Peñarol recibió oferta por Álvarez Martínez notoriamente inferior a lo que rechazó en el último mercado de pases

El Club Atlético Peñarol recibió en las últimas horas una oferta desde Italia por su delantero Agustín Álvarez Martínez, por una cifra sensiblemente inferior a lo que los aurinegros pretendían por él meses atrás.

Un club del fútbol italiano hizo llegar a los mirasoles una propuesta para fichar al “Canario” por una cifra de US$ 7.5 millones más un 20% de la plusvalía del futbolista, informó este miércoles 100% Deporte de radio Sport 890.

La oferta fue anunciada por el presidente aurinegro Ignacio Ruglio a la directiva del club, agregaron en dicha audición, y ese monto de 7.5 millones le quedaría libre a Peñarol.

La propuesta que llegó es notoriamente inferior a lo que pretendían los aurinegros por el delantero juvenil el año pasado.

En abril de 2021, el club aurinegro le renovó el contrato a Álvarez Martínez fijando una cláusula de rescisión de US$ 20 millones.

Luego, según pudo saber Referí, Fiorentina de Italia hizo una oferta inicial por el atacante de unos € 13 millones y luego la subió a € 17 millones más variables que elevarían ese monto.

Pero en ambas ofertas se entendió que el porcentaje que le dejaban a Peñarol era insuficiente, por lo que no fueron aceptadas.

En febrero de este año, en el club entendían que el jugador podía generar una segunda venta de un piso de € 40 millones y por eso querían mantener un porcentaje no menor a un 20% de la ficha y pretendiendo llegar a mantener hasta el 30%. Con ese porcentaje tope pidieron una suma de € 12 millones libres para el club.

Hoy, pocos meses después, y luego de un semestre en el que el delantero no pudo repetir el gran rendimiento del año pasado, la cotización del atacante en el mercado ha bajado varios millones, según la última oferta que recibieron los aurinegros.

En filas aurinegras el presidente y el vicepresidente asumieron que debieron vender Álvarez Martínez cuando recibieron la oferta de Fiorentina. "Debimos vender a Álvarez Martínez. Cuando aparecen ofertas que mueven a una institución, tenés que venderlo. No se puede pensar que los jugadores pueden llegar a valer más que lo que ofrecen en determinados momentos", dijo Evaristo González el pasado 13 de mayo en Sport 890.

Los US$ 7,5 millones presentados en estos días son notoriamente inferiores a los US$ 20 millones de la cláusula de abril 2021 y a los US$ 12 millones libres que se pretendían en febrero pasado. De todas formas, no deja de ser una cifra importante para el mercado uruguayo, a lo que luego se le pueden sumar más ingresos por transferencias a futuro.