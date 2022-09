Peñarol es soporífero, incapaz de imitar la felicidad

Peñarol deambula por la cancha, no juega. Intenta, pero no consigue. Busca, pero no encuentra. Eso sí: el común denominador de su desempeño es la terrible irregularidad que tiene.

Hace padecer a sus hinchas con un fútbol que los invita a dormir. Es soporífero. Pero, vale repetirlo, es irregular. Porque en el segundo tiempo contra Liverpool, nada menos que ante el segundo de la Tabla Anual y campeón del pasado Apertura, fue muy superior. Tanto fue así que se llevó la victoria. Diego Battiste Kevin Méndez estuvo lejos de su rendimiento en Peñarol ante Cerrito El tema es que no hay un solo Peñarol, hay varios. Está el que invita a creer en algunos encuentros, y el que es incapaz de imitar la felicidad. El que tiene esperanzas de alcanzar la meta -pobre para un club de esta talla- de conseguir al menos el segundo lugar en la Anual para clasificar directamente a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores de América, y el que se da de bruces contra el juego colectivo, porque no lo encuentra. El desordenado y el que intenta alguna jugada perdida. Pero también el que consigue ganar -pese a todo- como ocurrió este domingo contra Cerrito. No es sencillo para ningún periodista, criticar a un equipo que logra la victoria. No obstante, está claro que los responsables de este Peñarol se fueron preocupados bajo la lluvia dominguera en el Estadio Campeón del Siglo, más allá de haber logrado los tres puntos. ¿Cómo hizo para regalar todo el primer tiempo? No estuvo a la altura, no generó juego, y mucho menos peligro. Los laterales no subían con pelota dominada y no hacían la diferencia. Diego Battiste Rodrigo Bentancourt, de Peñarol, ante Cerrito; el punta aurinegro fue de lo poco destacado Para colmo de males de los aurinegros, un error muy grande de la defensa que inició en tres cuartos de cancha Ezequiel Busquets -de muy flojo partido pese a que anotó el segundo gol- tocando mal hacia atrás, derivó en la igualdad de Flavio Scarone. Hacía 28 partidos que Cerrito no ganaba y han pasado seis técnicos diferentes. Además, había conseguido solo 10 de los 90 puntos que había disputado hasta este domingo. Eso lo llevó a descender tempranamente a la Segunda división profesional. Pero ante Peñarol, sacaron chapa, como cuando le quitaron dos puntos, por el empate conseguido en el Apertura. Si bien los aurinegros pudieron meter bastante la pelota en el área, no definieron bien, ni contaron con profundidad. Cuando intentó hacerlo, apareció la figura del arquero Nicolás Gentilio para salvar su arco en la primera mitad. Cerrito marcaba mal, pero, no obstante, Peñarol no sabía cómo entrarle. Ese es un error colectivo muy importante en cualquier equipo. Diego Battiste Nicolás Gentilio de Cerrito, sale con los puños ante la entrada de Hernán Rivero de Peñarol La generación prácticamente no existió y el conjunto de Ramos, fue un cúmulo de buenas voluntades que no contó con circuitos de juego asociado. La pobreza fue tal que la alarma debe sonar igual pese a la victoria. Al menos, Ramos fue autocrítico en la conferencia de prensa posterior y admitió que no se jugó bien. Es un comienzo. “Está claro que me hubiera gustado ganar de otra manera. Es importante ganar, pero no nos quedamos con una buena sensación”, dijo el entrenador luego de la victoria. ¿Cómo se puede jugar tan mal ante un equipo ya descendido y sin motivación? El rival le hizo partido durante al menos 70 minutos y un error de Gentilio terminó con sus aspiraciones, luego de un centro de Ezequiel Busquets que se cerró. Peñarol le dio demasiada vida a un rival que no se jugaba nada y que era inferior en plantel y en físico. Sin embargo, lo complicó más de la cuenta. Diego Battiste Kevin Méndez, de Peñarol, rodeado de jugadores de Cerrito Ese es el presente de este equipo que, al menos para sus intereses, sumó dos triunfos seguidos, lo cual se toma como toda una hazaña prácticamente para los tiempos que corren. Está claro que en los seis partidos que restan, tiene que mejorar muchísimo. Ramos dijo que, para mejorar el rendimiento de los futbolistas, han contratado a un coaching deportivo y a una psicóloga. Es un paso positivo. Luego tendrán que llevar todo ese aporte a la cancha, porque de lo contrario, la Copa Libertadores quedará muy lejos.