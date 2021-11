Patrice Evra recordó cuando estuvo a punto de golpear a Luis Suárez en la calle

Patrice Evra, exfutbolista francés, contó esta semana durante una entrevista, que después del incidente que tuvo con Luis Suárez en un partido de la Premier League, lo vio en una calle de Manchester y pensó en ir a golpearlo.

“Un día estaba caminando en Manchester, en Deansgate (una calle que atraviesa la ciudad), y mi hermano dijo, ‘Oh, es Luis Suárez el de allá'. Estaba con dos de mis hermanos. Lo miré y pensé: ‘Eso es, este es el momento‘”, contó en diálogo con el podcast Diario de un CEO en referencia a que esa era la oportunidad para golpearlo. Pero, el ex lateral galo advirtió que Suárez no estaba solo: “Detrás de él vi a sus hijos y a su esposa. Y le di la espalda. Yo estaba como ‘si le haces algo, no puedes hacerlo frente a su familia’”, agregó.

Andrew Yates / AFP

El incidente entre Suárez y Evra

En 2011, cuando Evra jugaba en Manchester United, denunció que Suárez -entonces futbolista de Liverpool- lo insultó con comentarios racistas durante un partido, lo que le valió al uruguayo una suspensión de ocho fechas.

Durante la entrevista Evra agregó: “Así que no me arrepiento porque creo que hubiera terminado mal. Ese día no hice nada”.

Y recordó que tiempo después volvieron a verse las caras en un campo de fútbol nada menos que en la final de la Champions League entre la Juventus y el Barcelona en 2015.

AFP

En 2015 volvieron a enfrentarse

”Yo estaba hablando con Neymar, él (Suárez) pasó, vino y me dio la mano. Dijo ‘¿Estás bien?’. Y yo dije, “Estoy bien’”, rememoró el francés, quien aseguró que después de eso perdonó al ahora artillero del Atlético de Madrid: “Sí. Se trata de educación: nadie nace racista“, y agregó: “No tengo ningún odio. No puedo llamar racista a Luis Suárez porque no lo conozco lo suficiente como para llamarlo así, pero ese día usó algunas palabras racistas”.