Pereira sobre referéndum contra la LUC: "No me comprenden los dichos de Molina"

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, se desmarcó este martes de los dichos del dirigente sindical Gabriel 'Chifle' Molina, quien sostuvo en una entrevista con El Observador que le importaba "un carajo" lo que hubiera votado el Frente Amplio en el Parlamento durante la discusión de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

"No me comprenden los dichos de Molina. A mí me importa mucho lo que piensa el Frente Amplio y también lo que piensan los partidos tradicionales porque parto de la base de que hay sectores de los partidos tradicionales o pequeños bastiones de esos partidos que no están de acuerdo con esta ley", señaló Pereira en una rueda de prensa posterior a una reunión con la comisión de expertos que analiza la reforma de la seguridad social.

Molina –presidente del sindicato de Antel (Sutel), miembro del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y también dirigente del Partido Comunista del Uruguay (PCU)– dijo en la entrevista: "¿Soy frenteamplista? Sí. ¿Voté al FA? También. Me importa un carajo lo que el Frente Amplio hizo en el Parlamento porque el tema acá es mucho más profundo que la decisión que tomaron los legisladores nuestros”.

El PIT-CNT resolvió en una Mesa Representativa que tuvo lugar el pasado viernes plantear a la Intersocial derogar al menos 116 artículos de la LUC, entre ellos cinco que también fueron aprobados con los votos del Frente Amplio en el Parlamento.

"Nadie puede pensar que el PIT-CNT va a seguir al Frente Amplio mecánicamente. Ni nadie puede pensar que el PIT-CNT puede desconocer los posicionamientos del FA. Tampoco nadie puede pensar que el PIT-CNT va a seguir mecánicamente a las organizaciones sociales ni que las organizaciones sociales van a seguir mecánicamente al PIT-CNT", señaló el presidente de la central sindical.

Pereira dijo que "probablemente" los temas que se impugnen en un referéndum incluyan artículos también votados por el Frente Amplio. No obstante, está previsto que esa decisión se tome el próximo 29 de noviembre, cuando se reúna la Intersocial –integrada por el PIT-CNT, así como por otras 60 organizaciones–.