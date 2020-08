Pelusso: “¿Por qué no hablan los entrenadores? Por todas las trampas que nos hicieron”

Gerardo Pelusso, integrante de la directiva de la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (Audef), explicó a Referí los motivos por los cuales los entrenadores no hablan con la prensa los días de partido y reveló que la medida fue tomada “por todas las trampas que nos hicieron" para tener a los directores técnicos frente a la pantalla de Tenfield, después de los partidos, en las transmisiones en vivo.

"¿Las radios están enojadas? Que se enojen con los movileros que les servían de escudo a los demás”, expresó a Referí, sobre la molestia que puede existir en los medios radiales porque después de los partidos no pueden tener la palabra de los protagonistas.

En 2019, la gremial de entrenadores decidió no brindar entrevistas en la transmisión en vivo de Tenfield debido a que no existía un acuerdo en torno a los derechos de imagen de los técnicos.

Pese a ello, los entrenadores siguieron hablando con los medios para atender a los periodista radiales que asistían a las canchas.

Al final de cada partido, alrededor de cada entrenador se generaba una conferencia de prensa en la que la empresa que tiene los derechos de TV ponía un micrófono, junto al resto, y emitía en vivo, pero sin la exclusividad que disponía antes, en la que el técnico y los futbolistas hablaban con el periodista de Tenfield en el vestuario, apenas concluido el encuentro, frente a un banner con publicidad.

Sin embargo, según denuncia Pelusso, esa situación se desvirtuó y los movileros "fueron utilizados" para generar las conferencias de prensa que no eran tales y que exponían a los DT en exclusiva frente a la transmisión del fútbol en vivo.

La explicación de Pelusso

“Quiero aclarar que los entrenadores no hablan el día del partido, pero hay seis días más en la semana. ¿Por qué no hablan los entrenadores? Lo voy a explicar bien clarito: decidimos tomar esta medida de no hablar con nadie, porque cuando adoptó la medida inicial que estaba relacionada con la empresa que tiene los derechos (Tenfield), tratamos de ser cuidadosos y buscamos la vuelta para el resto de los periodistas, pero nos hicieron tantas trampas que nos vimos obligados a no dar notas a nadie”, comenzó diciendo el vocal de la gremial.

Marcelo Umpiérrez

Pelusso agregó: “¿Cuáles son las trampas? ¿Las radios están enojadas? Que se enojen con los movileros que les servían de escudo a los demás. Iban y venían diciendo soy de la radio tal y cuando el entrenador le iba a dar la nota aparecía la televisión con su cámara”.

Pelusso explicó además: “Al principio fue lo más notorio. Como no había nota exclusiva para la empresa, venían y ellos mismos metían un empleado o llamaban a los movileros, que no están habilitados a entrar a la cancha, y los llamaban para meter un teléfono. Todas esas trampas que hicieron están claras. Entonces teníamos en todas las fechas dos, tres, cuatro entrenadores que por contemplar a las radios pequeñas siempre les terminaban haciendo una zancadilla”.

El entrenador subrayó: “Hay movileros que dependen de eso y ahora se dan cuenta que los entrenadores no hablan. Pero estamos en una medida gremial. Nos han ninguneado. Hemos ido a hablar a la AUF como 20 veces, hemos ido a Divina Comedia (la sede de Tenfield), y la gente se cansó. Somos importantes cuando nos necesitan pero para esto nada, nunca se nos tomó en cuenta. A otros gremios se les ha reconocido el derecho de imagen. La empresa los pagó durante muchos años, no pueden decir que no, y a los entrenadores nunca nos han escuchado. Y esto recién empieza. Tranquilos, no se pongan nerviosos, que esto es un calentamiento, no hemos entrado a la cancha. Aviso con tiempo”.

¿Qué pasa si un DT habla?

Nacional

Consultado sobre qué medida puede llegar a tomar el gremio si un entrenador decide no acatar la medida y hablar con los medios, Pelusso respondió: “A todos se les habló de frente, en una reunión por Zoom. Hablamos con todos los técnicos de la A y la B porque la medida había tenido filtraciones y supimos entender las trampitas que les hicieron. Ahora dijimos, muchachos la medida es esta. ¿La entendieron todos? Perfecto. Estamos con confianza, pero que quede claro que estamos en un país libre y democrático, el que quiera declarar que declare, pero el gremio puede tomar medidas”.

Pelusso concluyó diciendo: “Esta medida la pensamos desde todos los ángulos. Porque, además, nosotros los técnicos el día del partido somos un elemento muy vulnerable porque estás preocupado por la previa, por el partido y luego si ganas estás eufórico y si perdés estás amargado. El técnico está pensando en 50 cosas distintas y si encima tiene que pensar a quién le da la nota”.

El nuevo comunicado de la gremial

La Comisión Directiva de la gremial informó que se mantiene vigente la resolución sindical de no autorizar el uso comercial de la imagen de los entrenadores, en concordancia con las posiciones adoptadas por los restantes grupos de interés.

Comunicado AUDEF pic.twitter.com/USKCtKXGpP — Audef Pagina Oficial (@Audef_oficial) August 22, 2020

A efectos de facilitar el debido cumplimiento de tal medida por parte de sus asociados comunica que los Entrenadores de Primera y Segunda divisiones profesionales no dar declaraciones a los medios de prensa durante las 24 horas correspondientes al día del partido en que les toque competir.