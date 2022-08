PC, Scanners y listas negras: Interior quiere renovar el equipamiento de los pasos fronterizos

El Ministerio del Interior abrió un llamado a licitación para la renovación del equipamiento de los 43 pasos de frontera del país, entre los que se encuentran los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce y los puertos de Montevideo y Colonia, con la intención de concretar la remodelación de seguridad en un año, informó Búsqueda y confirmó El Observador al acceder al llamado.

Según la licitación Nº 19/2022, publicada en la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE), Interior busca una "solución llave en mano para la instalación y mantenimiento de un sistema de control fronterizo para pasajeros que ingresan y egresan del Uruguay", que deberá registrar el ingreso y egreso de personas al país "ya sea por vía terrestre, marítima, fluvial y aérea".

"Deberá recopilar, analizar y proveer información inteligente acerca de la identidad y movimientos de los pasajeros para facilitar la toma de decisiones ejecutivas en la prevención y detección de ilícitos", indica el llamado, que abrirá el 27 de setiembre.

El Ministerio del Interior pagará esta remodelación a través de una tarifa que se le cobrará a "cada pasajero que salga por vía marítima o fluvial de la República Oriental del Uruguay", que se computará como "precio por servicio de seguridad".

"Una vez aprobado por el Poder Ejecutivo, este precio será percibido de los pasajeros a través de los agentes navieros, que deberán retener y verter al adjudicatario el monto recaudado. El operador naviero deberá incluir en sus pasajes el precio de seguridad antes mencionado y será agente de retención de dicho precio incluido en los pasajes vendidos", explica el llamado.

Dafiway

El llamado comenzó a través de una iniciativa privada de la empresa Dafiway S.A., que presentó su oferta por primera vez en 2018. En una primera ocasión el gobierno adjudicó la licitación a la empresa alemana Veridos, pero como no cumplía con partes del pliego declaró el llamado desierto, indicó Búsqueda. En 2019 se volvió a presentar el mismo llamado, pero dos empresas competidoras de Dafiway presentaron recursos contra esa empresa.

En 2020 el entonces ministro del Interior Jorge Larrañaga clausuró el llamado y la cartera decidió rehacer todo el proceso "incluyendo una solicitud de información" al mercado "sobre soluciones a sistemas fronterizos" para actualizar los pliegos, que sirvieron para este nuevo llamado, detalló a El Observador el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria.

Las empresas tendrán 120 días para presentar sus ofertas. Deberán pagar US$ 1.000 por acceder al pliego, y luego una garantía de "mantenimiento de oferta" de US$ 200 mil. La empresa a la que se le adjudique la licitación deberá depositar una "garantía de cumplimiento de contrato" de US$ 1 millón. La adjudicación será por un plazo inicial de diez años.

Como empresa que presentó la iniciativa original, Dafiway tendrá un beneficio de un 5% en la consideración del llamado. Además, si no gana "podrá solicitar que se promueva un proceso de mejora de oferta" por un máximo de diez días, indica el pliego.

Puertas, PC y scanners

El pedido del Ministerio del Interior a las empresas interesadas busca "todo el equipamiento necesario para el despliegue a nivel Nacional, registro de movimientos migratorios en todos los tipos de pasos de frontera (terrestre, aéreo, fluvial), funciones de identificación fehaciente de las personas y su documentación de viaje, consulta y alerta contra “listas negras” de Uruguay e Interpol, control de período de permanencia, visas electrónicas, permisos de menor, permisos sanitarios", entre otros.

Además, necesitan una "arquitectura" que permita acceder a información "adelantada" de "pasajeros y agencias de viaje", a través de "internet o estaciones de autogestión".

Para esto la cartera pide cuatro puertas ABC eGates "integrados al software de control migratorio", dos para el puerto de Montevideo y dos para el de Colonia. También 182 computadoras ("PC estándar completo") repartidas entre 27 pasos de frontera, con "lector de documentos de viaje, un escáner de identificación de huellas y una cámara de identificación facial incluidas.

Además, se requieren ocho "BodyScanner", scanners que se utilizan para la "detección de sustancias ilícitas en modalidad de ingesta".

La cartera también solicitó "50 dispositivos" móviles, "tablet o similar", para los distintos puestos fronterizos, y 141 computadoras para las oficinas administrativas de la Dirección Nacional de Migración.