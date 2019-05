Penalistas ponen en duda papel de pericia semiológica para procesar a coautor del homicidio de Lola

La decisión de la jueza Rossana Ortega de aceptar el pedido de procesamiento contra El Cachila como presunto coautor de un homicidio simple agravado por alevosía en el caso de Lola Chomnalez, genera polémica entre los abogados penalistas por el uso que la magistrada hizo de la pericia semiológica para basar su decisión. Así, mientras que para Ortega, la opinión de un perito semiólogo que analizó la gestualidad del indagado fue clave para determinar que mentía cuando decía no haber matado a la joven, para abogados consultados por El Observador ese análisis nunca debió haber sido tomado como una prueba determinante.

La declaración que condujo a El Cachila a la cárcel había sido vertida en la Justicia en abril de 2015, cuando el hombre reconoció haber visto morir a la joven en el lugar en el que fue encontrado el cuerpo, al tiempo que negó haber sido él quien la mató. Según su declaración, que ya constaba en el expediente desde hacía años, el hombre se cruzó con la joven en la playa, ésta le dijo que se sentía mal y tras acompañarla a una zona con vegetación a varios metros del mar, ella se desvaneció. “Yo le tomé el pulso (a Chomnalez) y me asusté, salí y me tomé el ómnibus para Montevideo”, declaró el hombre y agregó: “Yo di una vuelta y vine, le toqué el pulso pero ella no tenía pulso”.

Sin embargo, este lunes, El Cachila volvió a ser citado y tras ser consultado sobre detalles del crimen la conclusión de semiológica es que “no fue veraz”, aunque sí lo fue a la hora de responder sobre preguntas “banales”. El otro detenido que fue conducido al juzgado de Rocha este lunes fue El Conejo –quien ya había sido indagado en el pasado-, el cual sí fue veraz a la hora de declarar, según la prueba semiológica.

A juicio del abogado penalista Germán Aller una pericia semiológica –más allá de caso puntual- “no puede establecer la culpabilidad o inocencia de alguien”. Para el abogado, un psicólogo o un semiólogo pueden trazar líneas de investigación, pero lo que afirman no son verdades “irrefutables”. “Las afirmaciones de psicólogos y semiólogos son de interés pero no constituyen prueba. Es un elemento indiciario, pero no tienen gran relevancia”, agregó.

Por su parte, el abogado Juan Fagúndez, definió a la pericia psicológica como “brujería” y negó que ésta pueda ser utilizada como prueba. “Poner un semiólogo a un indagado que diga cuando algo es verdad o mentira es una violación al proceso, porque en el debido proceso uno de los principios fundamentales es que el indagado puede negarse a declarar o puede mentir”, agregó.

Por su parte, el penalista Andrés Ojeda dijo que más allá de probar si es o no un mentiroso, como lo sugiere la pericia psicológica, lo que la Justicia debe hacer es probar que cometió el delito del que se lo acusa. Por esa razón, la pericia semiológica o psicológica no puede servir como prueba, aunque sí puede servir para afirmarse sobre una hipótesis.

“(El Cachila) admite que estuvo antes y después de la muerte, y no puede explicar y tiene problema en el discurso justo en lo referido al crimen, es lógico tener una sospecha”, explicó.

De todas formas, Ojeda resaltó que para pedir un procesamiento basta con tener elementos para creer que estuvo implicado en el crimen, aunque para lograr una condena se necesita prueba más solida. El fiscal deberá trabajar esos elementos si lo que busca es una pena firme, agregó el penalista.

La abogada defensora de El Cachila, Yisela Biquez, cuestionó la decisión de la magistrada y dijo que su defendido conocía aspectos fundamentales del caso porque declaró bajo presión de la policía, dando detalles que escuchó a los propios efectivos de la investigación cuando estuvo detenido en 2015.

Pero de todas formas, en caso de que su testimonio fuera creíble, la abogada consideró que le cabría una imputación por "omisión de asistencia", por haber dejado morir a la joven, pero no por homicidio.

Biquez adelantó que apelará la decisión de la magistrada, lo que llevará el caso a un Tribunal de Apelaciones que decidirá si sostiene o no la decisión de la jueza Ortega.

Las palabras del fiscal de Corte

El fiscal de corte Jorge Díaz defendió este miércoles la actuación de los cuatro fiscales que trabajaron en la investigación del homicidio de Lola Chomnalez, aunque se negó a opinar sobre el caso, ya que dijo no conocer el expediente completo. Pese a esto último, el fiscal señaló que respaldaba el trabajo "sin perjuicio de que alguno puede haber cometido algún error".



Consultado sobre la razón por la que cuatro años después de una declaración clave esa persona fue procesada con prisión, Díaz respondió: "No opino de expedientes que no conozco". Además, recordó que los fiscales tienen independencia técnica. "En el transcurso del proceso no puedo o no debo dar una opinión sobre un aspecto de un expediente que no conozco y donde está interviniendo un fiscal que tiene independencia técnica, como tuvo el anterior", agregó.



En total, a lo largo del caso de Lola Chomnalez actuaron cuatro fiscales: Soledad Barriola, Patricia Sosa, Rodrigo Morosoli y Jorge Vaz. Barriola y Sosa se jubilaron, mientras que Morosoli actualmente se desempeña en Montevideo como fiscal de Flagrancia. Además de esta serie de fiscales, también fueron varios los jueces que actuaron en el caso: Marcela López, Silvia Urioste, Romina Sena, Juan Manuel Giménez y Rossana Ortega.