Las claves de la conferencia de Diego Alonso en su presentación: orgullo y confianza en los futbolistas de la selección

Diego Alonso fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de la selección uruguaya de fútbol este martes en el Estadio Centenario, donde brindó su primera conferencia de prensa en su nuevo cargo, en la que trató varios puntos sobre su llegada al combinado, la planificación para los partidos y también sus sentimientos en este nuevo reto en su carrera.

1) El cuerpo técnico

En primera instancia, el nuevo entrenador presentó a su cuerpo técnico. En primer orden mencionó al profe Óscar Ortega con un agradecimiento especial a Atlético de Madrid, que lo autorizó a trabajar en la selección en los próximos cuatro partidos de Eliminatorias. Indicó que el preparador físico se va a incorporar a los partidos con la llegada de los futbolistas y cuando terminen va a regresar a su club en España.

"Hace mucho tiempo que lo conozco, le he ido a ver en los entrenamientos de él con Simeone hace muchos años", contó sobre su vínculo con el preparador físico. "Hace dos o tres años estábamos conversando con la posibilidad de que un día me tocara a mí dirigir a la selección y le dije: 'Yo voy a ir a la selección el día que me toque, pero vos vas a ir conmigo'. Él se empezó a reír y le dije ' no te rías porque va a ser así'. Y llegó el momento y ocurrió. Le hice la propuesta y aceptó con mucho gusto".

Luego presentó al resto de su equipo de trabajo compuesto por Darío Rodríguez y el argentino Gabriel Raimundi como asistentes técnicos, Guillermo Souto como PF junto a Ortega, el fisiólogo portugués Guilherme Rodrígues y Carlos Nicola como entrenador de arquero.

D. Battiste

La presentación de Diego Alonso

2) Contacto con Tabárez y su equipo

Alonso confirmó que mantuvo un contacto con el exentrenador de la selección uruguaya, Óscar Tabárez, sin dar detalles de lo que hablaron.

“El Maestro me conoce a mí y yo lo conozco a él desde hace mucho tiempo, conoce a mis abuelos, a mis papás, nacimos en el mismo barrio... En mi casa siempre tuvimos gran respeto por él. Me he puesto en contacto con él y he recibido la repuesta que me esperaba, estando a la altura de siempre, pero preferiría tener la conversación que tuvimos de forma privada”.

Más adelante, indicó que recibieron información de parte del cuerpo técnico saliente. “Siempre hemos recibido lo que hemos esperado”, comentó sobre sus contactos con el excuerpo técnico.

También agregó que "no es una presión" ser el entrenador de la selección luego del ciclo a Tabárez. "Es una responsabilidad hermosa. Ha dejado un legado maravilloso durante mucho tiempo, de orgullo y de respeto, no solo en Uruguay sino que también a nivel mundial".

3) Primeros entrenamientos en el Complejo

Sobre los entrenamientos y reuniones que ha realizado este lunes y martes en el Complejo Celeste con algunos futbolistas (Diego Godín, Giorgian De Arrascaeta, Martín Cáceres, Guillermo Varela y Sebastián Sosa), expresó: “Hemos ido interiorizándonos de cómo es la situación de cada uno de los futbolistas (…) El objetivo principal es conocerlos, estar en contactos y tener la posibilidad de verlos, de darle la posibilidad de que entrenen y de relacionarlos”.

El DT también ratificó que trabajará con un equipo sparring formado por juveniles en las próximas semanas, para que simule el juego de Paraguay y se enfrente a los convocados días antes del partido.

4) Los referentes y la confianza en los actuales jugadores

Consultado acerca de si Diego Godín iba a ser el capitán y Luis Suárez el 9 en los próximos partidos, evitó profundizar en el tema. “Hay cosas que tienen que ser conversadas y habladas dentro del plantel. Hay una base grande de futbolistas que son de selección y creemos mucho en ellos (…) Creo en los jugadores actuales que están ahora jugando las Eliminatorias, por eso estoy acá, creo que Uruguay haciendo las cosas que hay que hacer vamos a estar en el Mundial”.

“Lo primero que se me ocurre en este momento es la confianza que tengo en los jugadores, la posición y los puntos en la tabla son secundarios”.

D. Battiste

La presentación de Diego Alonso

“Los jugadores son todos de gran nivel, cuando les estemos trasmitiendo la idea, que ya lo hemos hecho (…) Son todos jugadores de élite que van a comprender nuestra idea”, dijo sobre su propuesta.

“Creo mucho en el futbolista y es algo que tiene que quedar bien claro. Creemos mucho en los que nos pueden dar. Tienen mucho para dar y estoy seguro que en estos cuatro partidos vamos a producir la cantidad de puntos necesarios para poder clasificar”, agregó.

5) La importancia del partido ante Paraguay, Suárez y Cavani

“Más allá de todas las cuentas, a mí lo que me interesa y está en nuestra cabeza es el primer partido (con Paraguay) y en poderlo preparar. De ahí en más, seguir creciendo”, dijo sobre el encuentro del 27 de enero, en el que debutará en Asunción. "Para mi lo más importante es el partido con Paraguay y en eso nos tenemos que enfocar, en tener la cabeza centrada en el primer objetivo".

¿Cómo va a ser su esquema de juego en los primeros partidos? “El planteamiento va a tener que ver con lo que uno siente como entrenador y lo que uno siente que los que los jugadores pueden dar (…) Transmitimos lo que sentimos y el jugador lo percibe”, dijo el DT. “La motivación es una parte más que tiene que tener el entrenador, es importante pero no lo más importante”, agregó.

Alonso señaló que es “muy temprano” para hablar de nombres de titulares en el partido ante Paraguay, al ser consultado por si Edinson Cavani y Luis Suárez podían ser suplentes en ese juego. También dijo no sentirse presionado para no convocarlos. "Por el contrario, siento que tienen mucha cosa para dar".

Cuando se le preguntó si para llegara a Catar debía aprovechar mejor a Suárez y Cavani, respondió: "Hay que aprovechar a todos los jugadores que tenemos. Ellos dos son futbolistas de alto nivel, pero tenemos que aprovechar a todos los jugadores y sacarles el máximo rendimiento".

D. Battiste

La presentación de Diego Alonso

6) La situación de Nandez y Godín

Sobre la situación de Nahitan Nandez, quien días atrás fue denunciado por violencia de género, indicó: “No voy a hacer ningún tipo de declaración. Simplemente estamos recopilando información”.

Con respecto a Diego Godín, quien no seguirá en Cagliari de Italia, expresó: “Entendemos la capacidad y la jerarquía que tiene, y estamos esperando en estos días que pueda resolver su situación con Cagliari o con otro equipo”.

7) La selección de futbolistas

Consultado por cómo ha sido y será la visualización de futbolistas para las convocatorias, explicó: "Evaluamos a todos los jugadores y estamos en permanente comunicación, no solo con los jugadores, sino con los cuerpos técnicos para tener toda la información necesaria". Con respecto a los futbolistas del medio local, que no tienen actividad oficial, valoró que van a tener partidos amistosos y algunos de exigencia.

También agregó que observarán "a todos los futbolistas que son uruguayos", ante la consulta de si pensaba nacionalizar jugadores.

Sobre la posibilidad de que hayan caras nuevas en las próximas convocatorias, señaló: "En la lista seguramente pueda haber algún nombre que nos guste a nosotros, características que entendamos que necesitamos y que nos puedan ayudar a que nuestra idea se pueda desarrollar".

8) ¿Juego de respuesta o propuesta?

“Me gusta dominar. Me gusta dominar los partidos a través de la fase defensiva con la presión, y de dominar a través del juego tratando de ser el equipo que más situaciones pueda crear. Y eso es lo que se hace en todo el fútbol. Después hay caminos, vías, características de futbolistas que nos pueden ayudar a tener un fútbol más combinativo, mas vertical, de más velocidad o de más generación combinativa por dentro… Pero estoy seguro de que vamos a tener las variantes o posibilidad con la cantidad de jugadores que tenemos”, explicó sobre su estilo.

9) El apoyo del público

Con respecto al apoyo del público, destacó que importa "mucho". "Cuando todos estamos alineados y se siente la energía de que queremos que pasen cosas, seguramente van a pasar. Y la gente es muy importante para nosotros (...) En estos cuatro partidos van a ser fundamentales".

10) Orgullo y felicidad

Sobre su estado de ánimo en la selección, dijo: “Estoy feliz, orgulloso por sobre todas las cosas”. “Lo que me movió ser el entrenador de mi país, para mí es el orgullo más grande que puede tener un entrenador”.

"Una vez que conversé con los futbolistas me confirmaron que mi decisión había sido la correcta. Estoy muy feliz de poder ser el entrenador de la selección, pero también de ser el entrenador de estos futbolistas", agregó.