Penadés: "Es absolutamente equivocado" que los abusos policiales sean "producto de la LUC"

El senador del Partido Nacional Gustavo Penadés se refirió este martes a la denuncia de los defensores de oficio que señaló como "desmedido" y "frecuente" el uso de la fuerza policial en las detenciones del último año. "Yo solicité que se remitiera esa carta a la Comisión de Seguridad Pública del Senado. Y eventualmente vamos a convocar a los defensores de oficio porque me parece realmente preocupante que aquello que ellos denuncian pueda existir. Pero lo más preocupante es que ellos interpretan que lo que está sucediendo es producto de la LUC. Y eso es absolutamente equivocado", aseguró Penadés en una entrevista con Radio Universal.

La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu) presentó el lunes 12 de julio la denuncia ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Allí indicó que la policía, amparada en las nuevas garantías que le dio la ley de urgente consideración (LUC), actúa en ocasiones sin orden judicial realizando allanamientos que se “disfrazan” de inspecciones “voluntarias”.

Penadés aseguró que le parece "una barbaridad" y "una interpretación realmente temeraria" adjudicar los abusos policiales a una ley "que no fue declarada inconstitucional. "Que exista la situación, que yo no descarto, ha existido, existe y lamentablemente puede llegar a existir también en el futuro, no tiene que ver con la vigencia de una ley. Tiene que ver con la actitud de algunos, una ínfima minoría de policía que puedan estar actuando alejados a la ley", afirmó.

Por su parte el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, había explicado este lunes que una vez que supo del informe de los defensores consultó a Fiscalía pero no se encontró con ninguna denuncia. El ministro dijo desconocer dónde se producen estos hechos porque, de saberlo, actuaría "firmemente" bajo la Ley de Procedimiento Policial, aseguró. "Si hay abuso o agresiones de un policía se lo denuncia, el fiscal lo procesa y nosotros lo separamos del cargo”.

“El Ministerio del Interior no sabe nada, la Fiscalía no sabe nada, ¿y van a mandar una carta a la SCJ? Digo, nosotros tenemos que investigar, lo lógico sería que estuviéramos informados. Si nos informan, rápidamente le damos la información a la Fiscalía para que dirija la investigación”, precisó.

Los defensores continúan trabajando en la recopilación de información para ampliar el informe, aunque, en palabras de su presidente, Joaquín Gamba, no siempre se pueden acreditar los hechos denunciados "justamente porque se intentan ocultar" y "no dejan más evidencia que la declaración del imputado".

“No está bien venir a pedirnos prueba, hay que preocuparse por si el sistema está fallando, como lo estamos advirtiendo, y buscar soluciones. No es mandar gente presa por mandar, un Estado de derecho no puede permitirse eso”, contestó a Heber.