Pellistri, Rossi, Olivera: la velocidad y explosión por banda que quiere encontrar Alonso

La planificación teórica va llegando a su fin. Desde el 17 de diciembre, cuando Diego Alonso fue designado como entrenador de la selección uruguaya de fútbol en lugar de Óscar Washington Tabárez, el entrenador tiene a Paraguay entre ceja y ceja. El jueves, a la hora 20:00, la cita está pactada en Asunción y como en esto del fútbol cada maestro tiene su librito, el Tornado hizo una apuesta con bastantes cambios para la celeste.

La lista la dio el jueves a la hora 21:30 y ahí Alonso le dio cabida a seis jugadores a los que Tabárez nunca había llamado: los goleros Sebastián Sosa y Guillermo De Amores, el zaguero Leandro Cabrera, el lateral izquierdo Mathías Olivera, el extremo Facundo Pellistri y el delantero Nicolás López.

@Uruguay

Sebastián Sosa, candidato a titular en el arco

Salvo Sosa, todos los demás pasaron por el proceso de selecciones juveniles que también encabezaba Tabárez por lo que estas citaciones de Alonso tienen ese trabajo previo desde las formativas, parte del trabajo con el que el Maestro refundó al fútbol uruguayo.

Después del clásico entre Nacional y Peñarol del fin de semana, Alonso convocará a cuatro jugadores del medio local. Los que habían sido reservados entre 50 jugadores el 7 de enero son Sergio Rochet, Giovanni González, Agustín Canobbio, Facundo Torres, Agustín Álvarez Martínez y Brian Ocampo. De estos, todos ya han estado convocados a la selección mayor, salvo Canobbio. De los citados, el que no tiene minutos oficiales es Sergio Rochet, quien seguramente sea convocado habida cuenta de que el lunes tuvo un sensacional retorno al arco de Nacional atajando dos penales contra Ñublense, en partido amistoso.

González y Canobbio no jugarán el clásico porque si bien entrenan con Peñarol no renovaron contrato aún porque buscan una salida al extranjero.

Históricos presentes

Pablo Porciúncula / POOL / AFP

Diego Godín se mantuvo en la convocatoria

Alonso trazó patrones claros a la hora de hacer su convocatoria. En primer término apostó por los históricos.

A pesar de que no juegan desde el 20 de diciembre, cuando fueron separados del plantel de Cagliari, Diego Godín (a un mes de cumplir 36 años) y Martín Cáceres (34) figuran entre los defensas convocados.

Godín entrenó en el Complejo Celeste con Alonso hasta definir su situación: rescindió con Cagliari y el fin de semana se incorporó a Atlético Mineiro cuya actividad oficial comienza justamente el jueves.

Cáceres, en cambio, es un nombre en el mercado internacional. Tres equipos de Turquía andan tras sus pasos, Sassuolo lo sondeó, Peñarol le hizo una oferta y cuando estuvo en Uruguay se entrevistó con Alonso y entrenó en Defensor Sporting.

También tienen 34 años y fueron convocados, aún cuando sus rendimientos vienen en declive en su periplo europeo, los líderes futbolísticos de Uruguay: Luis Suárez y Edinson Cavani.

Suárez fue suplente en sus últimos dos partidos en los que Atlético de Madrid sufrió dos golpazos: eliminación en semifinales de la Supercopa de España ante Athletic Bilbao y en octavos de final de la Copa del Rey contra Real Sociedad.

Cavani se perdió el último encuentro de Manchester United, ante Brentford, porque en la práctica del martes sintió una molestia muscular.

EFE

¿Habrá lugar para Suárez y Cavani juntos de entrada? Difícil

Los reportes médicos que logró Alberto Pan desde la sanidad de Manchester habilitaron la convocatoria del Matador que en las últimas tres temporada se perdió 89 partidos a causa de una racha increíble de lesiones sufridas.

Velocidad por afuera

Que Alonso iba a llamar a los históricos era algo sabido porque el 4 de enero, en su primera conferencia de prensa como DT de Uruguay, el Tornado declaró: “Creo en los jugadores actuales que están ahora jugando las Eliminatorias, por eso estoy acá, creo que Uruguay haciendo las cosas que hay que hacer vamos a estar en el Mundial. Lo primero que se me ocurre en este momento es la confianza que tengo en los jugadores. Son todos jugadores de élite que van a comprender nuestra idea”.

Por lo que su apuesta, su impronta personal pasó por otro lado. ¿Por dónde? Por la variedad de jugadores que convocó para jugar de mitad de cancha en adelante por afuera y en zona de generación.

Fue un talón de aquiles de la era Tabárez, sobre todo a partir del retiro de Diego Forlán, encontrar generadores de juego fiables para abastacer a su dupla delantera de elite mundial.

Por esa razón, Tabárez apostó a un cambio una vez cerrada la página del Mundial de Rusia 2018 con un quinto puesto y nuevamente como la mejor selección sudamericana, tal como había ocurrido en Sudáfrica 2010.

En las fechas FIFA de 2019, Tabárez encontró en Brian Rodríguez y Brian Lozano jugadores con capacidad para generar desnivel en el uno contra uno por afuera y también abastecimiento para el centro del ataque.

Ambos jugadores le dieron un aire fresco a la celeste.

Sin embargo, la pandemia de marzo de 2020 frenó el desarrollo de Brian Rodríguez mientras que en junio de ese mismo año, Lozano sufrió una fractura de tibia y peroné por la cual tuvo que volver a ser operado. No entró más en las convocatorias de Uruguay aunque en Santos Laguna siguen apostando por él como una de las grandes figuras del equipo.

Rodríguez, que no deja de ser un talento joven con mucho camino por delante, ya no fue el mismo en el inicio de las Eliminatorias. Y eso lo llevó a perder pie en el equipo.

Tabárez se quedó sin fechas FIFA para probar alternativas y en octubre de 2020 tuvo que mandar el equipo a la cancha para apelar a la memoria colectiva.

El camino de la celeste rumbo a Catar 2022 ya es conocido. Uruguay anduvo a los tumbos. Pero así y todo está a un punto de la zona de clasificación directa.

Para eso llegó a Alonso. Para darle un sacudón al equipo.

Pero también para meterle mano al equipo.

Y también, lógicamente, a la forma de juego. Eso se verá en la cancha porque el mejor alumno de Julio Ribas mandó a poner lonas en el perímetro del Complejo Celeste para que las prácticas no puedan ser vistas. Un régimen aún más estricto que el puertas cerradas de Tabárez.

Alonso buscó caras nuevas para buscar velocidad por banda.

Su apuesta más sorpresiva fue la de Facundo Pellistri que apenas suma minutos en Alavés donde es habitual suplente.

En Peñarol demostró ser un extremo muy habilidoso con rompimientos en velocidad. Es algo de lo que Uruguay escasea y por eso la apuesta.

EFE/ David Aguilar

Pellistri, uno contra uno por afuera

Diego Rossi no podría ser considerado una invención de Alonso ya que Tabárez lo convocó y lo tuvo en el banco en los primeros cuatro partidos de las Eliminatorias. Se mantuvo luego en las reservas pero no logró ser convocado en 2021. Ahora tiene otra oportunidad. Explosión y velocidad por afuera son sus fuertes.

@Fenerbahce

Rossi alterna en Fenerbahçe

Mathías Olivera en lugar de Joaquín Piquerez también es una apuesta en un sentido similar.

El lateral de Getafe lleva tres temporadas de titular en España. Tiene explosión para los últimos metros del campo y no solo le gana en experiencia a primer nivel a Piquerez sino también en rodaje. El ex Peñarol no juega desde la final de la Copa Libertadores.

LaLiga

Mathías Olivera, explosión en los últimos metros del campo

Otros jugadores que venían siendo tenidos en cuenta por Tabárez, aunque en cuentagotas, pero que Alonso descartó fueron Gastón Pereiro, Fernando Gorriarán y Jonathan Rodríguez. Además, la mala temporada de Maximiliano Gómez en Valencia causó su baja amén de que en su último partido quedó fuera de la convocatoria por estar un quilo por encima de su peso.

Hay otros jugadores que pueden hacer daño por afuera aunque como delanteros de área es donde más rinden: Darwin Núñez y Nicolás “Diente” López.

Núñez es el mejor centrodelantero del memento. La rompe en Benfica y es goleador de la liga de Portugal. Está para sacarle el puesto a Luis Suárez y Edinson Cavani.

Patricia De Melo Moreira / AFP

Darwin Núñez, por lejos el mejor 9 uruguayo del momento

Tabárez lo terminó usando por afuera (Ecuador y Colombia en las fechas 2 y 3) y también en los últimos partidos, contra Colombia y Argentina en octubre. Pero no es ahí donde mejor rinde.

En Inter, el Diente López jugaba como extremo porque el 9 era Paolo Guerrero. Conoce el puesto y tiene gol en el área. Pasó muchos años mereciendo la convocatoria y al fin tendrá su oportunidad.

El Diente López, más que merecida convocatoria

Y dentro de ese elenco de jugadores veloces y explosivos habrá que ver qué rol y qué posición le dará Alonso a Giorgian De Arrascaeta, el auténtico playmaker que tiene Uruguay.

Tabárez le terminó dando la batuta de la selección, definitivamente, en la Copa América de Brasil 2021.

En la Copa América de Brasil 2019 jugó el segundo tiempo del partido de la eliminación contra Perú como enganche y ya había demostrado ahí que por el centro conectaba mucho más y mejor con los puntas que haciéndolo por afuera como lo pusieron en el arranque de Rusia 2018.

Los jugadores empezarán a llegar el domingo. A partir del lunes tendrán un intensivo de cancha con Alonso trabajando activamente en la misma para imponer sus ideas en dos días y medio. El miércoles de tarde se viaja a Paraguay. Catar te espera Uruguay.