El debut soñado de Álvarez Martínez: ovación, gol y gran actuación

Se metió por la ventana en la convocatoria de la selección uruguaya hace una semana cuando se lesionó Luis Suárez y se anunció que Edinson Cavani no iba a venir por las restricciones impuestas por la Premier League para liberar a sus jugadores. Fue suplente el jueves en Lima contra Perú pero no entró. Sin embargo, el domingo, el Canario Agustín Álvarez Martínez vivió una de las noches más especiales de su vida: debutar con gol con la celeste en un partido de Eliminatorias.

El delantero de 20 años de Peñarol (cumplió el 19 de mayo) fue la gran apuesta que hizo Óscar Tabárez este domingo para enfrentar a Bolivia en el Campeón del Siglo. El DT sacó a Maximiliano Gómez y puso en su lugar al centrodelantero aurinegro.

La jugada le salió perfecta. Álvarez Martínez jugó un partido redondo y Uruguay ganó 4 a 2 manteniéndose en el cuarto lugar de las Eliminatorias.

Fue muy importante en el arranque del partido jugando de espaldas al arco y asociándose con Giorgian De Arrascaeta y Brian Rodríguez.

En la jugada del gol, iniciada tras gran recupero de Matías Vecino, le dio gran pase en largo a Rodríguez que por izquierda asistió a De Arrascaeta.

Luego se combinó con Rodríguez que lo dejó frente al arco. Su remate de zurda dio en un defensor y se fue al córner.

Tuvo un par de encontronazos con el golero Carlos Lampe por su ímpetu para ir a todas las pelotas como si fuera la última.

Por arriba también fue una amenaza persistente por su gran capacidad para ubicarse y saltar.

El premio llegó en el arranque del segundo cuando tras un gran desborde de Joaquín Piquerez le ganó la posición por adentro a su marcador y desvió la pelota con su cadera.

El Campeón del Siglo, que lo había recibido con la ovación más especial de la noche, se terminó de rendir a sus pies.

El segundo tiempo terminó siendo distinto a los 60' iniciales.

Álvarez Martínez terminó peleando muchos pelotazos con grandes saltos y choques con la defensa.

Salió a pelear muchos balones lejos del arco y lo hizo con mucha tenacidad y convicción.

Tabárez dijo que el cambio por Maxi Gómez lo vio desde que sigue a Álvarez Martínez.

"No es común que a los 20 años se tengan las condiciones que tiene Agustín: la técnica, el salto, el cabezazo, el sentido de la oportunidad, le pega bien a la pelota. A eso le tenemos que agregar que es todo alegría, positivismo. Estuvimos muchos partidos sin hacer goles, era el momento de probar y no teníamos mucho que perder. Si no daba la talla, se hacía un cambio durante el partido. Pero yo estaba seguro de lo otro, no me vanaglorio, estoy contento que las cosas hayan salido bien y creo que ganamos un jugador más".

Sobre el final del partido, saludó a su familia que lo fue a ver, a los hinchas de Peñarol que disfrutaron el doble el triunfo y también a los hinchas de Uruguay. Porque este domingo, el Canario Álvarez dejó de ser solo de Peñarol (27 goles en 55 partidos) para ser celeste y ser de todos.