Petit: "La cárcel está cayendo en una catástrofe"

El comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, realizó esta mañana una recorrida por las instalaciones del Comcar, que atraviesa una "situación grave" desde hace año de hacinamiento y enfrentamientos entre los internos, pero que en los últimos días se sumió en un "estado de emergencia".

"Lo recorrí solo y también el director, con el que hablamos para instrumentar de inmediato medidas de emergencia", dijo Petit a El Observador. La situación extrema se configuró luego de que las autoridades detectaran varias celdas del módulo 11 estaban rotas, y que los internos salían por las noches para enfrentarse con otros reclusos, en una lucha que se recrudeció en las últimas semanas.

"La situación es muy grave fundamentalmente por la falta de actividades, pero es lo mismo que venimos denunciando desde 2015: la cárcel está cayendo en una catástrofe. Y si no se toman medidas de fondo esto va a segur presente, porque ahora las autoridades lo que tratan es de evitar más muertos: tenemos heridos, apuñalados y heridos graves todos los días", lamentó el jerarca y agregó: "Es una situación muy grave que la sociedad la observa como con curiosidad, como si ocurriera en un lugar muy lejano, y no lo entiende como esa violencia que después nos agarra en cualquier esquina".

Según informaron Sarandí y VTV este martes, y confirmó Petit con "varios testimonios", algunos internos alojados en el módulo 11 -que en su mayoría son exmilitares y expolicías- electrificaron las rejas para defenderse de los ataques de los reclusos del módulo 10. "Ello es un síntoma de una situación de colapso", evaluó Petit, ya que casi no hay funcionarios policiales para contener los desmanes. De hecho, solo hay dos policías para los 549 que viven en el módulo 10.

"Se requiere de un apoyo superior, logístico, recursos", sostuvo el comisionado, además de "una ingeniera de gestión" que no existe en el país pero que sí se implementa en Argentina, en donde hay un modelo de administración carcelaria que en opinión de Petit. Uruguay debería imitar. "El Comcar no pude funcionar con un director para 3.200 personas. Cada módulo debería ser independiente, tener un alcalde, un responsable subordinado al director general", contó.

Actualmente, hay 180 internos del módulo 11 que duermen en tres patios mientras las autoridades reparan las celdas. Su situación es transitoria, pero urgente, puesto que solo cuentan con un baño y un acceso limitado al agua potable. Y al mismo tiempo hay un módulo entero -el 12-, que está en condiciones aceptables aunque sus 48 plazas están en desuso desde fines de junio del año pasado, luego de un motín a cargo de más de 130 reclusos que tomaron a tres plicas de rehenes.

Petit dijo que junto a la Institución Nacional de Derechos Humanos se elaboró una propuesta de usar ese espacio para atender sanitaria a los internos, pero para que se formalice la incitativa se espera la respuesta de "las autoridades de la salud" para saber si es viable o no. "Allí se podrá atender a un montón de gente", dijo Petit. Por qué en este momento no se utiliza la sala, cuando muchos presos están hacinados -como ocurre en los módulos 8, 10 y 11, fundamentalmente-, es algo que el comisionado no se explica. "No sé por qué está vacío", dijo.