Peajes dejarán de aceptar dinero en efectivo luego de Semana Santa

El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, afirmó este jueves que luego de Semana Santa los puestos de peaje comenzarán progresivamente a dejar de aceptar dinero en efectivo, y se pasará a la modalidad de cobro automático las 24 horas, mediante el tag adhesivo en los vehículos.

“Luego de la semana de Turismo pensamos empezar por aquellos peajes que tienen una solución ya definitiva en lo laboral, y que no necesitan relocalizar funcionarios, que son los más alejados al área metropolitana. Y así progresivamente vamos a ir avanzando. Venimos trabajando con el Sunca y el Ministerio de Trabajo. La idea es que todos encuentren la solución laboral dentro de la zona donde residen”, aseguró en rueda de prensa.

En 2020 empezó a funcionar una comisión tripartita integrada por los ministerios de Transporte y Trabajo, junto con el Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca) y las empresas concesionarias para trabajar en la reconversión de los funcionarios involucrados.

En cuanto al funcionamiento del nuevo sistema, cuando un vehículo llegue a un peaje sin el tag adhesivo, el personal disponible lo colocará de forma gratuita. Luego, el conductor deberá cargarlo antes de pasar por el próximo peaje. Una de las opciones es cargarlo desde el celular o asociarlo al cobro por débito automático con tarjeta de crédito, según se explicó semanas atrás.

En tanto, quienes ingresen al país en calidad de turista, también deberán tener el tag. Lo podrán gestionar en los peajes o en las aduanas y una vez que se retiren, el mismo deberá estar pago. De lo contrario, las autoridades le retendrán el vehículo.

“Se está trabajando en un sistema en frontera para poder allí informarle al turista en el tránsito que va a realizar cuántos peajes tiene y pueda allí mismo sacar un sticker puntual para transitar hasta el lugar de destino”, afirmó el ministro.

El telepeaje consiste en adherir al parabrisas de los vehículos un pequeño sticker inteligente (tag) que es "leído" por antenas instaladas en los peajes circulando a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora, levantando la barrera automáticamente sin necesidad de detenerse y debitando el costo del peaje del saldo del cliente (mediante el sistema de prepago) o cargándolo a su tarjeta de crédito (sistema de pospago).

Para los vehículos que carezcan de este dispositivo se levantará la barrera al registrarlos por sus matrículas y el cobro irá directamente al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive). En estos casos el importe podrá ser abonado junto a la patente o a través de las redes de pagos.

La automatización ya en marcha no solo agilizará el tránsito sino que además significará un ahorro cercano a los US$ 10 millones que implica más recaudación para volcar a obras. De unos US$ 70 millones que se recaudan anualmente, los gastos de funcionamiento y administración de cobro implican unos US$ 20 millones.

Se "pierden" US$ 9 millones por año porque el sistema uruguayo está "en la carreta". El dinero que se ahorra el Estado por este nuevo sistema, "vuelve a la ruta", había dicho el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber.