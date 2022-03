Pereira: "Con toda la estructura a su favor les hicimos un partido parejo, y con 15 minutos más seguro se lo ganamos"

“A esta hora nadie sabe quién ganó, a esta hora hay empate técnico, a esta hora los uruguayos demostramos que la mitad estamos de este lado”, afirmó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira este domingo en un discurso en la explanada de la Intendencia de Montevideo.

“La mitad creemos que esta ley es mala, que es impopular. ¿Qué gobernante no escucharía a una mitad con atención?”, agregó.

“Hay una realidad que el gobierno no entiende y es que los trabajadores cada día ganan menos y los precios están cada vez más caros, que las jubilaciones bajan y la gente no accede a los servicios.(…) Quedó demostrado que la LUC no atiende las urgencias del pueblo”, dijo el ex presidente del PIT-CNT.

“Le dijimos al pueblo con claridad que no estamos ante un plebiscito contra el gobierno, estamos en un referéndum para derogar 135 artículos. No sé cómo explicarán ahora los que creían que era un referéndum contra el gobierno el poco apoyo que han tenido. (...) Con todo el poder, con todos los medios, con toda la estructura a su favor les hicimos un partido parejo, y con 15 minutos más seguro se lo ganamos, seguro se lo ganamos", afirmó Pereira en otra parte de su discurso.