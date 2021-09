Peñarol: de la emoción del padre del Canario Álvarez por lo que dijo Tabárez, a la alegría de Gaitán

Agustín Álvarez Martínez vivió días de mucho vértigo con la selección uruguaya y en la intimidad, celebró con su pareja Thalía y su hija Julia.

Desde la noche del domingo del 29 de agosto cuando sonó el celular y desde el otro lado escuchó que estaba citado por primera vez a la celeste mayor, sus días ganaron mucha adrenalina.

De aquel debut soñado –con gol incluido ante Bolivia–, a jugar su segundo encuentro –mucho más exigente contra Ecuador–, hubo momentos inolvidables para el Canario.

Por un lado, sus padres Juan Carlos y Andrea, vivieron jornadas inolvidables en San Bautista, donde nació el goleador de Peñarol y que se estrenó en las redes con la celeste en el pecho.

Según contó una fuente del club a Referí, gracias a lo que hizo Agustín, el pueblo vibró como nunca, incluso varias horas después del gol que el joven de 20 años le anotó a los bolivianos.

Diego Battiste

Su festejo de gol con la celeste; llegó el primero de muchos

“Nos contaba el padre que no podían salir de su casa porque San Bautista era una fiesta gracias a su hijo”, comentó la misma fuente.

Pero lo que más le llenó de orgullo y hasta lo emocionó al padre del Canario, fueron las palabras del Maestro Óscar Tabárez tras el triunfo contra Bolivia.

El técnico de la selección nacional, no es afecto de emitir opiniones sobre las individualidades que tiene en el combinado.

Sin embargo, esta vez hizo una excepción. Había apostado por él en un estadio como el Campeón del Siglo al que conoce de memoria y es el segundo goleador desde su fundación –solo superado por Cristian Rodríguez–, y le había salido perfectamente.

“No es común que a los 20 años se tengan las condiciones que tiene Agustín: la técnica, el salto, el cabezazo, el sentido de la oportunidad, le pega bien a la pelota. A eso le tenemos que agregar que es todo alegría, positivismo. Estuvimos muchos partidos sin hacer goles, era el momento de probar y no teníamos mucho que perder. Si no daba la talla, se hacía un cambio durante el partido. Pero yo estaba seguro de lo otro, no me vanaglorio, estoy contento que las cosas hayan salido bien y creo que ganamos un jugador más”, luego del partido.

Esto fue lo que de alguna manera le movió el piso a Juan Carlos. “Dijo que no podía creer lo que había dicho Tabárez de su hijo, esos halagos que no son comunes en él. Estaba súper emocionado, valorando lo que consiguió hasta hoy con todo el sacrificio de toda una vida”.

Agustín celebró en familia y sin estridencias. Volvió este viernes a Los Aromos luego de la triple fecha celeste por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

@OficialCAP

Con el viejo look en el festejo de su primer gol en Peñarol en setiembre pasado; fue justamente en el Parque Prandi donde jugarán este domingo ante Plaza Colonia

Y este domingo volverá al Parque Prandi, ese lugar al que le tiene un gran recuerdo porque allí convirtió el primer gol con la camiseta de Peñarol.

El 19 de setiembre del año pasado, gritó por primera vez un tanto propio con la camiseta que más ama. Fue la última oportunidad en la que los aurinegros jugaron allí y ganaron 3-1.

Gaitán terminó cuarentena y firmó contrato

El extremo zurdo argentino Nicolás Gaitán terminó este viernes con la cuarentena que venía llevando a cabo en la chacra que le prestó su amigo y con quien volverá a ser compañero, Maximiliano Pereira.

La jornada del último refuerzo de Peñarol fue bastante movida, ya que por la mañana se realizó la revisión médica y luego de aprobarla sin problemas, firmó su contrato con los carboneros, el cual lo ligará hasta junio del año que viene.

También dio el Ok para recibir la primera vacuna, ya que vale reordar que cuando llegó desde Portugal, estuvo obligado a realizar la cuarentena justamente porque no estaba vacunado.

@OficialCAP

Gaitán terminó la cuarentena, se vacunará contra el covid-19 y ya entrenó con sus nuevos compañeros

Por la tarde del viernes, el futbolista estuvo en Los Aromos con el resto de sus nuevos compañeros.

La semana que viene será presentado de una forma acorde a un futbolista de sus características con toda la pompa, según aseguraron desde el club.

Como quería el técnico Mauricio Larriera, el argentino podrá estar a la orden para los dos partidos trascendentes de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Athletico Paranaense los próximos 23 y 30 de setiembre, primero en el Estadio Campeón del Siglo, y luego en Curitiba en cancha de césped sintético.

Torres estuvo en duda

Para el debut de Peñarol en el Torneo Clausura previsto para este domingo a la hora 15.30 en el Parque Prandi contra Plaza Colonia, el vigente campeón del Torneo Apertura, el técnico Mauricio Larriera contará con la baja del delantero Ruben Bentancourt.

Facundo Torres entrena, pero es casi un hecho que Larriera no lo arriesgará ante Plaza Colonia porque aún no está 100%

El futbolista se quedó en Los Aromos días pasados pateando al arco luego de terminada la práctica y sintió un pinchazo en una de sus piernas. Dejó de entrenar de inmediato, y según puso saber Referí, presentó un pequeño desgarro. La intención es que pueda llegar al partido de ida ante Paranaense. Por otro lado, si bien Facundo Torres estuvo en duda para ser titular hasta el mismo viernes, fue probado el sábado luego de la recuperación de su lesión y Larriera confiará en él desde el arranque.