Pese a pedido de postergación de Villa Teresa, Segunda fijó la fecha y la Mutual pide la suspensión

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales analiza solicitar que se postergue toda la fecha de la Segunda división profesional prevista para que su octava fecha comience este mismo miércoles a la hora 18 entre Cerro y Uruguay Montevideo, y Defensor Sporting contra Juventud a las 20.30, luego de que la Mesa Ejecutiva de la Segunda decidiera que se jugara y no se postergara, pese a los pedidos de los futbolistas de Villa Teresa, compañeros del recientemente fallecido Williams Martínez, y de otro pedido de Central Español, el rival de los del Villa.

"Nosotros analizamos suspender toda la fecha", dijo el presidente de la Mutual, Diego Scotti a Referí.

A su vez, agregó: "Estamos en permanente contacto con los jugadores de Villa Teresa quienes nos dijeron que no estaban en condiciones de jugar. Somos personas antes que futbolistas. Este tema ha sido muy mal manejado por los dirigentes. Los jugadores le pidieron esta postergación a los dirigentes del club el lunes, pero Villa Teresa pidió recién ayer martes a las 19 horas la postergación de la fecha".

"Esta situación podría haber sido evitable. Pensamos que es solucionable, pero esto hasta ahora no ha sucedido", indicó.

Scotti sostuvo que creen "que se tenía que haber ido por otro camino ante el planteamiento de los futbolistas y de no tener una solución en las próximas horas, no descartamos tomar alguna decisión, como por ejemplo, la suspensión de la fecha. Hay horas para que esto se solucione y si no, nos veremos obligados a tomar una decisión".

Según pudo saber Referí, el propio presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, realizó gestiones en la mañana de este miércoles ante Elías Zumar, presidente de la Mesa Ejecutiva de la Segunda división profesional, para que se suspendiera toda la fecha.

Luego de algunos llamados producidos en la mañana de este miércoles, el titular de la Mutual mantiene esperanzas para que la Mesa de Segunda revea la situación y la fecha sea suspendida.