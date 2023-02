Peñarol debe edificar funcionamiento sobre los resultados: Cabecita el mejor y Menosse debió ver roja

Peñarol le ganó con lo justo a Boston River seis días después de sufrir la gota gorda para superar al humilde La Luz. El equipo de Alfredo Arias no levanta vuelo en lo futbolístico pero no dejó ningún punto por el camino en las tres primeras fechas. Y eso es un mérito.

Contra un equipo que llegó el sábado de mañana de su viaje copero a Venezuela, Peñarol arrancó a todo tren dejando de lado el fallido experimento de jugar con tres defensores (ante La Luz), Arias apostó a 4-4-2 y con un ala derecha explosiva (Milans-Laquintana) logró un rápido abastecimiento para su doble 9 (Arezo-Hernández) que se materializó en dos penales bien cobrados por el juez Leodán González.

Ahí Peñarol se encontró con un enorme Santiago Silva, el golero del mejor juego de pies en el fútbol uruguayo y un ataja penales espectacular.

Estos son los penales que le tiraron a Silva desde que ocupa el arco de Boston River, desde el año pasado.

Fecha Partido Ejecutante Penal 10/4/2022 Nacional Felipe Carballo Gol 10/4/2022 Nacional Felipe Carballo Gol 15/4/2022 Danubio Ignacio González Atajado 24/4/2022 Cerro Largo Enzo Borges Desviado 30/7/2022 Plaza Colonia Federico Barrandeguy Atajado* 26/8/2022 Fénix Gonzalo Vega Atajado 19/2/2022 Peñarol Matías Arezo Atajado 19/2/2022 Peñarol Abel Hernández Atajado*

* Gol de rebote

El gol de rebote del segundo penal, tras otra floja ejecución de la Joya Hernández (como ante San Lorenzo), le permitió al aurinegro sacar una ventaja.

@CampeonatoAUF

La emoción de Abel Hernández tras marcar de rebote

En medio de esos penales, González cobró la pena máxima que dejó más dudas de la noche. ¿Hubo falta de Menosse sobre Kike Olivera? ¿Fue adentro del área? Juez y VAR llegaron a la conclusión por el sí (con el mismo criterio a Peñarol le dieron un penal ante Cerro), pero Hernán Novick le tiró una masita a Thiago Cardozo.

Novick jugó un pésimo primer tiempo porque de puro atropellado cometió el segundo penal. El DT Daniel Farías lo sacó en el entretiempo.

En el penal que le cobraron, Peñarol volvió a dejar al desnudo falencias defensivas. Cuando al aurinegro le buscan la espalda de los laterales, el equipo sufre porque los desplazamientos de los defensores centrales son lentos.

Menosse penó toda la noche con un picante Olivera en una versión nunca mostrada en Peñarol pero sí antes en Rentistas. El zaguero debió ver segunda amarilla por una falta cerca del epílogo.

En el complemento, a Arias no le funcionaron los cambios que hizo para cerrar el partido. Carlos Sánchez y Diego Rolan no entraron bien y salvó una ocasión aislada de Arezo, ya en tiempo agregado, Peñarol no generó chances para liquidar el pleito.

En cambio, Boston River hizo méritos para empatar. Metió un par de cabezazos peligrosos que pasaron lamiendo los palos y terminó arrinconando a un Peñarol que volvió a dejar dudas en el funcionamiento. Pero no así en el resultado.

Peñarol sostuvo el resultado con otra sobresaliente actuación de Sebastián "Cabecita" Rodríguez. En el primer tiempo, cuando el equipo fue mejor, el volante movió los hilos del equipo y distribuyó juego con exquisitez. En el complemento, cuando le tocó jugar con viento en contra, fue el único que mantuvo la línea de juego.

El equipo deberá hacer valer ahora esa máxima que dice que es más fácil corregir cuando se gana que cuando se pierde. Tiene un entrenador de primera línea para la región y un plantel rico en variantes. Todos deben rendir más.