Persiste la presión bajista en el mercado del ganado gordo

Cierra una nueva semana con presión a la baja para el ganado gordo. La industria, en plena faena de ganados de corral con destino a la Cuota 481, propone algunos centavos menos que la semana anterior y no todos los productores cierran negocios.

Los valores se ubican en eje de US$ 3,40 por kilo en cuarta balanza para los mejores novillos, con alguna planta posicionándose por debajo de esa referencia. En el caso de la vaca gorda los negocios se concretan entre US$ 3,15 y US$ 3,20. Las vaquillonas gordas especiales cotizan entre US$ 3,30 y US$ 3,35, con una demanda firme del abasto.

Las fechas de carga –ya más largas– van entre 10 y 20 días.

La situación en los campos

La oferta de ganados de pasto aparece muy lentamente. Las buenas condiciones climáticas, con un veranillo la semana pasada, lluvias y días soleados, han estimulado el rebrote de pasturas y algunos productores, con buena disponibilidad forrajera, optan por seguir “metiendo kilos” a sus ganados.

“Algún negocio se hace, pero no están convalidando estos valores”, dijo Carlos de Freitas, de Carlos de Freitas Negocios Rurales.

La faena subió la semana pasada, impulsada por los ganados de encierros, aunque algunas plantas siguen sin operar. Totalizó 36.188 vacunos, 19% más que las 30.518 de la semana anterior. Aumentó la faena de vaquillonas y novillos y disminuyó la de vacas.

A contramano del gordo, el mercado de reposición mantiene la firmeza, aunque con poca oferta en negocios particulares. Esta semana, en el remate mensual de Plaza Rural, los terneros hicieron un promedio de US$ 2,29 por kilo en pie, 12 centavos (6%) por encima del remate anterior, con una demanda predominante de la invernada.

Hacia adelante, las miradas están puestas en el panorama de lluvias, con pronósticos internacionales que mantienen altas las probabilidades de que se confirme un evento Niña para la primavera- verano.

Juan Samuelle

“La luz amarilla más grande que veo en este segundo semestre que estamos transcurriendo es el clima”, señaló a Tiempo de cambio de radio Rural José Aicardi, director de Megaagro y presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado. En el corto plazo, consideró que puede registrarse algún nuevo ajuste de valores para el ganado gordo, que luego tenderán a estabilizarse, con una lenta aparición de oferta de pasto.

En lanares hay más movimiento en la actividad industrial, con limitaciones en la colocación de las carcasas más pesadas. Los precios se han moderado, con algunos ajustes a la baja. Las referencias se encuentran en US$ 3,43 para el cordero liviano y el pesado en US$ 3,56, los borregos, entorno a US$ 3,50, los capones en US$ 3,09 y las ovejas en US$ 3,03.

La faena de ovinos aumentó por segunda semana consecutiva, con 18.398 cabezas. Fue el segundo mayor volumen del año, con una participación de 57% de corderos, 20% ovejas, 20% capones, y 2% borregos.

Precio de exportación estable

La tonelada de carne vacuna exportada registró un valor promedio de US$ 3.668 en la semana que cerró el 8 de agosto, de acuerdo a los datos primarios del Instituto Nacional del Carnes (INAC).

En lo que va del año el precio de exportación se ubica en US$ 3.913, un 6,3% arriba de los US$ 3.681 registrados en igual período de 2019, explicado por los altos valores registrados a comienzos de este año.

En carne ovina el valor semanal volvió a superar los US$ 4.000 por tonelada, con un promedio de US$ 4.268. Las solicitudes de exportación fueron por 330 toneladas, el mayor volumen semanal registrado desde principios de enero.

En lo que va del año se ubica en US$ 4.274, un 1,9% por debajo de los US$ 4.358 registrados en el mismo período del año pasado.