretenimiento y telenovelas.

¿Por qué el cambio? En 2019, Disney acordó con el magnate de los medios Rupert Murdoch la compra de todo Fox, salvo la cadena de televisión abierta en Estados Unidos, el canal de noticias Fox News, otro canal de noticias económicas y la división estadounidense de Fox Sports. Eso incluyó, por ende, las compañías de cine –20th Century Fox, desde el año pasado 20th Century Studios; Fox Searchlight Pictures, renombrado como Searchlight Pictures–, los canales hermanos FX y FXM en Estados Unidos, la franquicia televisiva de National Geographic en el mundo y todos sus canales en América Latina, entre otros activos. Para diferenciarlo del negocio que aún existe bajo la marca Fox en Estados Unidos, Disney optó por descartar ese nombre y buscar otro.

Los canales de Disney en América Latina

Desde que concretó la compra de Fox, Disney tiene 26 canales en América Latina. A los que ya operaba con anterioridad –Disney Channel, Disney XD, Disney Junior, ESPN, ESPN 2, ESPN 3, ESPN Extra– sumó Fox, FX, FXM, Cinecanal, Fox Life, National Geographic, Nat Geo Wild, Nat Geo Kids, Baby TV, las tres señales regionales de Fox Sports y las de Fox Premium –Fox Premium Movies, Fox Premium Series, Fox Premium Action, Fox Premium Family, Fox Premium Comedy, Fox Premium Cinema y Fox Premium Classics–.

Es por eso que a partir de hoy, lunes 22 de febrero de 2021, Fox se sustituye por otra palabra: Star, una marca de entretenimiento nacida en la India también en la década de 1990 que casi desde sus inicios fue parte del conglomerado Fox, y que estaba incluida en las operaciones que Disney compró. Serán, entonces, Star Channel, Star Life, y las señales premium Star Hits, Star Series, Star Action, Star Comedy, Star Fun, Star Cinema, Star Classics.

Star+, el streaming para adultos en Latinoamérica

Star+ estará disponible en Uruguay a partir de junio de este año

Disney lanzará en junio de este año su plataforma de streaming Star+ para América Latina. En noviembre del año pasado ya había puesto en funcionamiento . En noviembre del año pasado ya había puesto en funcionamiento Disney+, un servicio de video on demand que incluye en su catálogo todo aquello de Disney o del portafolios de Fox que es apto para toda la familia . Quedaron por fuera otro montón de contenidos, entre series y películas, que Fox y FX producen para adultos y con los que competirán directamente contra Netflix, HBO Go y Amazon Prime Video , entre otros. Este movimiento va en línea con la desaparición de la app Fox Play para celulares y televisores. Esa aplicación permitía ver los contenidos de los canales de Fox en la región a través de internet, tanto en vivo como a demanda, para aquellos abonados de televisión por cable. El 31 de diciembre cesó ese servicio y Disney lo mantuvo solo a través del sitio web foxplay.com, aunque no especificó hasta cuándo ni qué sucederá con quienes tenían acceso a Fox Play tras la aparición del nuevo servicio Star+.

El menú de Star+ mostrará películas, series y eventos deportivos de ESPN

Asimismo, tienen los derechos de productos de la plataforma estadounidense Hulu que hasta el momento fueron canalizados por Fox o algún otro canal, o que directamente no llegaron a poder verse de forma legal en esta región. Todo eso estará reunido en Star+, pero también tendrá deportes, tanto en vivo como para ver en cualquier momento, en una pestaña de la aplicación que contendrá la marca ESPN.

La compañía no adelantó aún si tendrá los mismos contenidos deportivos en Star+ que en sus canales tradicionales de ESPN, aunque según un video de presentación del nuevo producto en diciembre pasado mostraba que tendrían partidos de la Copa Libertadores, de la Premier League inglesa, La Liga de España, el US Open y encuentros del ATP Tour de tennis, peleas de UFC, rugby, Fórmula 1 y programas tradicionales de la cadena como Sportscenter y 30 for 30.

El precio de este servicio todavía no fue informado por la compañía, pero sí dijo que tendrá un precio especial para quienes contraten de forma conjunta Disney+ y Star+.

¿Qué pasará con Fox Sports en América Latina?

Disney tiene un gran problema con Fox Sports entre sus activos. En Uruguay nadie le presentó obstáculos porque no existe legislación real frente a los monopolios o eventuales posiciones dominantes de algunas empresas en determinados mercados. Pero en otros países de la región, como Argentina o México, no les quieren aprobar la compra porque ya tenían en su haber los canales de ESPN. Ser dueño de Fox Sports e ESPN al mismo tiempo implica tener casi la totalidad de los contenidos de deportes, y por ende manejar el mercado a su antojo. Solo quedan por fuera el fútbol uruguayo y alguna otra liga irrelevante.

Si bien México y Argentina le han otorgado prórrogas para que encuentre un comprador, ambos quieren que se deshaga de los canales. Y a pesar de que Disney no ha dicho si solo los venderá para los países que se lo exijan o se desprenderá de todo el paquete Fox Sports, dos de los mercados más relevantes son los que lo obligan a salirse. ¿Quedará Fox Sports en Uruguay y algún otro país? Es una incógnita, y probablemente se resuelva cuando Disney encuentre una solución en los países más grandes del continente. De todas formas, sus mejores ligas y programas ya fueron traspasados a ESPN por lo que, así se desprenda de Fox Sports, serán tres canales casi vacíos, con contenidos poco relevantes para los televidentes. Por el momento, será el único recuerdo de la marca que quedará.

Adiós Fox, hola Star. Habrá que acostumbrarse a la nueva imagen, dejar a Fox en el recuerdo. Eso sí. Seguro que en el momento que sea, al sintonizar el canal, Los Simpson seguirán allí.