Petit respondió a Bonomi: "Sigue habiendo carencias muy graves que es mi obligación señalar"

El comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, respondió este lunes a las críticas que le realizó el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, por haber presentado un recurso de habeas corpus correctivo en el que denunció las condiciones en las que viven los presos de dos sectores del módulo 8 del ex Comcar y por el que pidió cerrar esas zonas de la cárcel.

Petit aseguró en un comunicado que "casi nunca" tuvo respuesta a los informes y planteos que presentó por escrito "hechos desde 2016, pero en particular en octubre pasado y en febrero de este año" sobre el módulo 8 del ex Comcar. "Ni sobre su situación ni sobre las medidas que propuse para enfrentar tan grave contexto", insistió.

"Sigue habiendo carencias muy graves en el sistema que es mi obligación señalar, denunciar y luchar por todos los medios a mi alcance para que sean cambiadas", agregó en otro pasaje del texto.

El ministro había dicho que Petit debe "oír más y actuar más como comisionado", además de criticar que el funcionario difundiera en la prensa estas situaciones. A su vez, aseguró que apelará el fallo judicial que consigna lo expuesto por Petit y otorga al Ministerio del Interior un plazo de 15 días para realojar los presos que están en esa parte de la cárcel de Santiago Vázquez.

El ministro negó que el problema, en este caso, se arregle trasladando a los presos. "Hay cosas del sentido común, si pertenecen a bandas diferentes no se los puede poner juntos (...) Hay que hacer un equilibrio muy fuerte para que no haya problemas mayores que los que se quiere evitar", declaró.

Para el comisionado parlamentario, él "debería haber sido observado por incumplir con los deberes" de su cargo si no hubiera presentado el recurso pese al "persistente envío de notas y planteos durante más de tres años". "Era nuestro deber accionar el mecanismo del habeas corpus como último recurso para generar cambios sobre la situación", asegura mediante el comunicado.

"En nuestra tarea, constantemente presentamos a las autoridades problemas, situaciones, quejas o irregularidades que entendemos tienen que ser corregidas, atendidas o al menos estudiadas. No presentamos habeas corpus ni denuncias públicas a las apuradas ni ante la menor irregularidad que creemos detectar. Todo lo contrario, hacemos ingentes gestiones para que ellas se resuelvan mediante los mecanismos administrativos naturales y habituales. Sabemos además de los valores que están en juego al hacerse una denuncia o una acción judicial y de la delicadeza que deben tener todos los procesos de construcción institucional", señaló Petit en un comunicado publicado en el sitio web del Parlamento.

La jueza Ana Rieiro consignó en el fallo al que accedió El Observador varios de los documentos en los que Petit ha señalado la violación de los derechos humanos en ese módulo del centro penitenciario —así como en otros de la misma cárcel y de otras prisiones–. Por ejemplo, en su informe anual de 2017 el comisionado describió que consideraba que en el módulo 8 el trato recibido por los internos era "cruel, inhumano o degradante", y que pese a que en 2015 se habían realizado "esfuerzo puntuales" para revertir esa situación, nada ha cambiado hasta la fecha.

Los presos alojados en esa área no tienen dónde dormir; hay 28 internos que no tienen ni siquiera un colchón y los que lo tienen está roto; en el sector C2 hay 15 camas para 70 reclusos; y los presos salen al patio, como máximo, una vez por semana durante una hora. En muchos casos, detalló Petit, no salen al aire libre y así pasan varias semanas. Además, en esa parte de la cárcel no hay una forma de evacuar la basura por lo que los presos tiran las bolsas a un pasillo para que una "cuadrilla" la recoja. La falta de higiene es tal que se constató la "presencia de roedores".