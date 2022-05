Peñarol se enfrenta a su peor rival, el propio Peñarol, que arrastra una maldición en el siglo XXI en la Copa

No es un tema de Mauricio Larriera, ni mucho menos. No es algo nuevo, sino que lleva décadas. Este entrenador se suma a varios más que a lo largo de este siglo XXI, desde su inicio en 2001, ha sido un grave problema para Peñarol.

El conjunto aurinegro juega muy mal, algo que ha sido común denominador a lo largo de toda esta temporada en la cual su técnico sostuvo hace un mes que no le encuentra la vuelta.

Por algo marcha último en el grupo G de la Copa Libertadores de América y muy complicado en la búsqueda de una posible clasificación a los octavos de final.

Este Peñarol tan complicado consigo mismo, desordenado, a veces sin rumbo, pretende terminar con esa maldición en el torneo de clubes más importante del continente, y que supo ganar cinco veces en otras épocas de vacas gordas.

Alexandre Schneider / Pool / AFP

Mauricio Larriera quería dirigir la Copa Libertadores cuando llegó a Peñarol y clasificó a la misma; sin embargo, el rendimiento de su equipo dista mucho de lo que fue la actuación internacional de 2021 en la Sudamericana cuando accedieron a las semifinales

De las 21 participaciones previas a esta, en seis de ellas, Peñarol no participó por no haber clasificado, incluyendo el año pasado.

En otras dos, quedó afuera en la primera fase sin alcanzar siquiera la de grupos: en 2005 con Fernando Morena como técnico, y en 2009 dirigido por Julio Ribas contra Independiente Medellín.

El lugar preferido para quedar eliminados por parte de los aurinegros fue la fase de grupos.

Desde 2001 a hoy, Peñarol no accedió a los octavos de final en 11 ediciones, entre ellas, las últimas ocho consecutivas.

Con Gregorio Pérez en 2002 y con Diego Aguirre en 2011, se dieron las únicas excepciones.

Archivo El Observador

Darío Rodríguez en la final de 2011 ante Santos; fue la última Copa Libertadores en que Peñarol superó la fase de grupos

Eso implica que hace 11 años que Peñarol no accede a los octavos de final, desde que Aguirre lo llevó a la final que perdió con Santos de Neymar. Una marca que el club quiere olvidar pero no puede, porque los hechos lo hacen realidad.

En esas participaciones, Peñarol ganó 113 puntos de 282 que hubo en disputa, es decir, solo el 40%.

Esa maldición que impera en este siglo, muy distinto al anterior en el que para la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (Iffhs) el club aurinegro fue “el campeón del siglo”, no tiene mucho de qué agarrarse para cambiar si este equipo sigue jugando como lo ha venido haciendo últimamente.

La parte deportiva

¿Qué tiene este Peñarol? La solvencia que volvió a conseguir su arquero, Kevin Dawson, quien es, por lejos, el mejor del equipo en la Copa. Es uno de los goleros que más atajadas ha cosechado hasta el momento.

Desde el punto de vista futbolístico, Larriera sigue apostando por tener a dos laterales que no suben nunca (o casi) como Matías Aguirregaray (muy lejos del que se fue del club la última vez) y Juan Manuel Ramos, pese a su tanto ante Olimpia. No existen equipos grandes en el mundo que no tengan laterales que crucen la mitad de la cancha y sean también ofensivos. Peñarol hoy no los tiene.

El otro gran debe que presenta el DT es que juega con un lado ciego, es decir, tiene como extremo derecho a Ignacio Laquintana, pero, por izquierda, no hay nadie. Eso es muy peligroso, porque no solo no tiene ofensiva por ese andarivel, sino que se complica en la marca ante rivales que sí suben por allí con su lateral.

Walter Gargano siempre ha sido importante en este club y vuelve para este encuentro, tras la suspensión que lo privó de jugar en Colonia. Sin embargo, no atraviesa su mejor momento.

AFP

El Canario Álvarez ante Olimpia; así lo marcan los rivales y así juega muy solo

En materia ofensiva, el argentino Federico Carrizo no ha demostrado ser un gran refuerzo, aunque muchas veces no se sabe de qué juega o en qué posición lo quiere el técnico.

Algo similar ocurre con el Canario Agustín Álvarez Martínez. ¿Se le puede reclamar, como hasta hace poco menos de un mes, que no convierte goles?

No, porque cada vez se siente más solo en ofensiva, y prácticamente nunca recibe juego. Así, ni el mejor delantero del mundo puede jugar contra defensas que se cierran mucho y que cuentan con oficio en lo suyo.

Norberto Duarte / AFP

El Cachila Arias estuvo en la ida contra Cerro Porteño, pero aún está en duda para este martes

¿Qué sucederá con Cachila Arias? Como informó Referí, el zaguero se retiró con un pinchazo en el posterior luego de recibir un golpe de Quintana ante Plaza, y está en duda para el partido contra Cerro Porteño de este martes, en el que Peñarol se juega muchísimo.

¿Y con Edgar Elizalde, quien faltó por una distensión el pasado viernes a la noche?

Según pudo saber Referí de fuentes del club, ambos serán exigidos en la práctica de este lunes en Los Aromos, pero aún persisten las dudas acerca de si podrán llegar o no.

Esta será una semana crucial para Peñarol. Primero, este martes debe ganarle a Cerro Porteño para seguir soñando con una clasificación o, al menos, con un tercer puesto que lo deposite en la Copa Sudamericana. Luego, el sábado, a la hora 19.30, recibirá en el Estadio Campeón del Siglo a Boston River, que pelea en las primeras posiciones del Torneo Apertura.

PEÑAROL EN EL SIGLO XXI EN LA COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA

2001: Eliminado en fase de grupos. Fue tercero detrás de Vasco da Gama y América de Cali. (Ganó 1, empató 1, perdió 4)

2002: Llegó a cuartos de final y lo eliminó São Caetano por penales. (Ganó 5, empató 2, perdió 3)

2003: Eliminado en fase de grupos. Fue último detrás de Gremio, Pumas y Bolívar. (Ganó 2, empató 1, perdió 3)

2004: Eliminado en fase de grupos. Fue tercero detrás de América de México y São Caetano. (Ganó 2, empató 2, perdió 2)

2005: Eliminado en primera fase en el ida y vuelta ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. (Ganó 1, empató 0, perdió 1)

2006: No participó.

2007: No participó.

2008: No participó.

2009: Eliminado en primera fase en el ida y vuelta ante Independiente Medellín. (Ganó 0, empató 1 perdió 1)

2010: No participó.

2011: Llegó a la final y perdió ante Santos. (Ganó 6, empató 2, perdió 6)

2012: Eliminado en fase de grupos. Fue último detrás de Universidad de Chile, Atlético Nacional de Medellín y Godoy Cruz. (Ganó 1, empató 1, perdió 4)

2013: Eliminado en fase de grupos. Fue tercero detrás de Vélez Sarsfield y Emelec. (Ganó 3, empató 0, perdió 3)

2014: Eliminado en fase de grupos. Fue tercero detrás de Santos Laguna y Arsenal. (Ganó 1, empató 2, perdió 3)

2015: No participó.

2016: Eliminado en fase de grupos. Fue tercero detrás de Atlético Nacional de Medellín y Huracán. (Ganó 1, empató 2, perdió 3)

2017: Eliminado en fase de grupos. Fue último detrás de Palmeiras, Atlético Tucumán y Jorge Wilstermann. (Ganó 2, empató 0, perdió 4)

2018: Eliminado en fase de grupos. Fue tercero solo por delante de The Strongest. (Ganó 3, empató 0, perdió 3)

2019: Eliminado en fase de grupos. Fue tercero detrás de Flamengo y Liga de Quito, aunque todos terminaron con 10 puntos. Quedó fuera por diferencia de goles. (Ganó 3, empató 1, perdió 2).

2020: Eliminado en fase de grupos. Fue tercero detrás de Jorge Wilstermann y Athletico Paranaense que terminaron con 10 puntos y Peñarol con 9. (Ganó 3, empató 0 y perdió 3).

2021: No participó.

LAS CIFRAS

40,1 por ciento de los puntos en juego obtuvo Peñarol en la Copa Libertadores desde 2001 hasta el año pasado inclusive.

113 puntos de 282 en juego consiguieron los aurinegros en el mismo período.

2 veces fueron las que Peñarol superó la fase de grupos en todo el siglo XXI: en 2002 cuando fue eliminado en cuartos de final, y en 2011 cuando cayó en la final contra Santos de Neymar. En seis ocasiones ni clasificó a la Copa.