Patrones se llaman a silencio pese a presiones de expulsar a taxistas que trabajen con Uber

La asamblea fue convocada por la Gremial Única del Taxi de forma “grave y urgente” el miércoles 15 de diciembre. La multinacional Uber, enemiga acérrima del sector, había anunciado la apertura de la aplicación para que también los taxistas pudieran operar en ella. En esa instancia los socios reclamaron sanciones para aquellos que se anotaran en el nuevo mecanismo de Uber Taxi. Hasta ahí, lo seguro.

El resto son rumores que pululan del otro lado de las mamparas. Pero a la salida de la reunión, el mensaje que llegó a los taximetristas de Montevideo fue que, si se incorporaban a Uber, los iban a expulsar de la radio y de Voy en taxi. Más de diez operadores consultados –entre llamados y recorridas por la calle– ratificaron a El Observador esa versión, incluidos dos de los 125 taxistas que hoy ya están manejando con la aplicación.

El Observador consultó por este tema al presidente de la Gremial, Francisco Salanova, al secretario Hagop Panossian y al gerente Óscar Dourado, y los tres se negaron a brindar cualquier tipo de información. La Patronal también negó el acceso al acta de la asamblea. El silencio se da luego de que una denuncia penal por agravios conllevara meses atrás a la retractación pública de Dourado. La Gremial quiere evitar nuevas confrontaciones con Uber.

Tras rechazar hablar en una primera instancia, el directivo por la oposición, Gabriel Rodríguez, declaró a El Observador: “Estamos tranquilos y confiados en que los socios no van a usar la aplicación”. El dirigente también se negó a informar sobre el contenido de las actas, aunque aclaró que la directiva deberá tomar una resolución en el eventual caso de constatar que uno de los socios está trabajando con Uber –algo que consideró que no va a ocurrir–.

También participaron de esa asamblea las radiotaxis de Montevideo. Consultado por El Observador, el gerente de Celeritas, Luis Santana, contestó: “Sí, convocaron a las otras radios, pero esa información (resolución de la asamblea) no te la puedo proporcionar”. El dirigente sostuvo por otro lado que la medida hacia taxistas con Uber se remite a “un tema interno de cada institución”, aunque derivó la consulta a la Patronal. Ante la mención de las presiones con que trabajan los operadores, sentenció: “Lo tengo bien claro y bien presente, y no te puedo emitir comentario alguno”.

“Se está estudiando a nivel global e individual. Más de esa información no te puedo dar”, zanjó Santana para el caso de Celeritas.

En la dirección de la Patronal entienden que los trabajadores que se registran para ofrecer sus servicios de taxi a través de Uber están eligiendo quedar afuera de la gremial. En los hechos, eso significa no recibir clientes a través de Radio Taxi 141 ni de la aplicación Voy en taxi.

La aplicación Cabify –que tiene bajo su égida a unos 500 taxistas– observa con preocupación el debate. “Nos preocupa que el dueño del taxi no pueda elegir con quién trabaja. Es algo totalmente coercitivo el que el Taxi le diga: ‘Tiene que trabajar con nosotros’”, expresó una fuente de la compañía en Uruguay. “Que a nosotros nos metan dentro de la misma bolsa cuando venimos trabajando con el taxi desde el comienzo, no tiene mucho sentido”, añadió.

Fuentes del sector indicaron que las radios prevén hacer a sus socios firmar un compromiso de que no operarán con las aplicaciones. Consultados por El Observador, Celeritas y la Gremial se negaron a dar información al respecto.

Cabify también pone el foco en Uber y desde la empresa indicaron a El Observador que buscarán “despegarse” de sus prácticas.

La misma polémica se había suscitado en 2014 ante la suspensión por diez días de cinco permisarios de la Radio Taxi 141 por el uso de Easy Taxi –que más tarde sería absorbida por Cabify–. Uno de ellos fue Gabriel Rodríguez, hoy opositor en la Patronal, quien en aquella fecha declaró a El Observador: “Yo estoy trabajando. No le estoy robando con el Easy Taxi”.

En aquella fecha, Dourado defendía que los ministerios de Economía y Trabajo investigaran los casos denunciados, y afirmaba: “Si (los taxistas) quieren irse de la gremial, que se vayan. Me parece bárbaro. Yo estoy defendiendo el derechos de los trabajadores y los telefonistas”. El empresario cuestionaba entre otras cosas que Easy Taxi y SaferTaxi no estaban registrados ante la Intendencia de Montevideo y que no tenían el servicio de seguridad que brinda la Radio Taxi.

Uber Taxi

A fines de enero comenzó a funcionar Uber Taxi, que se incorpora a las ya existentes UberX –con coches particulares– y Flash –para el delivery–. Según indicaron desde la compañía a El Observador, a la fecha hay trabajando unos 125 taxistas.

“Estamos muy entusiasmados, hay muy buena recepción por parte de los taxistas que día a día se van sumando para incrementar sus ganancias. En pocos días vimos un movimiento de viajes interesante en el fin de semana por la noche y el día domingo”, señalaron.

Las inscripciones siguen abiertas y deben ser realizadas por los dueños de los vehículos. El precio se basa según las tarifas definidas para el taxímetro por el Ministerio de Economía, aunque la aplicación cobra una comisión del 1% por cada viaje.

Pese a la visión optimista de la empresa, en el Sindicato del Taxi remarcan que “es ínfimo el porcentaje” de taxistas que buscaron vincularse al nuevo mecanismo, había indicado a El Observador el secretario general Damián Fernández. “No lo hemos discutido en asamblea, pero es algo que es medio traído de los pelos que hace la empresa. Se estará quedando sin coches particulares”, había planteado en referencia a la multinacional.

“Nosotros entendemos que Uber no tiene que estar. Desde esa definición parte que si no tiene que estar Uber, no tiene que estar el Uber Taxi”, había declarado el sindicalista. Sobre la mesa está el registro de permisarios de la Intendencia de Montevideo, que permanece cerrado desde 2019. Uber ha arremetido en diversas ocasiones contra la resolución, en tanto le implica perder conductores –por diversas condiciones– sin poder reincorporarlos.