Antención, viajeros: trabajadores de Aerolíneas Argentinas paran el lunes

El sindicato de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas decidió realizar un paro el próximo lunes de todas las actividades en todos los aeropuertos de Argentina durante 24 horas, lo que afectará los servicios de esa empresa aérea en Argentina.

La medida fue comunicada en una conferencia de prensa, según difundieron Clarín y La Nación. Allí, el secretario general de la Unión Personal Superior Aeronáutico, Rubén Fernández, apuntó contra los directivos de la compañía, a quienes les atribuyó la intención de “hacer desaparecer Aerolíneas”.

Los funcionarios reclaman la aplicación de un aumento a su remuneración –una compensación salarial denominada “cláusula gatillo”– correspondiente a setiembre, que tuviera en cuenta el ajuste de acuerdo a la inflación de ese mes, algo que no ocurrió. Las autoridades de la empresa alegaron que no subieron lo que reclamaban –el alza de 6,5% de la inflación– porque al momento de abonar el sueldo no se conocía cómo medía el Índice de Precios al Consumo.

El conflicto entre las partes ha crecido en las últimas semanas, y este martes la aerolínea suspendió a 376 empleados con el argumento del “abandono o retención de tareas” del 8 de noviembre, la última gran medida de fuerza que tomó el gremio.

Sobre ese tema también se refirió Fernández esta mañana: “Sancionar por una protesta está condenado por la Organización Internacional de Trabajo. Sancionar por un reclamo a trabajadores a los que les pagaron mal el salario es totalmente injusto, ilegal e inconstitucional”, dijo el dirigente sindica, según recogió La Nación.

Los Sindicatos Aeronáuticos Unidos, que agrupa a cinco gremios del sector -entre ellos los cuatro con trabajadores sancionados- emitieron un comunicado en esa línea: aseguraron que darán continuidad a su "plan de lucha".