Pérez Banchero tras su cese en el Ministerio de Turismo: "El Partido Colorado no me dio el derecho a defenderme"

Los cruces en torno al Ministerio de Turismo continúan luego de la salida del director nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero. Este jueves, el jerarca (ahora cesado) contradijo al ministro Germán Cardoso al subrayar que abandonó la cartera con "cero expedientes sin firmar" y cuestionó al secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, por avalar el cese sin darle "derecho a defensa".

"Nosotros nos fuimos del ministerio con cero expedientes sin firmar. El último día que estuve en el ministerio quedaron cero expedientes en la bandeja. (...) Firmamos todo", precisó.

En diálogo con La pecera, de Azul FM, Pérez Banchero se defendió de las acusaciones que lo tildaron de "inoperante" y afirmó haber intentado reforzar la División de Marketing estudiando las compras de las anteriores administraciones. En ese proceso notó que los gastos de cartelería que pretendía efectuar la gestión encabezada por Cardoso excedían "a más del doble del total" de lo que había invertido la administración anterior y comprendían a una sola empresa de publicidad exterior en lugar de a seis, por lo que se negó a firmar.

"Cuando a fines de octubre me presentan un expediente para la compra de vía pública por US$ 800 mil sin pasar por la agencia, sin un informe, nosotros decimos que no, que sin el informe de la agencia y sin una justificación al respecto no lo podíamos firmar. Desde ese momento hubo un quiebre grande", aseguró y señaló que en el período de 2015-2020 los gastos en ese rubro fueron por US$ 210 mil.

"De ninguna manera acá estoy haciendo una defensa del Frente Amplio. Defiendo al presidente (Luis) Lacalle (Pou). No soy parte del gobierno, pero estoy orgulloso del presidente y creo que está haciendo una gran gestión", opinó.

Pérez Banchero, miembro del Partido Colorado, se mostró dolido por su salida, de la que dijo estar desilusionado, y atribuyó la decisión al expresidente y ahora secretario general del partido, Julio María Sanguinetti, quien, dijo, le dio el "aval" a la decisión de Cardoso porque estaba informado.

"Para los que somos abogados y los que queremos el derecho, el debido proceso legal, el derecho a defensa es sagrado. Cuando Caín mata a Abel, Dios, que todo lo sabe, le dio el derecho a defenderse. Y a mí el Partido Colorado no me dio el derecho a defenderme, entonces tengo una enorme decepción con el partido, a quien quiero, pero no me dio el derecho a defenderme", subrayó.

Pese a que el partido convocó a un comité de ética para estudiar el caso, el abogado ya no muestra optimismo en ser escuchado y se enfocará en volver a la actividad privada. "Fidel Castro tiene una frase que decía: 'Invito a los inversores a invertir en Cuba porque lo peor que le puede pasar a un país es volverse comunista y acá ya nos volvimos comunistas'. A mí me echaron y no me escucharon".