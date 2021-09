Tabárez y la presencia de De La Cruz en River: "Me sorprendió un poquito que jugara hoy"

El entrenador de la selección uruguaya Óscar Tabárez declaró estar "sorprendido" por la inclusión de Nicolás De La Cruz en River Plate este domingo contra Independiente, poco después de que la celeste jugara contra Bolivia por Eliminatorias en el Campeón del Siglo con un triunfo por 4-2.

Consultado sobre si tenía pesando convocar a De La Cruz para el partido del jueves contra Ecuador (jueves, hora 19:30, Campeón del Siglo) luego de que el volante fuera titular en River Plate este domingo por el torneo argentino, Tabárez dijo: "No, no hemos pensado en eso".

Alejandro Pagni / AFP

De La Cruz contra Independiente

De La Cruz fue reservado pero quedó afuera de la convocatoria de la triple fecha porque la sanidad del millonario informó que tenía una fatiga muscular en el psoas.

"Hemos conformado un plantel, trabajamos, nos entendimos muy bien y estamos en condiciones de afrontar el partido con Ecuador. De La Cruz es un jugador importante, ha dado la talla, pero yo no creo en los salvadores, no vamos a salirnos de lo que estábamos pensando porque la idea que teníamos es que estaba inhabilitado para jugar, a mí me sorprendió un poquito que jugara hoy".

"Era un partido clave, lo encaminamos con el resultado, al final se complicó un poco la cosa, pero eso es parte del anecdotario. Ahora se viene un partido clave contra Ecuador, tenemos que recuperar en lo físico, el golpe de Rodrigo (Bentancur) en la cadera, hay perspectivas de que pueda estar. Seguiremos en esta Eliminatoria tan histórica y tan complicada. El fútbol del mundo está complicado".

Sobre Matías Viña, quien salió lesionado el jueves contra Perú, Tabárez dijo que "está absolutamente bien" y que lo dejó afuera para darle descanso.

"Tuvo el problema que lo hizo salir en un partido que no hacía ni 72 horas que se había jugado (Perú), pero al otro día se le hizo resonancia magnética y salió que estaba normal, pero fue una decisión mía que no jugara porque más allá que no tenía nada, tampoco tenía nada todas las veces que estuvo dolorido y no tuvo que salir, en esta oportunidad tuvo que salir. Estamos gestionando el tiempo de los jugadores en el campo, hoy las salidas de (Diego) Godín y (Matías) Vecino tuvieron que ver con eso, nos pareció adecuado que descansara y que esté a la orden para el partido que viene", dijo Tabárez en declaraciones a AUFTV, único medio para el que habló ya que no dio conferencia de prensa.

Sobre el debut de Agustín Álvarez Martínez con gol, el DT afirmó que pensó en el cambio por Maximiliano Gómez, desde que lo empezó a ver en Primera de Peñarol.

"No es común que a los 20 años se tengan las condiciones que tiene Agustín: la técnica, el salto, el cabezazo, el sentido de la oportunidad, le pega bien a la pelota. A eso le tenemos que agregar que es todo alegría, positivismo. Estuvimos muchos partidos sin hacer goles, era el momento de probar y no teníamos mucho que perder. Si no daba la talla, se hacía un cambio durante el partido. Pero yo estaba seguro de lo otro, no me vanaglorio, estoy contento que las cosas hayan salido bien y creo que ganamos un jugador más".

Tabárez, sin que se lo consultaran, también tuvo palabras de especial elogio para con Giorgian De Arrascaeta, autor de dos goles: "Hacía mucho que no veía a Giorgian correr como corrió hoy, el jugador es más rico cuando físicamente rinde, hace jugadas veloces y está rodeado de la técnica que indiscutible Giorgian tiene. El jugador que tiene más técnica si se rodea de una mejoría física importante y desde el punto de vista psicológico está metido en el partido aportando y aportando como uno más, es más jugador".

Matilde Campodónico / AFP

Tabárez elogió a De Arrascaeta

Por último, también se mostró muy satisfecho por el rendimiento de Joaquín Piquerez: "Venía precedido de una media hora en el partido anterior en que había hecho muy bien las cosas, se plantó contra jugadores importantes como (Aldo) Carrillo. Hoy insistimos en el juego hacia adelante, que se perfilara y sacara el pase, era mediocampista ofensivo en las selecciones juveniles, fue un gran descubrimiento en River y Peñarol de los que pusieron de lateral; siempre estamos mirando jugadores, en Peñarol tuvo buenas actuaciones, los jugadores van creciendo".