Peñarol jugó como equipo chico y le empataron merecidamente

Con cinco hombres en el fondo, cuatro en la mitad de la cancha y un punta, sin patear al arco en todo el segundo tiempo, Peñarol terminaba una vez más pidiendo la hora y sin convencer. Pero en el quinto minuto de adición llegó el empate de Enzo Borges luego de que se le anticipara a Fabricio Formiliano.

El triunfo hubiera tapado todo. O al menos eso suele suceder normalmente.

Peñarol terminó jugando en Melo ante Cerro Largo como un equipo chico. Sin consolidar su juego, sin mostrar prácticamente nada salvo lo usual: un buen desempeño de Facundo Torres jugando casi solo de mitad de cancha hacia arriba, un buen ida y vuelta –más que nada en el primer tiempo– de Joaquín Piquerez, y una figura fundamental como el arquero Kevin Dawson quien volvió a ser aquel de 2018 con sus atajadas salvapartidos, hasta esa jugada del final.

La avaricia y la mezquindad del equipo de Mauricio Larriera le costaron carísimas. Muy caras.

¿Se puede entender que Peñarol haya terminado con cinco hombres en el fondo contra Cerro Largo que venía de perder cinco partidos seguidos? Por cómo se dio el partido, se podría entender. Por lo que significa Peñarol como equipo, decididamente no.

El técnico Larriera mandó en el segundo tiempo a Rodrigo Abascal por Krisztián Vadócz y entonces la zaga aurinegra quedó con Giovanni González, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Rodrigo Abascal y Piquerez.

En el medio terminó con Cristian Rodríguez, Walter Gargano, Máximo Alonso y Facundo Torres, con el juvenil Sergio Núñez –quien desde su ingreso, no tuvo la posibilidad de tocar la pelota– solo arriba.

Extremadamente defensivo y sin marca en el medio. Eso fue lo que mostró Peñarol ante un rival que fue más y que mereció ese empate cuando no quedaba nada, cuando le dio el estiletazo final.

Peñarol se tiene que desvivir por ganar por la diferencia que le sacó su eterno rival en la Anual y por la que le sacó Liverpool en el Clausura. Además, desde que arribó Larriera a la conducción técnica, no pudo hilvanar dos victorias seguidas. Así es imposible.

Sin embargo, la intención fue cuidar el 1-0 ante un rival que fue el único que buscó y buscó. ¿Quién tenía la iniciativa? ¿Peñarol? No, nunca.

¿Por qué es reiterativo el hecho de que falte gestación, que no haya ideas, que falte orden en el juego? ¿Cómo se entiende que Peñarol no ataque? Porque no fue la primera vez que ocurrió. Ya le sucedió ante Deportivo Maldonado –cuando también dejó dos puntos por el camino– y apenas subió contra Rentistas. Parece un pecado subir.

OficialCAP

Cerro Largo mereció al menos la igualdad y la consiguió en la última jugada

¿Existe alguna justificación para explicar que Peñarol pateó una sola vez al arco –y justo fue gol–? Y en este caso no es porque Cerro Largo lo haya vapuleado. Sí fue superior con la pelota, como viene ocurriendo en casi todos los partidos con los rivales aurinegros.

Peñarol volvió a jugar mal. No justifica que juegue con tres volantes de marca cuando debe salir a ganar. Tiene que ganar, pero da una ventaja enorme de esa forma. Encontró el gol por una patriada de Facundo Torres y el oportunismo de Agustín Álvarez Martínez.

El técnico da ventajas desde su alineación inicial. Es cierto que Jonathan Urretaviscaya y David Terans siguen lesionados, pero no sirve como justificación.

Este cimbronazo puede haber sido decisivo. Falta la mitad del Clausura, pero Peñarol no demuestra nada. No vibra en la cancha, no tiene juego colectivo, no conoce lo que son las sociedades en la cancha, no patea al arco. Y para colmo, a veces no sabe cerrar los partidos, como ocurrió en Melo y hace una semana en el Estadio Campeón del Siglo ante Deportivo Maldonado.

Es demasiado como para pensar que todavía tiene chances de lograr el título del Clausura primero, para luego buscar el del Uruguayo. Es casi utópico.

Claro, es Peñarol, uno de los grandes de este país y siempre puede haber resultados que cambien todo. Pero ese grande, esta vez jugó como un equipo chico y su mezquindad lo bajó unos puestos de la tabla, que muy probablemente le cuesten carísimo.

La ficha

Cerro Largo: Washington Aguerre, Emanuel Beltrán, Agustín Heredia, Robinson Martín Ferreira, Enrique Etcheverry; Gonzalo Lamardo, Hugo Dorrego, Ángel Cayetano, Gabriel Báez; Enzo Borges y Guillermo May. DT: Danielo Núñez

Peñarol: Kevin Dawson, Giovanni González, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Joaquín Piquerez; Krisztián Vadócz, Agustín Álvarez Wallace, Jesús Trindade; Facundo Torres; Matías Britos y Agustín Álvarez Martínez. DT: Mauricio Larriera

Cambios en Cerro Largo: 63' Bruno Foliados x E. Beltrán, 70' Carlos Núñez x G. Lamardo, 74' Richard Dorrego x G. May

Cambios en Peñarol: 55' Cristian Rodríguez x A. Álvarez Martínez, 60' Walter Gargano x A. Álvarez Wallace, 74' Rodrigo Abascal x K. Vadócz, Máximo Alonso x J. Trindade y Sergio Núñez x M. Britos

Gol: 16' A. Álvarez Martínez (P), 90' + 4' E. Borges (CL)

Amarillas: 4' A. Álvarez Wallace (P), 53' E. Beltrán (CL), 70' M. Britos (P), 71' G. Báez (CL), 81' Á. Cayetano (CL)